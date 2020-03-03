Удар коронавируса. Что скрывают вирусологи? • 18 • Аналитика

Пандемия коронавируса обсуждается на все лады, но мы рассмотрим только «железные» факты.



Сделано в Китае?

Китайские тестовые медицинские системы обнаружили коронавирус нового типа в Ухане, мировом логистическом центре, на рынке диких животных «Хуанань».







О происхождении этого вируса выдвинуто много версий, не будем их повторять. На официальном уровне никто не обвиняет в чём-либо китайские власти. Западные эксперты говорят, что этот вирус мог зародиться на рынке диких животных, поскольку имеет много общего с ДНК летучих мышей. Китайские вирусологи считают, что коронавирус попал на рынок «Хуанань» извне и быстро распространился.



Заметим, что рынок диких животных в Ухане существует уже сотни лет. Наверное. Но коронавирус нового типа появился и был зафиксирован только в самом конце 2019 года.



Врачи успокаивают нас: мол, подобных эпидемий, причём берущих начало в Китае, было множество, и постепенно все вирусы теряли свою высокую патогенность и эпидемии затухали, поэтому и эпидемия коронавируса будет развиваться похоже. Этому объяснению противоречит только один, но очень наглядный факт: меры борьбы с коронавирусом принимаются беспрецедентные, словно произошло вторжение инопланетян.



Кстати, то, что эпицентр находится в Китае, и привело к быстрому обнаружению коронавируса, поскольку для китайских медиков это постоянная угроза. Такое впечатление, что коронавирус хотел сразу появиться и дать о себе знать. Конспирологи говорят об утечке микробиологического оружия из китайской лаборатории, о применении такого оружия США, поскольку американские биологические военные лаборатории разбросаны по всему миру. И чем они там занимаются? Но всё это не факт. Возможно, остальной мир просто ещё недообследован. Бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин считает, что в Ухане совершена диверсия, внешняя или внутренняя.



Война с коронавирусом

Мы видим сейчас настоящую войну с коронавирусом, в которой задействуются вооружённые силы для изоляции целых городов. Пример подал Китай, изолировавший многомиллионный Ухань. Китай несёт и наибольший ущерб от этого вируса, и экономический, и имиджевый. Все страны мира спасаются по одиночке, каждая действует сама за себя.



Посмотрим на крупнейших мировых игроков, имеющих соответствующие вирусологические компетенции, то есть фундаментальную науку. США несут даже военные издержки: крупнейшая авиабаза США в Южной Корее на карантине, и весь Тихоокеанский флот США на карантине, без ущерба для боеспособности, уверяют американские генералы и адмиралы… Россия прекратила всякое сообщение с Китаем и как бы поддалась мировой панике, принимает строгие карантинные меры. В Европе образовался очаг эпидемии в Италии, но шенгенские соглашения пока работают. На сегодня в Италии на 50 выздоровевших приходится около 20 умерших от коронавируса, остальные проходят лечение, по сообщениям в СМИ.



Официальные лица, от президента Трампа до нашего Минздрава, делают успокаивающие заявления, причём одинакового плана: мойте руки перед едой и сидите больше дома. А вот ВОЗ допускает панические заявления о том, что эта пандемия затронет большую часть населения Земли, то есть её не остановить. Придётся её переживать. И это обычная эпидемия, какие были и раньше?..



Что необычного?

Коронавирус чем-то пугает вирусологов, а они, в свою очередь, политиков. Судя по заявлениям, они с таким вирусом ещё не сталкивались, он необычен для них. Поэтому вирусологи не могут ничего сказать о последствиях, давать прогнозы, и говорят все, и в Китае, и в России, и в США, одно и то же: локализируйте очаги, изолируйте заражённых, вводите карантин, что все и делают.



Ничего не говорят вирусологи и о том, когда пойдёт на убыль эта эпидемия. Но есть и другой вопрос: что произойдёт впоследствии с перенёсшими вирус людьми? Они выздоровели, но при этом могли ведь как-то измениться. Есть случаи повторного заражения коронавирусом. И тут поневоле приходят на ум картины из фантастических фильмов с похожим сюжетом…



То есть беспокоит больше всего не болезнь от коронавируса сама по себе, большинство ведь выздоравливает, но одинаково беспрецедентная реакция на эпидемию властей самых разных стран мира. Они все как будто что-то недоговаривают, боясь вызвать ещё большую панику.



Подведём итоги

По нашей планете нанесён удар коронавирусом, все обычные вооружения и ядерные арсеналы бессильны, единственным оружием для борьбы с ним являются мытьё рук перед едой и карантинные меры. Последствия пандемии неясны.







