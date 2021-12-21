Удар «Ориона»: какими новыми возможностями обладает российский БПЛА

На испытаниях в Крыму находящийся на вооружении ВС РФ разведывательно-ударный беспилотник «Орион» впервые поразил воздушную цель, сообщает Минобороны России. Роль мишени выполнял вертолётный дрон. Для перехвата использовалась новая универсальная ракета, размещённая в пусковом контейнере под фюзеляжем летательного аппарата. Как полагают эксперты, российские военные рассчитывают оснастить отечественные тяжёлые дроны системой вооружения, которая сможет наносить удары как по наземным, так и по воздушным целям.

На полигоне в Крыму тяжёлый разведывательно-ударный беспилотник «Орион», стоящий на вооружении российской армии, впервые сбил воздушную цель. Роль мишени выполнял дрон вертолётного типа. Соответствующие кадры продемонстрировало Минобороны РФ. Также об этих испытаниях сообщил телеканал «Россия 24» в передаче «Вести недели».

«Во время полёта «Орион» поразил наземные мишени и беспилотник вертолётного типа, имитирующий маневрирующую воздушную цель», — говорится на странице военного ведомства РФ в YouTube.

Легенда учения состояла в том, что оператору «Ориона» требовалось обнаружить и поразить БПЛА-нарушитель, который пытался прорваться к военному аэродрому. Оба дрона стартовали на расстоянии 100 км друг от друга.

Беспилотный вертолёт условного противника активно маневрировал, прижимаясь к берегу моря и скрываясь за рельефом местности. Также поиск и перехват осложняла низкая облачность.

Однако оператор «Ориона» задействовал тепловизор, который смог зафиксировать контрастное пятно двигателя аппарата условного противника. После этого на дрон-нарушитель был наведён лазерный луч и осуществлён успешный ракетный пуск. Боеприпас попал в моторное отделение и полностью разрушил БПЛА.

«Испытания прошли успешно. Цель поражена прямым попаданием. При этом пришлось выполнять задачи под облаками. 10-бальная облачность. Вместе с тем задача выполнена успешно», — прокомментировал в интервью «России-24» испытания «Ориона» начальник Управления (строительства и развития системы применения беспилотных летательных аппаратов) Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Новиков.

«Орион» разработки АО «Кронштадт» — первый российский БПЛА, относящийся к элитному классу MALE (Medium-altitude long-endurance). Дрон способен находиться в воздухе более суток и выполнять боевые задачи в широком диапазоне климатических условий. Взлёт и посадка беспилотника может осуществляться при отсутствии спутниковой навигации.

Как пояснил в недавнем интервью RT генеральный директор предприятия-разработки Сергей Богатиков, «Орион» представляет собой универсальную платформу, которая используется «для отработки передовых технологий и разработки новых аппаратов».

Масса боевой нагрузки «Ориона» составляет 200 кг. Беспилотник может применять осколочно-фугасные бомбы ОФАБ 100-120, управляемые авиабомбы весом 20 и 50 кг с раскладывающимся крылом, корректируемые боеприпасы КАБ-20 и малогабаритные ракеты.

«На любом носителе»

В сюжете сообщалось, что для «Ориона» с учётом опыта, полученного в сирийской операции, были разработаны новые боеприпасы. В частности, удар по дрону-мишени в Крыму осуществлялся недавно созданной управляемой ракетой, которую разместили в пусковом контейнере под фюзеляжем БПЛА.

Как полагают эксперты, в качестве пусковой установки на «Орионе» использовалась модификация российского противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет-Д» («Корнет-ЭМ»), которая способна поражать малоскоростные воздушных цели, в том числе вертолёты. Удары по ним могут наноситься в любое время суток, в затруднённых метеоусловиях и при постановке противником радиоэлектронных и оптических помех.

Беспилотник «Орион» ВКС России

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© @kronshtadtcompany

Масса пусковой установки «Корнет-Д» составляет 26 кг, вес тепловизионного прицела — 8,7 кг, углы наведения по вертикали — от – 5 до + 20 градусов, по горизонтали — 360 градусов.

Важной особенностью ПТРК является интеграция визирного канала с переменной кратностью. Данное изделие позволило увеличить дальность обнаружения целей и снизить вероятность ошибок прицеливания.

Новейшим вариантом этого комплекса считается «Корнет-Д1», который также способен поражать не только наземные, но и воздушные цели. Максимальная дальность поражения усовершенствованного ПТРК составляет 10 км. Его разработчиком является коллектив АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех»).

«Корнет-Д1» был представлен на международном военно-техническом форуме «Армия-2021». Как заявили агентству ТАСС в пресс-службе «Высокоточные комплексы», благодаря модульной архитектуре ПТРК можно установить «на любом носителе, имеющем соответствующие грузоподъёмность и внутреннее пространство». При этом комплекс получил более широкие боевые возможности по сравнению с предшественником.

«Совершенно новый комплекс «Корнет-Д1» (обладает. — RT) увеличенной в два раза дальностью эффективной стрельбы, новыми базовыми шасси, а также возможностью ведения стрельбы в автоматическом режиме и одновременного обстрела двух целей, разнесённых по фронту, дальности и углу места», — цитирует ТАСС пресс-службу холдинга.

В беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев предположил, что применение ПТРК на «Орионе» свидетельствует о стремлении военных оснастить этот БПЛА и другие дроны тяжёлого класса универсальным вооружением, способным поражать как наземные, так и воздушные цели.

«Насколько я понимаю, логика заключается в том, чтобы беспилотник имел возможность всегда отстреляться по практически любой цели, особенно, если отправляется на миссию, где нет достаточного количества данных о силах противника. Если нет проблем с наведением и подсветкой цели, то ПТРК — вполне подходящая платформа для появления универсального оружия», — рассуждает Корнев.

Эксперт подчеркнул, что семейство ПТРК «Корнет» представляет собой очень мощное и при этом малогабаритное средство поражения. Его условным недостатком, как и других переносных противотанковых комплексов, являются ограничения по скорости поражаемых объектов — она не должна превышать 300—350 км/ч.

«Если говорить о «Корнет-Д» и «Корнет-Д1», то они хорошо работают по низколетящим целям вертолётного типа. Наверное, такие эксперименты ещё не проводились, но гипотетически с того же «Ориона» с помощью ракеты ПТРК можно сбивать и современные тяжёлые самолётные беспилотники, которые по-прежнему не слишком манёвренные и скоростные», — говорит Корнев.

БПЛА «Орион»

Instagram

© @kronshtadtcompany

Как считает Корнев, для «Ориона» и образцов тяжёлой беспилотной техники, которые сейчас находятся в разработке, была создана лёгкая многоцелевая ракета, способная наносить удары по наземным и воздушным целям. Эксперт предполагает, что именно она была применена на испытаниях в Крыму.

«Это событие в Крыму означает, что «Орион» и последующие поколения дронов ВС РФ будут иметь возможность выполнять функции истребителей, что существенно повышает их боевую значимость. Конечно, «истребительный функционал» пока не будет основным из-за существенных технических ограничений, но в перспективе, я уверен, что он будет развиваться», — добавил Корнев.