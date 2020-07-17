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«Удалось не допустить гуманитарной катастрофы»: Собянин заявил о формировании иммунитета к COVID-19 у 60% жителей Москвы
17 июля 2020, 14:55 • 67 • В России
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе у 60% жителей сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу. В департаменте здравоохранения столицы также отметили, что уже более двух месяцев наблюдается отрицательный среднесуточный темп прироста новых заболевших. В России за сутки выявлено 6406 новых случаев заболевания. В общей сложности диагноз COVID-19 был подтверждён у 759 203 человек в РФ. С начала эпидемии в стране выздоровели 539 373 пациента (71%), скончались 12 123 человека (1,6%).
Reuters © Evgenia Novozhenina
За минувшие сутки в 83 регионах России выявлено 6406 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. По сообщению оперштаба, у 26% новых пациентов не было клинических проявлений коронавирусной инфекции.
Субъектами РФ с наименьшими темпами прироста за сутки стали: Чукотский АО, Севастополь (по 0%), Москва (0,2%), Московская область (0,3%), Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия, Ненецкий автономный округ, Брянская область (по 0,4%), Калужская область, Новгородская область, Республика Дагестан, Калининградская область (по 0,5%).
Днём ранее было зафиксировано 6428 случаев заболевания коронавирусом.
От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 12 123 пациента (1,6%). За сутки умерли 186 человек.
В число регионов, где за сутки выявили наибольшее количество новых заболевших, вошли: Москва (575), Свердловская область (301), Ханты-Мансийский АО (249), Санкт-Петербург (244), Алтайский край (228), Ямало-Ненецкий АО (216) и Нижегородская область (206).
Согласно информации Роспотребнадзора, в России проведено более 24,3 млн тестов на коронавирус (по этому показателю РФ находится на втором месте в мире). За сутки количество выполненных исследований выросло на 311 тыс. Под медицинским наблюдением в стране остаются 271,7 тыс. человек.Также на russian.rt.com Карта RT: распределение случаев заболевания COVID-19 по регионам России
Москва по-прежнему остаётся лидером в стране по количеству заболевших (232 376), однако этот показатель постепенно уменьшается. За последние сутки в городе выявлено 575 новых случаев COVID-19. Днём ранее в столице был зафиксирован самый низкий показатель числа заболевших COVID-19 (531) с начала апреля.
«Число новых заболевших на 10% меньше, чем неделю назад. Уже более двух месяцев среднесуточный темп прироста (количества. — RT) новых заболевших отрицательный. 53% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 24,2% — от 46 до 65 лет, 8,5% — от 66 до 79 лет, еще 3,3% — старше 80 лет. Также 11% среди заболевших — дети», — сообщили в департаменте здравоохранения столицы.
В то же время мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе, как и в Нью-Йорке, у 60% жителей сформировался коллективный иммунитет.
«Нам удалось не допустить гуманитарной катастрофы, паники. Мы сохранили порядок и устойчивость власти, дали возможность продолжать работу двум третям работников», — указал градоначальник.
Он также подчеркнул, что система здравоохранения американского города не справилась с нагрузкой, тогда как в российской столице пик заболеваемости был сглажен, «растянули процесс на три месяца».
«Мы раньше, чем они, ввели меры карантина, лучше подготовили здравоохранение. За счёт сглаженного пика снизили в разы и пиковые нагрузки на здравоохранение. Поэтому смертность у нас в пять раз ниже, притом что Москва больше Нью-Йорка на три миллиона жителей», — добавил Собянин.
Опытом России по борьбе с коронавирусной инфекцией заинтересовалось множество государств, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Методическая роль Министерства здравоохранения заключается в том, чтобы максимально обеспечить формат медицинской помощи, соответствующей самым высоким стандартам и правилам... У нас сегодня действуют не только мультидисциплинарные, но и мультирегиональные команды. Они позволяют нам в очень короткий промежуток времени донастроить систему, фактически выстроить систему помощи максимально эффективно. Подобная практика в целом в комплексе со стандартизацией медицинской помощи позволяет РФ иметь один из самых низких показателей смертности в мире. Поэтому нашим опытом сегодня интересуются многие страны», — сказал он.
По его словам, российские власти находятся почти в постоянном контакте «с министерствами здравоохранения двух-трёх стран в обмене опытом» по борьбе с COVID-19. Глава Минздрава также рассказал, когда стоит ожидать регистрации первой отечественной вакцины от коронавирусной инфекции.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что заключительная, третья фаза испытаний российской вакцины от коронавируса, разработанной в НИЦ имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи, может завершиться быстрее, чем в других странах. При этом вторая фаза будет завершена к 3 августа.
«Она (вакцина) будет протестирована на тысячах людей в Москве, а также мы начнём третью фазу проводить и в других странах», — сказал Дмитриев в эфире телеканала «Россия 1».
Вместе с тем накануне премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что обстановка с коронавирусом в России улучшается, а страна прошла пик заболеваемости, однако не стоит расслабляться.
«Мы видим, что ситуация с коронавирусом становится менее острой. Но мы должны по-прежнему держать ситуацию под контролем. И ещё раз прошу приложить к этому все усилия», — говорил он в ходе заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.
Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян также отметил, что в субъектах РФ прошёл пик эпидемии.
«Говорить о стремительном угасании эпидемии нельзя. В разных регионах дела обстоят по-разному», — цитирует его РИА Новости.
Он также выразил мнение, что в России может не быть второй волны распространения коронавирусной инфекции.
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