Эффективных лекарств нет, но большинство людей выздоравливает, применяя обычные лекарства, умирают люди с ослабленным здоровьем. Вакцины пока нет, одни обещания. Остановить пандемию, несмотря на применяемые меры, не удаётся. Чем всё это закончится и когда, тоже неясно. Пандемия коронавируса обсуждается на все лады, но мы рассмотрим только «железные» факты.Китайские тестовые медицинские системы обнаружили коронавирус нового типа в Ухане, мировом логистическом центре, на рынке диких животных «Хуанань».О происхождении этого вируса выдвинуто много версий, не будем их повторять. На официальном уровне никто не обвиняет в чём-либо китайские власти. Западные эксперты говорят, что этот вирус мог зародиться на рынке диких животных, поскольку имеет много общего с ДНК летучих мышей. Китайские вирусологи считают, что коронавирус попал на рынок «Хуанань» извне и быстро распространился.Заметим, что рынок диких животных в Ухане существует уже сотни лет. Наверное. Но коронавирус нового типа появился и был зафиксирован только в самом конце 2019 года.Врачи успокаивают нас: мол, подобных эпидемий, причём берущих начало в Китае, было множество, и постепенно все вирусы теряли свою высокую патогенность и эпидемии затухали, поэтому и эпидемия коронавируса будет развиваться похоже. Этому объяснению противоречит только один, но очень наглядный факт: меры борьбы с коронавирусом принимаются беспрецедентные, словно произошло вторжение инопланетян.Кстати, то, что эпицентр находится в Китае, и привело к быстрому обнаружению коронавируса, поскольку для китайских медиков это постоянная угроза. Такое впечатление, что коронавирус хотел сразу появиться и дать о себе знать. Конспирологи говорят об утечке микробиологического оружия из китайской лаборатории, о применении такого оружия США, поскольку американские биологические военные лаборатории разбросаны по всему миру. И чем они там занимаются? Но всё это не факт. Возможно, остальной мир просто ещё недообследован. Бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин считает, что в Ухане совершена диверсия, внешняя или внутренняя.Мы видим сейчас настоящую войну с коронавирусом, в которой задействуются вооружённые силы для изоляции целых городов. Пример подал Китай, изолировавший многомиллионный Ухань. Китай несёт и наибольший ущерб от этого вируса, и экономический, и имиджевый. Все страны мира спасаются по одиночке, каждая действует сама за себя.Посмотрим на крупнейших мировых игроков, имеющих соответствующие вирусологические компетенции, то есть фундаментальную науку. США несут даже военные издержки: крупнейшая авиабаза США в Южной Корее на карантине, и весь Тихоокеанский флот США на карантине, без ущерба для боеспособности, уверяют американские генералы и адмиралы… Россия прекратила всякое сообщение с Китаем и как бы поддалась мировой панике, принимает строгие карантинные меры. В Европе образовался очаг эпидемии в Италии, но шенгенские соглашения пока работают. На сегодня в Италии на 50 выздоровевших приходится около 20 умерших от коронавируса, остальные проходят лечение, по сообщениям в СМИ.Официальные лица, от президента Трампа до нашего Минздрава, делают успокаивающие заявления, причём одинакового плана: мойте руки перед едой и сидите больше дома. А вот ВОЗ допускает панические заявления о том, что эта пандемия затронет большую часть населения Земли, то есть её не остановить. Придётся её переживать. И это обычная эпидемия, какие были и раньше?..Коронавирус чем-то пугает вирусологов, а они, в свою очередь, политиков. Судя по заявлениям, они с таким вирусом ещё не сталкивались, он необычен для них. Поэтому вирусологи не могут ничего сказать о последствиях, давать прогнозы, и говорят все, и в Китае, и в России, и в США, одно и то же: локализируйте очаги, изолируйте заражённых, вводите карантин, что все и делают.Ничего не говорят вирусологи и о том, когда пойдёт на убыль эта эпидемия. Но есть и другой вопрос: что произойдёт впоследствии с перенёсшими вирус людьми? Они выздоровели, но при этом могли ведь как-то измениться. Есть случаи повторного заражения коронавирусом. И тут поневоле приходят на ум картины из фантастических фильмов с похожим сюжетом…То есть беспокоит больше всего не болезнь от коронавируса сама по себе, большинство ведь выздоравливает, но одинаково беспрецедентная реакция на эпидемию властей самых разных стран мира. Они все как будто что-то недоговаривают, боясь вызвать ещё большую панику.По нашей планете нанесён удар коронавирусом, все обычные вооружения и ядерные арсеналы бессильны, единственным оружием для борьбы с ним являются мытьё рук перед едой и карантинные меры. Последствия пандемии неясны.Эффективных лекарств нет, но большинство людей выздоравливает, применяя обычные лекарства, умирают люди с ослабленным здоровьем. Вакцины пока нет, одни обещания. Остановить пандемию, несмотря на применяемые меры, не удаётся. Чем всё это закончится и когда, тоже неясно. Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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