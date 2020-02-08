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Удар по амбициям Эрдогана: сирийская армия готовится занять весь Идлиб
08 февраля 2020, 15:24 • 59 • Аналитика
Войска, верные Башару Асаду, продолжают наступление на Идлиб. Если они все же возьмут центр провинции, то ситуация и расклад сил в этом районе Сирии изменятся кардинальным образом. Что это будет значить для Турции, которая предпринимает все возможное, чтобы не допустить взятия Идлиба?
В ночь на 8 февраля Сирийская арабская армия продолжила наступление в южном районе мухафазы Алеппо. Верным Башару Асаду военным удалось захватить несколько важных пунктов, в том числе и расположенных на шоссе Алеппо-Дамаск. Зачищая важнейшую автотрассу страны от боевиков, САА близка к тому, чтобы вновь открыть магистраль, соединяющую южную и северную части Сирии.
Днем ранее Сирийской арабской армией был занят город Саракиб в Идлибе. Остатки оборонявших город боевиков группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в Российской Федерации) были вынуждены отступить из стратегически важного района. Успехи сирийских правительственных войск заставляют задуматься о дальнейшем развитии событий в Идлибе. Не исключено, что САА все же сможет вытеснить боевиков и взять этот район и город под свой контроль.
Событиями в Идлибе крайне обеспокоены в Турции. 7 февраля к границе с Сирией были переброшены танки и артиллерия турецких сухопутных войск, а в сам Идлиб отправились колонны войск специального назначения Турции. Зачем еще нужны турецкие спецназовцы в Идлибе, кроме как не для противостояния Сирийской арабской армии?
Для Турции потеря контроля над Идлибом может рассматриваться как стратегический проигрыш. Башар Асад приближается к тому, чтобы восстановить контроль над территорией страны, в том числе и над ее северными участками, что совсем не нравится турецкому руководству. Но какие еще перспективы есть у Турции, учитывая, что Сирийскую арабскую армию продолжает поддерживать Россия?
В самой Турции позиция Реджепа Эрдогана вызывает все больше вопросов. Так, ее подверг резкой критике лидер крупнейшей оппозиционной силы - кемалистской Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу.
Правительство должно отказаться от политики, направленной на смену режима в Сирии, а также от сотрудничества с группами, которые угрожают ее территориальной целостности,
- подчеркнул Кылычдароглу.
Конечно, Реджеп Эрдоган, известный своей авторитарностью и амбициозностью, идти на поводу у оппозиции не будет. Сейчас он обосновывает необходимость турецкого присутствия на севере Сирии гуманитарной катастрофой в Идлибе. Из Идлиба к границам Турции, по словам Эрдогана, подошли до миллиона сирийских беженцев.
Но вынудить изменить свою позицию по Идлибу его могут и успешное наступление сирийских правительственных войск, и неизменный курс России на защиту территориальной целостности Сирии. В конце концов, к полномасштабной войне в Сирии Турция не готова, прекрасно понимая, что столкнуться придется и с Россией, по крайней мере - на экономическом фронте. Это, кстати, признавал и сам Эрдоган, отмечая важность таких проектов как «Турецкий поток» и строительство АЭС в Аккую.
Но и уходить из Сирии «султан Эрдоган», как его называет западная пресса, не собирается. Присутствие турецких войск – лишь верхушка айсберга турецкой политики в Сирии. Так, Эрдоган стремится изменить этническую картину в оккупированных Турцией районах страны – оттеснить курдов и арабов, сформировать компактные анклавы проживания туркоманов – сирийских туркменов, близких к туркам по языку и культуре. В районах, находящихся под контролем турецких военных, в обороте – турецкие лиры, а в школах вводят обучение по турецким стандартам.
Сейчас одним из вероятных сценариев дальнейшего развития событий называют сделку по Идлибу между Эрдоганом и Путиным. Якобы турецкая армия перестанет поддерживать боевиков, а в ответ Россия пойдет на определенные уступки на других направлениях, например – в Ливии.
Однако подобная перспектива выглядит весьма туманной, учитывая, что для Эрдогана и его окружения ситуация в Сирии – это несколько большее, чем просто политика и экономика. Это вопрос престижа, вопрос возрождения Турции как державы, способной продвигать и защищать свои интересы и претендующей на особое место на пост-османском пространстве.
Поэтому взятие Сирийской арабской армией Идлиба будет для Эрдогана очень неприятным событием - ударом. Получится, что все усилия по сохранению контроля над этим районом, были тщетными, как и жертвы среди турецких военных оказались напрасными. И, конечно, взятие Идлиба ударит по неоосманистским амбициям турецкого президента.
Илья Полонский
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