Удар НАТО по Калининградской области: В США раскрыли план "блицкрига"

В США появился план нападения и захвата Калининградской области силами НАТО, разработанный военными экспертами американской организации Center for Naval Analyses. Информация обнародована на портале Overt Defense.

В материале отмечается, что Калининградская область России отлично защищена со всех сторон и взять её силой будет очень сложно. Единственный возможный вариант - это внезапная атака.

Только "блицкриг" обеспечит победу,

- приводит измышления американских экспертов портал Nation News.

Согласно их плану, первым делом необходимо исключить возможность защитников Калининграда нанести сокрушительный ответный удар. Для этого первой целью атаки американские военные эксперты называют пусковые установки баллистических ракет малой дальности "Искандер".

Вторым шагом "блицкрига" является удар по военным портам и кораблям Калининградской области с целью отрезать её от России. Третий шаг заключается в уничтожении систем ПВО, чтобы обеспечить свободу полётов ВВС стран НАТО в небе над областью.

После этого можно начинать четвёртый этап агрессии - наземную операцию с уничтожением остатков Вооружённых сил РФ и захватом объектов инфраструктуры,

- формулируют американцы.

Напомним, Калининградская область России давно является костью в горле НАТО. За последние несколько лет в альянсе уже не раз в открытую обсуждали вариант нападения на российский анклав. Однако любая попытка это сделать неминуемо приведёт к ответному удару со стороны основной части России, что ставит крест на любых идеях "блицкрига".