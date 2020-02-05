Удалённая работа: Киев намерен создать министерство по вопросам «оккупированных территорий»

На Украине создадут министерство по вопросам «оккупированных территорий». Об этом сообщили в администрации президента. Как подчеркнули в украинском правительстве, это необходимо для более эффективной работы над «вопросами реинтеграции Донбасса». При этом в стране уже есть Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц. Как ранее отмечала его глава Оксана Коляда, речь идёт о разделении текущего ведомства на отдельные. Собеседники RT в украинских партиях считают, что власти не добились результатов в урегулировании конфликта, а новый орган нужен «для галочки».

На Украине решили создать отдельное министерство по вопросам «оккупированных территорий». Об этом сообщила пресс-служба президента Владимира Зеленского. По словам премьер-министра Алексея Гончарука, это позволит эффективнее работать «над вопросами реинтеграции Донбасса».

«Это даст нам возможность намного более эффективно работать над вопросами реинтеграции Донбасса и вопросами работы с людьми, которые остались на оккупированных территориях или переехали на подконтрольную территорию и временно перемещенными лицами», — сказал он.

Согласно украинскому законодательству, «временно оккупированные территории» — это неподконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской области, где находятся ДНР и ЛНР, а также Крым и Севастополь. Украинские власти до сих пор не признают результаты референдума 2014 года, по итогам которого Крым и Севастополь воссоединился с Россией.

На данный момент на Украине уже есть министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц. 23 января его глава Оксана Коляда рассказала, что оно может быть разделено.

«Нам удалось донести информацию об огромном объёме задач, которые лежат в плоскости всего правительства, и дать понять высшему руководству государства, что это требует отдельного блока работы отдельного министерства, возможно, даже его возглавит профильный вице-премьер-министр», — сказала она в интервью «Интерфакс-Украина».

Это уже не первое изменение, касающееся работы украинского правительства на этом направлении. Ранее министерство по делам ветеранов существовало отдельно, однако в конце августа 2019 года их объединили. Именно тогда Коляда стала министром. Комментируя своё назначение, она выразила недоумение по поводу того, как будет выстраиваться работа по этим направлениям.

«Объединение функций Минвета и МинВОТа для меня является неожиданным. Я не совсем понимаю, как можно в одном ведомстве работать с двумя различными аудиториями с иногда противоположными потребностями», — написала она в Facebook.

Подобные структуры занимаются, в первую очередь, имитацией деятельности, так как на практике проводить политику не в состоянии, считает политолог, экономист Александр Дудчак.

«Есть Минские соглашения, есть возможность вести переговоры напрямую с представителями республик, чего не делает Украина, не делала ни при (бывшем президенте Петре. — RT) Порошенко, ни при Зеленском, у них принято изображать деятельность там, где кроме изображения в общем-то ничего делать не могут и не хотят, — сказал он RT. — Наверное, попытка трудоустроить приближённых людей к власти с тем, что можно получать зарплату, не неся никакой ответственности за результат».

Президент Украины Владимир Зеленский

Reuters

© Ukrainian Presidential Press Service

«Зеленский по-прежнему оптимистичен»

Источник RT в офисе президента сказал, что создание отдельного министерства связано с надеждами на скорое завершение вооружённого конфликта в Донбассе.

«Зеленский по-прежнему оптимистичен и считает, что военные действия на Донбассе будут урегулированы. Есть прогноз, что выборы можно будет провести в октябре этого года, но пока они очень оптимистичны. Если все пойдёт по плану, то необходимо будет плотно заниматься вопросами Донбасса. Все прекрасно понимают, что речи о возврате Крыма уже нет. Об этом говорит даже (госсекретарь США. — RT) Майк Помпео, который считает, что Россия не отдаст полуостров», — сказал собеседник телеканала.

Однако в партии «Голос» считают, что новое министерство будет расходовать бюджетные средства без какого бы то ни было результата.

«Это очередной штат чиновников, которые будут заниматься неизвестно чем. Все самые сложные вопросы уже урегулированы, на востоке продолжают стрелять, а вернуть Крым нам не удастся. Но зато на Украине появятся сотни людей, которые будут «перекладывать бумажки» и получать за это немалые деньги из бюджета», — отметил источник RT в партии.

Вместе с тем вернувшиеся из зоны конфликта ветераны встречают плохое к себе отношение со стороны населения и вынуждены работать на низкооплачиваемой работе. Об этом свидетельствует социологическое исследование, профинансированное ЕС. Его результаты приводит Международная организация по миграции, действующая под эгидой ООН.

49% опрошенных считают, что к ним относятся предвзято и несправедливо. 79% сказали о преобладании вакансий с низкими зарплатами, а ещё 44% говорят, что не хватает должностей, соответствующих их квалификации.

Власти не знают, что делать с Донбассом, а потому вынуждены делать вид, что происходят какие-то перемены, заявил собеседник RT в партии «Батькивщина».

«Главная проблема в том, что никто не знает, что делать с этими территориями. Власти уже строили заборы, устанавливали «глушилки», несколько раз объявляли о создании вещания для этих территорий. Зеленский и вовсе считает, что он сможет вернуть Донбасс на своих условиях. Поэтому новый-старый орган и нужен, но для галочки», — сказал он.

Если бы Киев выполнял свои обязательства в рамках Минских соглашений, то создание подобных структур бы ему не требовалось, убеждён политолог Иван Мезюхо.

«В основном, это ведомство, наверно, будет заниматься пропагандистскими акциями, а руководители этого министерства будут выступать в СМИ с антикрымскими и антидонбасскими заявлениями. Они будут делать то же, что делали украинские чиновники при прошлой украинской власти. Создание подобного министерства никак не вяжется с участием Украины в нормандском формате, вопросом мирного урегулирования ситуации в Донбассе», — констатировал он.