«Удар для страны»: приведёт ли конфликт между премьером и министром финансов Украины к срыву очередного транша МВФ

Глава миссии МВФ в Киеве Рон ван Руден направил украинскому правительству письмо, в котором выразил недовольство действиями кабмина в отношении Минфина. По некоторым данным, это связано с фактически открытым противостоянием премьера Владимира Гройсмана и министра финансов Александра Данилюка, которое уже стало предметом для обсуждения на международном уровне. Сам глава Минфина в обращении к представителям G7 назвал неприемлемым вмешательство первых лиц государства в работу ведомства. Конфликт в высших эшелонах украинской власти разгорелся на фоне ожидания Киевом очередного транша МВФ. Намерен ли валютный фонд и дальше кредитовать страну — в материале RT.

Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Киеве Рон ван Руден направил письмо в адрес украинского правительства, в котором выразил недовольство последними действиями кабмина. Претензии МВФ связаны с решениями правительства, которые касаются полномочий Минфина и Государственной фискальной службы Украины (ГФС).

Такие данные приводит украинский портал Liga.net со ссылкой на свой источник в кабмине. По данным издания, речь в письме Рудена идёт о двух ещё не обнародованных решениях, которые, по некоторым данным, были приняты на закрытой части заседания правительства 23 мая и «нарушают обязательства, взятые Украиной во время получения предыдущего транша МВФ».

Согласно этой информации, правительство приняло решение лишить Министерство финансов полномочий по утверждению финансовых документов кабмина, а во-вторых, постановило вывести ГФС из-под управления Минфина.

По словам министра финансов Александра Данилюка, эти резолюции уже не только подготовлены, но и получены его ведомством, однако кабмин пока не решается опубликовать их из-за возможных последствий.

«Правительство пока не хочет обнародовать эти решения. Для страны это был бы большой удар и угрожал бы срывом программы МВФ», — заявил Данилюк.

«Если их всё же опубликуют, Минфин будет оспаривать оба решения. Но я уверен, что кабмин не пойдёт на такой шаг», — добавил он.

В свою очередь, в пресс-службе премьер-министра Украины Владимира Гройсмана опровергли информацию о принятии данных мер. Там отметили, что на упомянутом закрытом заседании кабмина поднимался вопрос применения принципа «молчаливого согласия» в тех случаях, когда Минфин затягивает согласование законодательных вопросов.

«Действующие нормы говорят о том, что если такие вопросы выносятся на голосование в кабмине, за исключением молчаливого согласия, то Минфин остаётся при своих правах», — сообщили в пресс-службе Гройсмана.

В центре — премьер-министр Владимир Гройсман и глава Минфина Александр Данилюк

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«Я исчерпал возможности для нормального диалога»

В ходе заседания 23 мая Данилюк добивался назначения на пост замминистра своего советника Яны Бугримовой. По словам участников собрания, после короткой перепалки с Гройманом, министр получил отказ, после чего он предложил Гройсману подать в парламент прошение о его отставке.

Позднее глава Минфина написал письмо странам «Большой семёрки», в котором он «во избежание двусмысленности и манипуляций» обрисовал ситуацию с Гройсманом. Это обращение опубликовало издание «Экономическая правда».

Данилюк описал возникший на заседании кабмина конфликт с Гройсманом из-за его отказа одобрить кандидатуру Бугримовой. По его словам, он настаивает на этом решении уже два года, однако на фоне отказа к нему в замы пытаются продвинуть лояльных президенту Петру Порошенко людей — сначала Игоря Уманского, а затем Светлану Воробей.

Глава Минфина пояснил, что он отверг эти кандидатуры, поскольку подобные назначения должны производиться, исходя из профессионализма и репутации кандидатов, но не их лояльности главе государства — в противном случае это дестабилизирует работу Минфина.

Он также подчеркнул, что украинские власти и лично Владимир Гройсман препятствовали реформированию Государственной фискальной службы, блокируя назначение постоянного главы ГФС и его замов.

