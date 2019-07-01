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Удар, каких не было. Израиль приковал к постелям десятки людей в Сирии, погибли дети

01 июля 2019, 13:39  •  156 • Политика
Израиль нанес ракетный удар по Дамаску. Атаку уже назвали самой масштабной за последнее время - это удар, каких не было. Своей атакой израильские военные приковали десятки людей к больничным койкам, в результате атаки гибли дети.
На окрестности столицы Сирии Дамаска, а также на город Хомс в ночь на понедельник, 1 июля, была совершена воздушная атака, которую смогли отразить сирийские ПВО. По имеющимся данным, ракеты были запущены самолетами ВВС Израиля. К сожалению, подобные вылазки израильских военных давно превратились в традицию, хоть и ясна незаконность их действий.

Что произошло

Об отражении воздушной атаки на окрестности Дамаска и Хомс сообщило государственное телевидение Сирии, по данным которого над сирийской столицей было сбито три ракеты. Атака произошла в 00:30 по местному времени (совпадает с московским).
Как сообщает ФАН со ссылкой на специального корреспондента, жертвами авианалета израильской авиации стали четыре человека. Более того, ранее тиражировалась информация о погибшем ребенке. Ранения различной тяжести получил 21 человек. О том, что атака была совершена израильскими самолетами из ливанского воздушного пространства, говорил и источник в международном аэропорту в Бейруте.
"Согласно нашим наблюдениям, перед нанесением ударов по Сирии в воздушное пространство вторглись десять и более самолетов израильских ВВС".
Интересно, что "Авиа.про" пишут о 50 пострадавших в результате авиаудара. В то же время, информация пока ничем не подтверждена. Кроме того, по версии издания, комплексы "Панцирь-С" не смогли отразить израильский удар, при этом, истребители ВВС Израиля наносили удары несмотря на тот факт, что сирийские ЗРК С-300 "Фаворит" находились в полной боевой готовности. Поскольку официальный Дамаск и российские представители пока никак не комментировали ситуациюи именно в этой части заявления, мы можем говорить лишь о вероятности подобного заявления. Причем, такая версия не укладывается в сообщения других источников. Ранее сообщалось, что удалось отразить часть ракет.
Всех пострадавших доставили в госпиталь "Хишам" в Дамаске. Добавим, "Народные новости" в эти часы тиражируют новое видео атаки Израиля.

Крупнейший удар Израиля

Если мы говорим о хрониках последних дней, Израиль нанес самый крупный преступный удар по Сирии. Такова оценка со ссылкой на Министерства обороны Сирии и сообщение сирийского государственного информагентства SANA.
Министерство Израиля, традиционно, не комментирует собственные действия. Впрочем, кроме молчания, израильские представители могут обвинять в ударах по Сирии... Сирию. Подобное мы уже наблюдали неоднократно. Так, в начале июня в Израиле озвучили оправдание своего ракетного удара по Сирии, в результате которого погибли трое сирийских военных и ещё семь получили ранения. Пресс-служба израильской армии утверждала, что Дамаск якобы "первым начал", выпустив 2 ракеты по оккупированным Израилем Голанским высотам. Израильские военные заявляли, что накануне их удара по Сирии они засекли пуски двух снарядов в направлении горы Хермон, которая расположена на оккупированной Израилем части Голанских высот. В ответ был нанесён удар по позициям сирийских правительственных войск. Доказательства ответного удара не предоставлялись.
"Самолёты и вертолёты атаковали несколько военных целей, принадлежащих сирийской армии, включая две артиллерийские батареи, несколько наблюдательных и разведывательных постов на Голанских высотах, батарею ПВО SA-2", - говорилось в пресс-релизе армии.
Теперь мы не видим и этого.

Израиль может поставить мир на грань ядерной войны

Именно об этом The National Interest ранее писали в своем материале под названием "Израиль против России: ближневосточная война, которая может стать крушением ядерного поезда". Обозреватель Майкл Пек настаивал, что Тель-Авив обеспокоен тем, что в Сирии, на границе с Израилем, может появиться очередная ракетная база Ирана. В то же время США заявляли о том, что едва ли не готовятся к военным действиям против Ирана. Объясняли американцы свою подготовку тем, что якобы на "спутниковых снимках" видно, что иранские войска "готовы атаковать" американских военных.
Если в Сирии российские военнослужащие попадут под удар израильской авиации, Москва, потеряв терпение, ответит тем же, продолжал журналист. И тут может вмешаться "большой брат" Тель-Авива. Если США поддержат Израиль в конфликте с Россией, все это может обернуться глобальным ядерным конфликтом, считает Майкл Пек.
В Израиле, конечно, понимают, что возможный конфликт ни одной из сторон не выгоден. Тем не менее в Тель-Авиве Москву союзником не считают.
"У нас есть один союзник – это США. У русских другие цели. Они поддерживают режим [в Сирии], который имеет прямую цель уничтожить Израиль, если удастся. Также являются частью коалиции, которая поддерживает Иран", – цитирует обозреватель NI анонимного высокопоставленного израильского военного.
При этом сообщалось, Израиль считает, что Россию можно "использовать в качестве рычага давления" на Иран. В Тель-Авиве, мол, дожидаются того момента, когда Москва выведет войска Ирана из Сирии. По крайней мере, писал NI, именно об этом якобы договорились стороны во время визита Биньямина Нетаньяху в Москву.

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