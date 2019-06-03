Удар по авиабазе в провинции Хомс нанесён израильской авиацией - СМИ

Как сообщает агентство SANA, благодаря усилиям противовоздушной обороны Сирии, удалось частично отразить атаку: две израильские ракеты были сбиты.

В беседе с агентством неназванный военный источник уточнил, что в результате израильской атаки погиб один военнослужащий. Ещё двое получили ранения. Нанесён урон зданиям, расположенным на территории аэропорта, в том числе и складу, на котором хранится вооружение.

В ночь на воскресенье Израиль также нанёс ракетный удар по территории Сирии. В результате атаки трое сирийских военных погибли, ещё семь получили ранения различной степени тяжести, также есть сведения о материальном ущербе. Подробности сообщает сирийское информагентство SANA со ссылкой на источник среди военных.

Сообщается, что Израиль выпустил несколько ракет по окрестностям провинциального центра Эль-Кунейтра, расположенного в 40 километрах от Дамаска. По последним данным, целью атаки стали сирийские военные.

Напомним, что Израиль регулярно совершает ракетные обстрелы территории Сирии. До передачи сирийским военным российских комплексов С-300 израильские самолёты забирались вглубь страны, совершали налёты и возвращались. Теперь атаки происходят исключительно из воздушного пространства Израиля. Как правило, это несколько ракет, выпущенных в сторону Дамаска и его окрестностей.