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Удар беспилотника повысил рейтинг Украины? ВСУ включили в топ-25 армий мира

29 октября 2021, 17:20  •  150 • Политика
Вооружённые силы Украины поднялись на два пункта в рейтинге армий мира Global Firepower. Теперь они замыкают топ-25.
После инцидента с беспилотником Bayraktar-TB2 международный рейтинг Вооружённых сил Украины (ВСУ) повысился на два пункта. Портал Global Firepower поместил украинскую армию на 25-е место в рейтинге Global Firepower Index - 2021.
Всего в рейтинг входят вооружённые силы 140 стран мира. Их оценка проводится каждый год на основании 50 различных факторов, включая численность вооружённых сил, уровень их технической оснащённости, финансирования, использования современных технологий, а также их логистических возможностей.
На первом месте в рейтинге находится армия США. Второе и третье места занимают армии России и Китая. В пятёрку стран с сильнейшими вооружёнными силами входят Индия и Япония. Франция занимает седьмое место, а Британия - восьмое. Германия замыкает топ-15.
Напомним, что недавно в Сети появилось видео удара беспилотника Bayraktar-TB2 по артиллерийским установкам. Утверждается, что в ролике запечатлён удар ВСУ по ополченцам в Донбассе. На Украине сначала подтвердили, но потом опровергли авиаудар. Никакой конкретики нет до сих пор.

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