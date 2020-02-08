Удар по амбициям Эрдогана: сирийская армия готовится занять весь Идлиб • 59 • Аналитика

Войска, верные Башару Асаду, продолжают наступление на Идлиб. Если они все же возьмут центр провинции, то ситуация и расклад сил в этом районе Сирии изменятся кардинальным образом. Что это будет значить для Турции, которая предпринимает все возможное, чтобы не допустить взятия Идлиба?



В ночь на 8 февраля Сирийская арабская армия продолжила наступление в южном районе мухафазы Алеппо. Верным Башару Асаду военным удалось захватить несколько важных пунктов, в том числе и расположенных на шоссе Алеппо-Дамаск. Зачищая важнейшую автотрассу страны от боевиков, САА близка к тому, чтобы вновь открыть магистраль, соединяющую южную и северную части Сирии.







Днем ранее Сирийской арабской армией был занят город Саракиб в Идлибе. Остатки оборонявших город боевиков группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в Российской Федерации) были вынуждены отступить из стратегически важного района. Успехи сирийских правительственных войск заставляют задуматься о дальнейшем развитии событий в Идлибе. Не исключено, что САА все же сможет вытеснить боевиков и взять этот район и город под свой контроль.



Событиями в Идлибе крайне обеспокоены в Турции. 7 февраля к границе с Сирией были переброшены танки и артиллерия турецких сухопутных войск, а в сам Идлиб отправились колонны войск специального назначения Турции. Зачем еще нужны турецкие спецназовцы в Идлибе, кроме как не для противостояния Сирийской арабской армии?





Для Турции потеря контроля над Идлибом может рассматриваться как стратегический проигрыш. Башар Асад приближается к тому, чтобы восстановить контроль над территорией страны, в том числе и над ее северными участками, что совсем не нравится турецкому руководству. Но какие еще перспективы есть у Турции, учитывая, что Сирийскую арабскую армию продолжает поддерживать Россия?



В самой Турции позиция Реджепа Эрдогана вызывает все больше вопросов. Так, ее подверг резкой критике лидер крупнейшей оппозиционной силы - кемалистской Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу.



Правительство должно отказаться от политики, направленной на смену режима в Сирии, а также от сотрудничества с группами, которые угрожают ее территориальной целостности,

- подчеркнул Кылычдароглу.



Конечно, Реджеп Эрдоган, известный своей авторитарностью и амбициозностью, идти на поводу у оппозиции не будет. Сейчас он обосновывает необходимость турецкого присутствия на севере Сирии гуманитарной катастрофой в Идлибе. Из Идлиба к границам Турции, по словам Эрдогана, подошли до миллиона сирийских беженцев.



Но вынудить изменить свою позицию по Идлибу его могут и успешное наступление сирийских правительственных войск, и неизменный курс России на защиту территориальной целостности Сирии. В конце концов, к полномасштабной войне в Сирии Турция не готова, прекрасно понимая, что столкнуться придется и с Россией, по крайней мере - на экономическом фронте. Это, кстати, признавал и сам Эрдоган, отмечая важность таких проектов как «Турецкий поток» и строительство АЭС в Аккую.





Но и уходить из Сирии «султан Эрдоган», как его называет западная пресса, не собирается. Присутствие турецких войск – лишь верхушка айсберга турецкой политики в Сирии. Так, Эрдоган стремится изменить этническую картину в оккупированных Турцией районах страны – оттеснить курдов и арабов, сформировать компактные анклавы проживания туркоманов – сирийских туркменов, близких к туркам по языку и культуре. В районах, находящихся под контролем турецких военных, в обороте – турецкие лиры, а в школах вводят обучение по турецким стандартам.



Сейчас одним из вероятных сценариев дальнейшего развития событий называют сделку по Идлибу между Эрдоганом и Путиным. Якобы турецкая армия перестанет поддерживать боевиков, а в ответ Россия пойдет на определенные уступки на других направлениях, например – в Ливии.





Однако подобная перспектива выглядит весьма туманной, учитывая, что для Эрдогана и его окружения ситуация в Сирии – это несколько большее, чем просто политика и экономика. Это вопрос престижа, вопрос возрождения Турции как державы, способной продвигать и защищать свои интересы и претендующей на особое место на пост-османском пространстве.



Поэтому взятие Сирийской арабской армией Идлиба будет для Эрдогана очень неприятным событием - ударом. Получится, что все усилия по сохранению контроля над этим районом, были тщетными, как и жертвы среди турецких военных оказались напрасными. И, конечно, взятие Идлиба ударит по неоосманистским амбициям турецкого президента.



