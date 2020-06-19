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«Удалось переломить ситуацию»: Путин о последствиях разлива топлива в Норильске
19 июня 2020, 22:55 • 74 • В России
За последние недели была сделана большая работа по ликвидации последствий разлива топлива в Норильске, ситуацию удалось переломить. Об этом заявил Владимир Путин. Президент России поручил обеспечить качественное восстановление почв и воды. Глава МЧС в свою очередь сообщил, что министерство совместно с другими ведомствами разрабатывает планы по восстановлению экологии в регионе.
AFP © Irina YARINSKAYA
Президент России Владимир Путин во время совещания о ходе ликвидации последствий разлива топлива в Норильске заявил, что за последние недели была сделана большая работа, и ситуацию удалось переломить. По словам главы государства, разлив нефтепродуктов локализовали, и соответствующие службы приступили к очистке загрязнённых площадей.
Владимир Путин отметил, что опыта ликвидации столь больших загрязнений на водных объектах в России ещё не было. В связи с чем сложившаяся ситуация потребовала серьёзной концентрации сил МЧС, Росприроднадзора, а также территориальных органов, учёных и экологов.
Глава государства поручил строго контролировать работы по ликвидации последствий аварии.
«Главное не, что называется, быстренько прибрать за собой, а обеспечить именно качественное восстановление почв и водного пространства», — отметил президент.
Кроме того, Путин поручил проанализировать работу контролирующих структур, которые своевременно не отреагировали на аварию: «Я Вас прошу самым внимательным образом это проанализировать – не для того, чтобы оплеухи раздавать, нет, а для того, чтобы ничего подобного у нас не происходило, не только в Арктике, где экосистема нуждается в особом внимании и особой защите, а в целом по стране».
Владимир Путин попросил доложить, есть ли веские основания для снятия федерального режима чрезвычайной ситуации. «Какие современные технологии и технологические решения используются для очищения грунта и водных артерий от загрязнений, насколько они эффективны, можно ли уже дать более точную финансовую оценку нанесённого ущерба», — сказал президент.
В свою очередь глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что второй этап ликвидации последствий аварии подходит к концу. По его словам, министерство совместно с другими ведомствами разрабатывает планы по восстановлению экологии в регионе, в том числе почвенного покрова и популяции рыб.
За время проведения работ было собрано 32 тыс. куб. м топливо-водяной смеси и 103 тыс. т грунта, отметил Зиничев. В рамках третьего этапа собранное топливо будет перемещено к месту утилизации, для этого будет построен гибкий трубопровод.
По словам главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, спасателям удалось вовремя локализовать дизтопливо, в настоящий момент удалось пройти острую фазу.
Кобылкин предложил разработать систему предупредительного мониторинга аварий на производстве.
По словам Кобылкина, такие системы уже существуют на современных предприятиях, но их необходимо распространить на остальные.
Напомним, 29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании произошла утечка более 20 тысяч кубометров дизтоплива.
Часть нефтепродуктов попала в реку Амбарная. Общая площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.
На территории Красноярского края Владимир Путин объявил чрезвычайную ситуацию федерального масштаба.
По мнению представителей «Норникеля», к аварии привело потепление в условиях вечной мерзлоты, из-за которого сдвинулись опоры под топливными цистернами.
Глава «Норникеля» Владимир Потанин сообщал, что устранение последствий аварии обойдётся минимум в 10 млрд руб. При этом бизнесмен заверил президента, что в процессе ликвидации последствий не будет использовано «ни одного рубля» бюджетных средств. В ходе совещания с президентом 19 июня он сообщил, что компания уже потратила 5 млрд руб.
По факту аварии Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям о халатности, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ, порче земли, загрязнении вод. По делу арестованы ряд руководителей и сотрудников ТЭЦ, в отношении мэра Норильска Рината Ахметчина открыли дело о халатности.
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