Удар ниже рейтинга: как COVID отменил выборы в 18 странах мира

Масштабы влияния вируса на политическую систему и рейтинги властей стран будут зависеть от эффективности принятых ими мер по восстановлению экономики, социальной и бытовой сферы. Такой вывод сделали в аналитической записке «Электоральный коронавирус», подготовленной Фондом развития гражданского общества (ФоРГО). Авторы документа, который есть в распоряжении «Известий», изучили, как на фоне положения дел в 18 странах выглядит ситуация в России, и пришли к выводу, что отношение граждан к власти будет зависеть от того, насколько быстро они вернутся к привычной жизни без COVID-19.

Вирусное влияние

Распространение COVID-19 стало вторым случаем в XXI веке, когда ВОЗ объявила пандемию. Впервые это произошло во время вспышки свиного гриппа в 2009–2010 годах. Однако сам факт появления вируса впервые приводит к серьезному изменению практик электоральных процедур в разных странах — массовому переносу на более поздний и часто неопределенный срок выборов и референдумов. Об этом говорится в аналитической записке Фонда развития гражданского общества, получившей название «Электоральный коронавирус».

По данным авторов исследования, в условиях пандемии 18 государств приняли решения о переносе выборов и голосований либо ввели ограничительные меры, которые не позволяют провести мероприятия в установленные сроки. В их числе оказались Австралия, Армения, Боливия, Великобритания, Россия, Иран, Италия, Канада, Кипр, Кыргызстан, Республика Северная Македония, Сербия, Сирия, США, Франция, Чили, Швейцария, Шри-Ланка и ЮАР.

Президентские выборы оказались под угрозой в США и в Польше. Из-за пандемии в ряде американских штатов на неопределенный срок были отложены праймериз. Еще часть штатов, как отмечается в исследовании ФоРГО, перенесла процедуру выборов с весны на лето. Впрочем, сроки самих выборов главы государства – 3 ноября — пока неизменны.

Первый тур выборов президента Польши должен был пройти 10 мая. Глава государства Анджей Дуда уже заявил о том, что из-за эпидемии коронавируса он может быть отложен.

Глава Сирии Башар Асад издал указ о переносе на 20 мая года парламентских выборов, назначенных на 13 апреля. Власти Сербии также приняли решение о прекращении подготовки к парламентским выборам до тех пор, пока не закончится действие режима ЧС в стране. Планировалось, что голосование пройдут 26 апреля.

В России ЦИК принял решение отложить 102 выборные кампании, запланированные с 5 апреля по 21 июня 2020 года.

«Несомненно, большой интерес будет представлять влияние таких переносов на ход и результаты выборов, когда они состоятся. Какие это будут последствия и как они отразятся на рейтингах ведущих политических сил, что будет с тем глобальным и локальным статус-кво, который был до пандемии? Пока это предмет дальнейшего наблюдения и анализа. Но в любом случае можно предположить, что такое влияние будет значительным», — говорится в аналитическом документе.

Рейтинг эффективности

Как пояснил «Известиям» глава ФоРГО Константин Костин, это трехэтапное исследование, в котором авторы хотели «зафиксировать рейтинги власти сейчас, потом динамику на выходе из эпидемии, а затем оценить непосредственно электоральные итоги на выборах».

— Эпидемия каким-то образом повлияет на все электоральные процессы. И на избирательные кампании, которые пройдут в условиях пандемии, и на те, которые будут после снятия карантина. Но каким именно это будет влияние, пока сказать сложно, — пояснил эксперт.

По его словам, пока есть только опыт Франции, где не так давно прошли местные выборы. Там можно отметить две тенденции: почти в два раза снизилась явка и сильно упали рейтинги партии Эммануэля Макрона.

Если же говорить о России — у нас, к счастью, нет таких масштабов эпидемии, отметил Константин Костин. Однако, как и во всех странах мира, которые столкнулись с последствиями COVID-19, властям нужно принимать меры по восстановлению экономики, нормального функционирования соцсферы и культурно-бытового уровня жизни.

По его мнению, говорить о том, как пандемия может сказаться на губернаторских выборах. пока рано — время ещу есть. Если в течение двух недель пик эпидемии будет пройден, необходимости в переносах не возникнет.

— В случае благоприятного прогноза нужно как можно быстрее восстанавливать обычную жизнь во всех сферах. Конечно, чем меньше потребуется для этого времени, тем выше будет рейтинг власти. И тут важны три вещи. Во-первых, по возможности нетравматично пройти весь период эпидемии, с минимум заболевших и умерших. Во-вторых, не создавать больших проблем — без перегибов на местах и кампанейщины. В-третьих, посткризисное восстановление, — уточнил Константин Костин.

Не больше месяца

В российских парламентских партиях влияние вируса на политику и рейтинги оценивают неоднозначно.

— Перенос выборов из-за пандемии ни на что не повлияет. Мы не должны рисковать здоровьем людей. Наша политическая система достаточно устойчива, об этом можно судить и по тому, как насколько оперативно принимаются властью меры. Их, кстати, никто не оспаривает, оппозиция из других партий даже поддерживает, — заявил «Известиям» зампред фракции «Единой России» Адальби Шхагошев.

Парламентарий подчеркнул, что в России ситуация с коронавирусом развивается по благоприятному сценарию. По его словам, именно поэтому многие социсследования отмечают рост рейтингов власти.

Зампред фракции КПРФ Валентин Шурчанов, напротив, считает, что влияние на рейтинги власти COVID-19 все же окажет.

— Если власть всё сделает правильно, поддержка населения возрастет, — отметил коммунист.

При этом он согласился, что оппозиция в России сегодня разделила ответственность с властью, так как она хочет спасти свою страну, а не устраивать политические игры. Коммунист подчеркнул, что сейчас самое главное — не бросить население.

Вице-спикер от ЛДПР Игорь Лебедев заявил «Известиям», что коронавирус уже повлиял на избирательную систему, так как выборы, которые должны были пройти с апреля по июнь, уже перенесены, но вот политическая система в РФ достаточно устойчивая.

Первый зампред фракции «Справедливой России» в Госдуме Михаил Емельянов в разговоре с «Известиям» отметил, что влияние эпидемии на политику будет зависеть от ресурсов страны. Власть сегодня действует эффективно, но главный вопрос: как долго продлится пандемия? Россияне не смогут позволить себе не работать больше одного месяца, поэтому так важно сейчас всем соблюдать карантин, подчеркнул парламентарий.