Войска, верные Башару Асаду, продолжают наступление на Идлиб. Если они все же возьмут центр провинции, то ситуация и расклад сил в этом районе Сирии изменятся кардинальным образом. Что это будет значить для Турции, которая предпринимает все возможное, чтобы не допустить взятия Идлиба?В ночь на 8 февраля Сирийская арабская армия продолжила наступление в южном районе мухафазы Алеппо. Верным Башару Асаду военным удалось захватить несколько важных пунктов, в том числе и расположенных на шоссе Алеппо-Дамаск. Зачищая важнейшую автотрассу страны от боевиков, САА близка к тому, чтобы вновь открыть магистраль, соединяющую южную и северную части Сирии.Днем ранее Сирийской арабской армией был занят город Саракиб в Идлибе. Остатки оборонявших город боевиков группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в Российской Федерации) были вынуждены отступить из стратегически важного района. Успехи сирийских правительственных войск заставляют задуматься о дальнейшем развитии событий в Идлибе. Не исключено, что САА все же сможет вытеснить боевиков и взять этот район и город под свой контроль.Событиями в Идлибе крайне обеспокоены в Турции. 7 февраля к границе с Сирией были переброшены танки и артиллерия турецких сухопутных войск, а в сам Идлиб отправились колонны войск специального назначения Турции. Зачем еще нужны турецкие спецназовцы в Идлибе, кроме как не для противостояния Сирийской арабской армии?Для Турции потеря контроля над Идлибом может рассматриваться как стратегический проигрыш. Башар Асад приближается к тому, чтобы восстановить контроль над территорией страны, в том числе и над ее северными участками, что совсем не нравится турецкому руководству. Но какие еще перспективы есть у Турции, учитывая, что Сирийскую арабскую армию продолжает поддерживать Россия?В самой Турции позиция Реджепа Эрдогана вызывает все больше вопросов. Так, ее подверг резкой критике лидер крупнейшей оппозиционной силы - кемалистской Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу.- подчеркнул Кылычдароглу.Конечно, Реджеп Эрдоган, известный своей авторитарностью и амбициозностью, идти на поводу у оппозиции не будет. Сейчас он обосновывает необходимость турецкого присутствия на севере Сирии гуманитарной катастрофой в Идлибе. Из Идлиба к границам Турции, по словам Эрдогана, подошли до миллиона сирийских беженцев.Но вынудить изменить свою позицию по Идлибу его могут и успешное наступление сирийских правительственных войск, и неизменный курс России на защиту территориальной целостности Сирии. В конце концов, к полномасштабной войне в Сирии Турция не готова, прекрасно понимая, что столкнуться придется и с Россией, по крайней мере - на экономическом фронте. Это, кстати, признавал и сам Эрдоган, отмечая важность таких проектов как «Турецкий поток» и строительство АЭС в Аккую.Но и уходить из Сирии «султан Эрдоган», как его называет западная пресса, не собирается. Присутствие турецких войск – лишь верхушка айсберга турецкой политики в Сирии. Так, Эрдоган стремится изменить этническую картину в оккупированных Турцией районах страны – оттеснить курдов и арабов, сформировать компактные анклавы проживания туркоманов – сирийских туркменов, близких к туркам по языку и культуре. В районах, находящихся под контролем турецких военных, в обороте – турецкие лиры, а в школах вводят обучение по турецким стандартам.Сейчас одним из вероятных сценариев дальнейшего развития событий называют сделку по Идлибу между Эрдоганом и Путиным. Якобы турецкая армия перестанет поддерживать боевиков, а в ответ Россия пойдет на определенные уступки на других направлениях, например – в Ливии.Однако подобная перспектива выглядит весьма туманной, учитывая, что для Эрдогана и его окружения ситуация в Сирии – это несколько большее, чем просто политика и экономика. Это вопрос престижа, вопрос возрождения Турции как державы, способной продвигать и защищать свои интересы и претендующей на особое место на пост-османском пространстве.Поэтому взятие Сирийской арабской армией Идлиба будет для Эрдогана очень неприятным событием - ударом. Получится, что все усилия по сохранению контроля над этим районом, были тщетными, как и жертвы среди турецких военных оказались напрасными. И, конечно, взятие Идлиба ударит по неоосманистским амбициям турецкого президента. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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