«Для меня неприемлемо, когда назначение на должность моих заместителей должно согласовываться с президентом или премьер-министром», — заявил Данилюк.

«Это письмо было крайней мерой — я исчерпал возможности для нормального диалога с главой правительства по поводу подчинения ГФС», — пояснил глава Минфина в ходе брифинга.

В свою очередь, Гройсман, комментируя конфликт с Данилюком, заявил, что тот, вероятно, хочет сменить место работы, но выставить всё так, чтобы выглядеть жертвой ситуации.

«Наверное, есть какие-то другие причины, почему он так сделал, дело не в кадровом вопросе, он никогда не ставился так остро», — отметил Гройсман.

Позднее ряд парламентариев, входящих в комитет Верховной рады по вопросам налоговой и таможенной политики, и источники в окружении министра финансов заявили изданию «Деловая столица», что конфликт Гройсмана и Данилюка может быть спровоцирован активизацией расследования генпрокуратуры дела о доходах и незадекларированном имуществе главы Минфина в Великобритании.

В свою очередь, британское издание The Economist отмечает, что конфликт Гройсмана с имеющим поддержку МВФ Данилюком, который может закончиться отставкой последнего, вероятно, вызовет острую реакцию со стороны международных доноров Украины. Не добавляют им оптимизма и проблемы с созданием антикоррупционного суда, а также пробуксовка ряда реформ, включая задержку повышения цен на газ до рыночного уровня. Подрывает доверие к Киеву и история с «убийством» журналиста Аркадия Бабченко. Всё это ставит под большой вопрос получение очередного транша МВФ.

Глава НБУ Яков Смолий на заседании Верховной рады

© Valentyn Ogirenko / Reuters

«Вернуться к пересмотру взятых на себя обязательств»

Между тем, в четверг, 31 мая, глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что ожидает принятие Верховной радой закона об антикоррупционном суде уже в июне и допускает: после этого Киев может посетить миссия МВФ для очередного пересмотра программы финансовой помощи.

При этом Смолий не исключил, что Украина может взять очередной кредит на рынке внешних заимствований и без получения транша МВФ. Однако в этом случае удастся привлечь меньше денег и под больший процент.

«Безусловно, внешние привлечения есть в программе правительства. По моему мнению, это будут несколько более дорогие привлечения, чем были предыдущие. И объемы могут быть ниже, чем заявлены», — отметил глава НБУ.

По его словам, при таком сценарии из-за роста инфляционного давления Нацбанку придётся проводить более жёсткую монетарную политику для сдерживания инфляции, включая введение определённых ограничений для препятствования возможному оттоку капитала.

Смолий также добавил, что Киев может рассчитывать на новую программу сотрудничества с МВФ не ранее 2020 года из-за грядущих парламентских и президентских выборов. Глава НБУ отметил, что в новой программе будут продублированы те условия, которые Украина до сих пор не выполнила в рамках действующей программы.

«Нужно вернуться к пересмотру тех обязательств, которые Украина на себя брала... Без этих реформ невозможен дальнейший экономический рост», — цитирует экономиста УНИАН.

Напомним, срок текущей программы Украины и МВФ объёмом $17,5 млрд истекает весной 2019 года. Киев пока получил только около $8,5 млрд — из-за невыполнения ряда поставленных МВФ условий. Минфин и НБУ рассчитывают получить ещё $1,9 млрд до конца 2018 года.

При этом, по оценке аналитиков Института международных финансов (IIF), в ближайшее время Киев будет вынужден вести переговоры с МВФ о выделении новой кредитной програмы на $5,5 млрд, поскольку без этих денег Украина не сможет погасить внешние долги.

К 2021 году Киев будет обязан выплатить порядка $20 млрд только по внешнему долгу при том, что недостаток финансирования Украины в 2019-2022 годах оценивается в $16,5 млрд, пишет Deutsche Welle.

