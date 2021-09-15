Удалёнщикам предложили переселяться в дзен-будки

В Японии создали дзен-будку для работы на удалёнке. Её размер больше сопоставим с туалетной кабинкой.

Стоимость дзен-будки для удалённой работы составляет около пяти тысяч долларов. Несмотря на минимальные размеры помещения за такую цену, создатели убеждены, что новинка будет пользоваться спросом.

Все дело в том, что из-за пандемии коронавируса работники, которые на дистанционке не имели возможности выделить рабочую зону дома, трудились в своих автомашинах.

По мнению разработчиков домашнего офиса Hanare Zen, дзен-будка станет отличным выходом из ситуации.

В помещении шириной 91 см и высотой 180 см есть электричество, звукоизоляция, а также стол и стул. После отмены вынужденного дистанционного формата работы этот мини-офис можно превратить в кладовую, указали представители компании-производителя.