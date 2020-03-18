Удалённая работа в Подмосковье и закрытие аэропорта в Екатеринбурге: Как борются с пандемией в России

Власти Екатеринбурга намерены закрыть крупные ТЦ, а также ввести ограничения на работу железнодорожного вокзала, автовокзала и аэропорта Кольцово. Об этом сообщили информированные источники Ura.ru.

Согласно предварительным данным, инициатива обсуждалась на закрытом совещании 17 марта. Проблема заключается в том, что чиновники до сих пор не могут остановить работу даже детсадов и школ. Инсайдеры указывают на аппаратную неразбериху, связанную с разноплановыми указаниями профильных ведомств.

Меры предосторожности приняли и в Московской области. Как передаёт телеканал "360", губернатор Андрей Воробьёв призвал руководителей предприятий и работодателей перевести сотрудников на удалённую работу в тех сферах, где это возможно. Данная инициатива также позволить снизить пассажиропоток и риски заражения.

Если же создать такие условия невозможно, чиновники просят снабдить сотрудников средствами гигиены и дезинфекции.

"Помните, что это - не вынужденный отпуск за свой счёт. Сотрудники должны выполнять свои обязанности с полной выплатой зарплаты", - добавил Воробьёв.