Добавим, что во вторник, 29 мая, Совет ЕС одобрил выделение Украине макрофинансовой помощи в размере €1 млрд в виде кредитов в течение 2,5 лет. Эти средства должны быть направлены на поддержку мер экономической стабилизации и программы структурных реформ, дополняющих ресурсы, предоставляемые МВФ и другими донорами.

Также на этой неделе Киев посетили президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и глава МИД Германии Хайко Маас, которые провели переговоры с Петром Порошенко, в частности, об оказании поддержки Украине.

Так, Штайнмайер заявил о готовности Европы продолжать поддерживать Украину, однако указал о необходимости бороться с коррупцией и «агрессивным изоляционистским национализмом».

Визит президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера на Украину

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«Дефолт будет признанием того, что весь эксперимент с майданом закончился провалом»

По словам директора киевского Института трансформации общества и завкафедрой международных экономических отношений Национальной академии управления Олега Соскина, перспективы Украины на получение очередного транша МВФ очень туманные.

«Ничего не выполнено и не может быть выполнено. Поднять ещё на 30% или даже больше цену на газ невозможно, поскольку тогда вся страна будет платить субсидии. А таких денег нет, чтобы всем дать. И так уже несколько миллионов получают субсидии. Плюс невозможно совершить действия, связанные, скажем, с разгосударствлением государственных банков. Естественно, нельзя, как они настаивают, осуществить так называемую приватизацию — разрешить торговлю землёй», — заявил эксперт.

По словам собеседника RT, если Украина не получит транш МВФ, придётся либо объявлять дефолт, либо осуществлять так называемую санацию государственного бюджета, то есть сокращать практически все расходы.

«Это удар по образовательной, культурной сфере, охране здоровья прежде всего. Ну и фактически должно последовать сокращение госаппарата. Это колоссальный шок, потому что и так есть огромный дефицит государственного бюджета», — заявил Соскин.

Он добавил, что программа приватизации фактически провалена — её уже сократили на 20 млрд гривен, в доходную часть бюджета не идут поступления, идёт сокращение денег на счетах государственного казначейства.

«По сути это банкротство. Но самое тяжёлое наступит, если сейчас Украина не получит транш, и официально будет приостановлено сотрудничество между страной и МВФ. Там большие платежи по кредитам, которые надо выплачивать МВФ, Мировому банку и на обслуживание евробондов, американских и европейских облигаций. Как их выплачивать, если денег в государстве нет? Нацбанк уже заявил, что в этом случае начнёт проводить очень жёсткую монетарную политику», — пояснил эксперт.

Среди этих мер может быть увеличение банковской ставки, выдвижение экспортным предприятиям требования о продаже 100% валютной выручи, начало продажи долговых обязательств, прекращение перечисления в бюджет денег от размещения золотовалютных запасов и так далее.

В свою очередь, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с RT выразил уверенность в том, что Киев всё же получит финансовую помощь.

«Скажем дипломатично, Украина помощь получит. И это будет решаться может быть даже не в МВФ, а в Вашингтоне. Здесь не должно быть иллюзий, МВФ во многом зависит от решений США — главного вкладчика в МВФ. Даже если МВФ упрётся, потому что Украина систематически не выполняет его требования и сейчас транши приостановлены, даже в этом случае Запад не допустит, чтобы Украина скатилась к дефолту», — заявил эксперт.

«Это будет признание того, что весь эксперимент с майданом, отрывом Украины от России закончился поражением и провалом. Поэтому они, конечно, денег дадут, но дадут немного, чтобы, как говорится, чуть-чуть дышала эта страна и не более того», — подчеркнул Суздальцев.

Он добавил, что если Украина всё же не получит транш МВФ, это может теоретически привести к дефолту, однако выразил уверенность в том, что перед выборами 2019 года Запад этого не допустит.