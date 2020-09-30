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Удалили с формулировкой "дезинформация": Facebook стирает все упоминания о кубинской вакцине
30 сентября 2020, 23:35 • 62 • Политика
Модераторы американской социальной сети Facebook пытаются стереть все упоминания о кубинской вакцине. Они удалили ролик RT с формулировкой "дезинформация".
Об этом в среду сообщила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. По её словам, прошлой ночью Facebook удалил ролик RT про кубинский препарат, который является первой вакциной, создающейся в странах Латинской Америки.
Скриншот: Telegram/Маргарита Симоньян
Отметим, что Facebook уже неоднократно обвиняли в политической цензуре. Социальная сеть под разными предлогами часто удаляет информацию, которая не совпадает с официальной позицией США.
Примечательно, что ранее США обрушились с критикой на Россию, которая зарегистрировала первую в мире вакцину от COVID. Американские власти заочно назвали российский препарат некачественным и отказалась его приобретать. Тем временем разработка европейской вакцины, на которую Вашингтон возлагает большие надежды, несколько раз приостанавливалась из-за появившихся побочных эффектов у испытуемых.
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