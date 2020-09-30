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Удалили с формулировкой "дезинформация": Facebook стирает все упоминания о кубинской вакцине

30 сентября 2020, 23:35  •  62 • Политика
Модераторы американской социальной сети Facebook пытаются стереть все упоминания о кубинской вакцине. Они удалили ролик RT с формулировкой "дезинформация".
Об этом в среду сообщила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. По её словам, прошлой ночью Facebook удалил ролик RT про кубинский препарат, который является первой вакциной, создающейся в странах Латинской Америки.
Обыкновенный новостной ролик: такая-то компания делает такую-то вакцину, исследования вот на такой стадии. Удалили с формулировкой, что дезинформация может нанести физический вред, - пишет Симоньян в Telegram.
Скриншот: Telegram/Маргарита Симоньян
Отметим, что Facebook уже неоднократно обвиняли в политической цензуре. Социальная сеть под разными предлогами часто удаляет информацию, которая не совпадает с официальной позицией США.
Примечательно, что ранее США обрушились с критикой на Россию, которая зарегистрировала первую в мире вакцину от COVID. Американские власти заочно назвали российский препарат некачественным и отказалась его приобретать. Тем временем разработка европейской вакцины, на которую Вашингтон возлагает большие надежды, несколько раз приостанавливалась из-за появившихся побочных эффектов у испытуемых.

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