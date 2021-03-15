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Удар баллистическими ракетами: что известно об атаке в Алеппо

15 марта 2021, 14:20  •  24 • Война
Министерство национальной обороны Турции сообщило о ракетной атаке по гражданским объектам в ночь на 15 марта в провинции Алеппо на северо-западе Сирии. По утверждению Анкары, обстрелы велись с территории аэропорта Кувейрес сирийских ВВС, контролируемого силами президента Сирии Башара Асада.
Ракеты поразили населенные пункты и цистерны с нефтью в районах Джераблус и Эль-Баб. Обстрел производился баллистическими ракетами и многоствольными ракетными установками.
В результате атаки несколько мирных жителей погибли, также среди гражданского населения есть ранения. В этих районах вооруженные силы Турции сейчас проводят боевую операцию «Щит Евфрата».
«После того, как в районе операции «Щита Евфрата» началась стрельба по гражданскому населению, российской стороне было направлено уведомление о произошедшем, а по установленным целям был открыт ответный огонь», — сообщает Минобороны Турции в Twitter.
Сейчас Сирия является очагом столкновения множественных интересов, здесь присутствуют и США, и Иран, и Россия, и Турция, цитирует слова доцента Финансового университета при Правительстве РФ Леонида Крутакова агентство Sputnik.
«Это такие гордиевы узлы, которые надо либо развязать, либо разрубить.
Мы видим, что исторических противоречий в этом регионе навалом, и они оживают. Исторические амбиции Турции в этой ситуации тоже возрастают. Турция от своих позиций в Сирии не отступится: это страна со своим представлением об истории и будущем», — указал политолог.
Кроме того, по его словам, американская сторона также прикладывает все возможные усилия, чтобы рассорить астанинскую тройку по урегулированию конфликта в Сирии — Тегеран, Москву и Анкару.
Накануне Сирийский наблюдательный центр по правам человека зафиксировал смерть ребенка и женщины после того, как несколько ракет упали в районе контрольно-пропускного пункта Хамран в сельской местности около города Джарабулус на востоке Алеппо в поддерживаемых Турцией районах.
Несколькими днями ранее в Алеппо после ракетной атаки неизвестного происхождения на нефтяном рынке Аль-Хамаран возле Джарабулуса сгорели более 180 нефтеналивных грузовиков.
На прошлой неделе российские военные атаковали поддерживаемых Турцией джихадистов, передавал портал «Аvia.pro». Россия запустила тактическую ракету ОТРК «Искандер» параллельно с ударами ОТРК «Точка-У» со стороны сирийской армии.
Атака проводилась с расстояния 250 км — с военной базы Хмеймим.
Как утверждает издание, несколько независимых источников (какие именно, не указывалось) в день ударов по нефтехранилищам, которые контролируют джихадисты, подтверждали атаку российских военных. Российская сторона официально не подтверждает эти сведения.
После того как проамериканские бойцы из «Сирийских демократических сил» (СДС) выбили с нефтяных месторождений террористов «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России), Соединенные Штаты занялись налаживанием добычи и контрабанды ресурсов с северо-востока Сирии, сообщает ФАН.
С сентября 2017 года боевики СДС, поддерживаемые западной коалицией во главе с Соединенными Штатами, с боями продвигались к месторождениям нефти. Их целью был восточный Дейр эз-Зор, в котором располагаются крупнейшие залежи углеводородов в Сирии: Аль-Омар и Ат-Танак.
В кратчайшие сроки СДС захватили главные центры нефтедобычи в Сирии, тут же начав их эксплуатацию. С осени 2017 года «Сирийским демократическим силам» удалось наладить нелегальную схему контрабанды энергоресурсов из Арабской Республики в Турцию и Ирак. Движение колонн нефтевозов многократно фиксировалось около американской базы Аш-Шаддади и по дороге в иракский Синджар.
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Omar Sanadiki/Reuters

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