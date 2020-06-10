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Удаленный подступ: в каких регионах пока не готовы проводить электронное голосование
10 июня 2020, 01:00 • 65 • Политика
Основные сложности дистанционного электронного голосования — обеспечение связью отдельных территорий, недоверие избирателей и гарантии внешнего невмешательства. Об этом «Известиям» рассказали в избиркомах субъектов. Тем не менее во всех ИК отметили, что нововведение позволит разгрузить членов избиркомов и повысить явку избирателей. Эксперты отмечают, что технических проблем нет, но население пока не готово доверять новым системам. Даже молодые граждане пока не хотят отдавать свой голос интернету, опасаясь фальсификаций. Люди старшего поколения наоборот готовы принять участие в эксперименте, но не знают, как это сделать.
Электронный формат
23 мая Владимир Путин подписал закон, позволяющий волеизъявление по почте, а также посредством электронного дистанционного голосования (ЭДГ). Новую процедуру можно будет использовать при проведении референдумов, а также выборов в органы государственной власти и местного самоуправления.
«Дистанционное электронное голосование ― голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием специального программного обеспечения», ― говорится в поправках в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Фото: ТАСС/Пресс-служба ЦИК России
Ранее ЦИК на голосовании по поправкам в Конституцию допустил к такому формату только Москву и Нижегородскую область. Заявки Санкт-Петербурга, Карелии и Красноярского края были отклонены. «Известия» направили запрос в пресс-службу Центральной избирательной комиссии.
Риски вмешательства
Однако большинство регионов не готовы принимать участие в новых форматах даже в Единый день голосования, который пройдет 13 сентября 2020 года. В частности, в Калининградской области «Известиям» сообщили, что могут рассматривать участие в эксперименте только в 2021 году. При этом отметили: «организация электронного дистанционного голосования требует вложения значительных материальных и финансовых ресурсов».
Видимо, эти причины стали ключевыми в невозможности регионов применить новые технологии на практике. В частности, в Краснодарском крае на данный момент не принято решение о сроках и видах выборов с применением ЭДГ.
— Сложности электронного голосования связаны с факторами субъективного (навыками использования компьютерной техники) и объективного характера (обеспечение отдельных территорий современной связью), — отметили в краевой комиссии.
В Хабаровском крае признали, что новая форма позволит повысить электоральную активность и снизить нагрузку на избирательные комиссии. Но там также нашли сложности нового формата.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
— Внедрение ЭДГ сопряжено с такими вопросами, как доверие пользователей к новой системе, обеспечение свободы волеизъявления и тайны голосования, информационной безопасности процесса, надежной идентификации голосующих, доступа к интернету в отдаленных и малонаселенных пунктах, — перечислили в избиркоме, отметив, что регион пока не планирует принять участие в новой форме в 2020 году.
В Тюменской комиссии считают, что основные риски ЭДГ связаны со вмешательством извне. При этом там тоже заявили, что не примут участия в новой форме в этом году.
— Самая главная задача — это защитить систему электронного дистанционного голосования от любого внешнего вмешательства, а также преждевременного ознакомления с итогами голосования (до его завершения), — сообщили «Известиям» в региональной комиссии.
Кроме того, там пояснили, что для внедрения такой системы необходимо достичь консенсуса участников избирательного процесса, обеспечить тайну голосования и сформировать открытый и понятный общественный контроль. Тем не менее в избиркоме выразили готовность к участию в пилотных проектах ЦИК.
В избиркомах Орловской, Белгородской, Ростовской и Тамбовской областей «Известиям» сообщили, что не планируют использовать технологии электронного дистанционного голосования 13 сентября. Не рассказали в этих субъектах и о планах по внедрению новых технологий в электоральные процессы.
При этом почти во всех регионах подчеркнули, что ЭДГ позволит создать более мобильную избирательную систему и снизить риск для здоровья граждан, особенно в период пандемии.
Доверие избирателей
Эксперты подчеркивают, что внедрение подобных технологий в электоральный процесс в нашей стране происходит уже давно, но отмечают нерешенность некоторых вопросов «цифрового голосования», рассказал член Совета по правам человека при президенте РФ, председатель совета Общероссийской общественной организации «Российский общественный институт избирательного права» Игорь Борисов.
— Можно вспомнить, что ГАС «Выборы» разрабатывалась в конце 1990-х. Мы к этому привыкаем и ориентируемся на показатели этой системы. Сегодня существуют проблемы, которые организаторы выборов по всему миру не могут пока решить. Есть вопрос в согласовании двух принципов — соблюдения гласности и тайны голосования. Он решается по-разному, но конфликт существует, — отметил Игорь Борисов.
Он отметил, что с технической точки зрения нет проблем наладить необходимую инфраструктуру в российских регионах.
— Речь даже не о техническом плане готовности, а о восприятии населением возможности отдать свой голос через цифровые технологии. Ближе всего к этому Москва, Петербург, Нижегородская область. На подходе — Екатеринбург, Челябинск, Новосибирск, Иркутск, — сообщил эксперт.
Фото: ТАСС/Пресс-служба ЦИК России
Специалисты убеждены, что внедрение дистанционного голосования должно осуществляться постепенно. Но не все регионы сегодня обладают соответствующей цифровой платформой и программными решениями, которые могли бы обеспечить в полной мере реализацию всех принципов проведения электоральных процессов, отметила в беседе с «Известиями» председатель Корпуса наблюдателей «За чистые выборы» Алена Булгакова.
При этом даже у москвичей пока нет абсолютно позитивного отношения к дистанционным форматам волеизъявления. Столичная молодежь опасается тех же проблем, что и на традиционном плебисците. По словам жителей Москвы, они волнуются за объективность этого голосования, так как нет понимания, как будут бороться с подтасовками. К тому же непонятно, как будет гарантироваться его тайна.
А вот представители старших поколений готовы принимать участие в новых форматах голосования, но отмечают, что их никто этому не учит, сообщила «Известиям» глава одной из ветеранских организаций в Орловской области. Она отметила, что для пенсионеров проводятся компьютерные курсы, но как пользоваться порталом «Госуслуги» и электронным голосованием, они не знают до сих пор.
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