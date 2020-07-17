«Удалось не допустить гуманитарной катастрофы»: Собянин заявил о формировании иммунитета к COVID-19 у 60% жителей Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе у 60% жителей сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу. В департаменте здравоохранения столицы также отметили, что уже более двух месяцев наблюдается отрицательный среднесуточный темп прироста новых заболевших. В России за сутки выявлено 6406 новых случаев заболевания. В общей сложности диагноз COVID-19 был подтверждён у 759 203 человек в РФ. С начала эпидемии в стране выздоровели 539 373 пациента (71%), скончались 12 123 человека (1,6%).

За минувшие сутки в 83 регионах России выявлено 6406 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. По сообщению оперштаба, у 26% новых пациентов не было клинических проявлений коронавирусной инфекции.

Субъектами РФ с наименьшими темпами прироста за сутки стали: Чукотский АО, Севастополь (по 0%), Москва (0,2%), Московская область (0,3%), Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия, Ненецкий автономный округ, Брянская область (по 0,4%), Калужская область, Новгородская область, Республика Дагестан, Калининградская область (по 0,5%).

Днём ранее было зафиксировано 6428 случаев заболевания коронавирусом.

В общей сложности в России диагноз COVID-19 был подтверждён у 759 203 человек. С начала эпидемии в России выздоровели 539 373 человека (71%), в том числе 7681 — за последние сутки.

От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 12 123 пациента (1,6%). За сутки умерли 186 человек.

В число регионов, где за сутки выявили наибольшее количество новых заболевших, вошли: Москва (575), Свердловская область (301), Ханты-Мансийский АО (249), Санкт-Петербург (244), Алтайский край (228), Ямало-Ненецкий АО (216) и Нижегородская область (206).

Согласно информации Роспотребнадзора, в России проведено более 24,3 млн тестов на коронавирус (по этому показателю РФ находится на втором месте в мире). За сутки количество выполненных исследований выросло на 311 тыс. Под медицинским наблюдением в стране остаются 271,7 тыс. человек.

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Москва по-прежнему остаётся лидером в стране по количеству заболевших (232 376), однако этот показатель постепенно уменьшается. За последние сутки в городе выявлено 575 новых случаев COVID-19. Днём ранее в столице был зафиксирован самый низкий показатель числа заболевших COVID-19 (531) с начала апреля.

«Число новых заболевших на 10% меньше, чем неделю назад. Уже более двух месяцев среднесуточный темп прироста (количества. — RT) новых заболевших отрицательный. 53% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 24,2% — от 46 до 65 лет, 8,5% — от 66 до 79 лет, еще 3,3% — старше 80 лет. Также 11% среди заболевших — дети», — сообщили в департаменте здравоохранения столицы.

В то же время мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе, как и в Нью-Йорке, у 60% жителей сформировался коллективный иммунитет.

«Нам удалось не допустить гуманитарной катастрофы, паники. Мы сохранили порядок и устойчивость власти, дали возможность продолжать работу двум третям работников», — указал градоначальник.

Он также подчеркнул, что система здравоохранения американского города не справилась с нагрузкой, тогда как в российской столице пик заболеваемости был сглажен, «растянули процесс на три месяца».

«Мы раньше, чем они, ввели меры карантина, лучше подготовили здравоохранение. За счёт сглаженного пика снизили в разы и пиковые нагрузки на здравоохранение. Поэтому смертность у нас в пять раз ниже, притом что Москва больше Нью-Йорка на три миллиона жителей», — добавил Собянин.

АГН «Москва»

Опытом России по борьбе с коронавирусной инфекцией заинтересовалось множество государств, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Методическая роль Министерства здравоохранения заключается в том, чтобы максимально обеспечить формат медицинской помощи, соответствующей самым высоким стандартам и правилам... У нас сегодня действуют не только мультидисциплинарные, но и мультирегиональные команды. Они позволяют нам в очень короткий промежуток времени донастроить систему, фактически выстроить систему помощи максимально эффективно. Подобная практика в целом в комплексе со стандартизацией медицинской помощи позволяет РФ иметь один из самых низких показателей смертности в мире. Поэтому нашим опытом сегодня интересуются многие страны», — сказал он.

По его словам, российские власти находятся почти в постоянном контакте «с министерствами здравоохранения двух-трёх стран в обмене опытом» по борьбе с COVID-19. Глава Минздрава также рассказал, когда стоит ожидать регистрации первой отечественной вакцины от коронавирусной инфекции.

«Думаю, что первая регистрация будет в августе, первая — начало второй декады ориентировочно», — пояснил Мурашко.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что заключительная, третья фаза испытаний российской вакцины от коронавируса, разработанной в НИЦ имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи, может завершиться быстрее, чем в других странах. При этом вторая фаза будет завершена к 3 августа.

«Она (вакцина) будет протестирована на тысячах людей в Москве, а также мы начнём третью фазу проводить и в других странах», — сказал Дмитриев в эфире телеканала «Россия 1».

АГН «Москва»

Вместе с тем накануне премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что обстановка с коронавирусом в России улучшается, а страна прошла пик заболеваемости, однако не стоит расслабляться.

«Мы видим, что ситуация с коронавирусом становится менее острой. Но мы должны по-прежнему держать ситуацию под контролем. И ещё раз прошу приложить к этому все усилия», — говорил он в ходе заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян также отметил, что в субъектах РФ прошёл пик эпидемии.

«Говорить о стремительном угасании эпидемии нельзя. В разных регионах дела обстоят по-разному», — цитирует его РИА Новости.

Он также выразил мнение, что в России может не быть второй волны распространения коронавирусной инфекции.