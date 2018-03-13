Удар «Краснополем»: на что способен высокоточный артиллерийский боеприпас

Российские артиллеристы провели стрельбы с применением модернизированных артиллерийских снарядов «Краснополь». Как уточнили в Минобороны РФ, учения прошли в Ленинградской области на Лужском полигоне. В январе 2018 года боеприпасами «Краснополь» были уничтожены объекты террористов, напавших на авиабазу Хмеймим. Высокоточный снаряд был создан в 1980-е годы, однако сейчас в войска поступают его модернизированные версии. О возможностях, которыми обладает «Краснополь», — в материале RT.

Минобороны РФ опубликовало кадры, на которых запечатлены учения артиллеристов на Лужском полигоне (Ленинградская область). Стрельбы проводились с использованием модернизированных снарядов 2К25 («Краснополь-М»). Военнослужащие успешно поразили цели из самоходных артиллерийских установок (САУ) «Мста-С».

Как отмечают в Минобороны РФ, отечественная САУ может вести огонь по малоразмерным целям на расстоянии до 20 км. Лазерное самонаведение позволяет «Краснополю-М» с высокой точностью поражать цели с различной степенью защиты.

В отличие от обычных артиллерийских боеприпасов, с закрытых огневых позиций 2К25 уничтожает бронетехнику и укрепления противника первым выстрелом без пристрелки. В среднем «Краснополь» поражает до 95% целей, в том числе движущиеся.

Эффективность «Краснополя» была в очередной раз доказана в Сирии в первой половине января 2018 года. Ударом этих снарядов были ликвидированы объекты боевиков, устроивших ранее атаку на авиабазу Хмеймим.

Уничтожение атаковавших авиабазу Хмеймим диверсантов в Сирии

© Кадр: видео Минобороны России

Детище тульского КБ

«Краснополь» — корректируемый осколочно-фугасный снаряд калибра 152 и 155 мм. Боеприпас оснащён реактивным двигателем и самонаводящейся головкой. Разработка 2К25 началась в 1970-е годы в Конструкторском бюро приборостроения (КБП, Тула). С 1986 года 2К25 производится на Ижевском оружейном заводе (сейчас — ИЖМАШ).

«Краснополь» создавался, чтобы составить основу арсенала буксируемой гаубицы Д-20 и самоходных артиллерийских установок 2С3М «Акация», 2С19 «Мста-С» и 2А65 «Мста-Б». Как полагают эксперты, 2К25 будет использоваться новейшими САУ «Коалиция-СВ».

Боевое крещение «Краснополь» прошёл во время войны в Афганистане. Также эти боеприпасы широко применялись артиллеристами в Чечне и Сирии. Большой популярностью отечественный снаряд пользуется в иностранных армиях. За рубежом 2К25 был впервые продемонстрирован на выставке в Абу-Даби IDEX-93. На дальности 15 км «Мста-С» поразила «Краснополями» 38 целей, сделав 40 выстрелов.

Самоходная установка «Мста»

© Минобороны России

В 1990-е годы тульские специалисты начали работу по модернизации «Краснополя» с целью повышения его тактико-технических и эксплуатационных характеристик.

Конструкторы увеличили мощность «Краснополя-М». Масса боевой части снаряда составила 26 кг (против 20,5 кг), а масса взрывчатого вещества — 11 кг (против 6,3 кг).

Улучшенная версия 2К25 способна поражать объекты на расстоянии 30 км (против 25 км), высота применения выросла с 3 до 4,5 км. Увеличение дальности стало возможным благодаря замене разгонного двигателя на донный газогенератор.

По данным специализированных изданий России, в период чеченской кампании вероятность поражения цели одним «Краснополем» достигала 80%. Минобороны РФ оценивает точность модернизированного 2К25 в 95%.

Управляемый снаряд «Краснополь»

© VITALY KUZMIN

Оружие одного выстрела

Поражение объектов снарядами «Краснополь» осуществляется посредством использования переносной системы управления огнём «Малахит». Она состоит из лазерного тепловизионного целеуказателя (дальномера), пульта командира и цифровых средств связи. «Малахит» определяет координаты цели в любое время суток и передаёт данные расчётам артиллерийских установок.

Группа корректировщиков, как правило, находится в нескольких километрах от объекта поражения. На расстоянии в 20 км снаряд может лететь около минуты. За несколько секунд до подлёта лазерный дальномер подсвечивает цель, и «Краснополь» переходит в режим самонаведения.

Российский снаряд безупречно уничтожает статические и малоподвижные цели. Трудности с целеуказанием возникают, только если объект поражения движется со скоростью свыше 25—30 км/ч. Однако во всех армиях мира подобные цели поражаются не из САУ, а прямой наводкой из танков, гранатомётами и переносными ракетными комплексами.

Эксперты ожидают, что в будущем группу корректировщиков заменят беспилотники. Дроны в автоматическом режиме будут разыскивать и подсвечивать цели «Краснополя». В частности, такой подход может быть реализован с поступлением в Сухопутные войска «Коалиции-СВ».

В беседе с RT военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин отметил, что «Краснополь» был специально создан, чтобы поражать цель одним выстрелом. По его мнению, практика применения боеприпаса свидетельствует о том, что с этой задачей он справляется на отлично.

«Появление «Краснополя» позволило значительно улучшить показатели точности. До него артиллеристам приходилось производить один-два пристрелочных выстрела. За это время цель могла поменять позицию. «Краснополь», идеально подходящий для ведения огня с закрытых огневых позиций, позволил избавиться от этих серьёзных проблем»,— подчеркнул Литовкин.