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Удальцов проведет месяц под арестом за нарушение правил митинга в Москве

15 августа 2018, 01:54  •  24 • Политика
Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов был задержан во вторник, 14 августа.
Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов по решению Мещанского суда Москвы проведет 30 суток под арестом. Оппозиционера задержали во вторник, 14 августа.
Как пояснил сам Удальцов, он был задержан правоохранителями возле дома.
Отмечается, что стороннику «левых» сил вменяют нарушение правил проведения массовых мероприятий. Речь идет о митинге против повышения пенсионного возраста 28 июля на проспекте Сахарова.
Напомним, что Удальцов в прошлом году вышел на свободу. Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов отсидел четыре с половиной года за организацию массовых беспорядков.

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