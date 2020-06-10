Удаленный подступ: в каких регионах пока не готовы проводить электронное голосование

Основные сложности дистанционного электронного голосования — обеспечение связью отдельных территорий, недоверие избирателей и гарантии внешнего невмешательства. Об этом «Известиям» рассказали в избиркомах субъектов . Тем не менее во всех ИК отметили, что нововведение позволит разгрузить членов избиркомов и повысить явку избирателей . Эксперты отмечают, что технических проблем нет, но население пока не готово доверять новым системам . Даже молодые граждане пока не хотят отдавать свой голос интернету, опасаясь фальсификаций. Люди старшего поколения наоборот готовы принять участие в эксперименте, но не знают, как это сделать.

Электронный формат

23 мая Владимир Путин подписал закон, позволяющий волеизъявление по почте, а также посредством электронного дистанционного голосования (ЭДГ). Новую процедуру можно будет использовать при проведении референдумов, а также выборов в органы государственной власти и местного самоуправления.

«Дистанционное электронное голосование ― голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием специального программного обеспечения», ― говорится в поправках в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Фото: ТАСС/Пресс-служба ЦИК России

Ранее ЦИК на голосовании по поправкам в Конституцию допустил к такому формату только Москву и Нижегородскую область . Заявки Санкт-Петербурга, Карелии и Красноярского края были отклонены. «Известия» направили запрос в пресс-службу Центральной избирательной комиссии.

Риски вмешательства

Однако большинство регионов не готовы принимать участие в новых форматах даже в Единый день голосования, который пройдет 13 сентября 2020 года . В частности, в Калининградской области «Известиям» сообщили, что могут рассматривать участие в эксперименте только в 2021 году . При этом отметили: « организация электронного дистанционного голосования требует вложения значительных материальных и финансовых ресурсов ».

Видимо, эти причины стали ключевыми в невозможности регионов применить новые технологии на практике. В частности, в Краснодарском крае на данный момент не принято решение о сроках и видах выборов с применением ЭДГ .

— Сложности электронного голосования связаны с факторами субъективного (навыками использования компьютерной техники) и объективного характера (обеспечение отдельных территорий современной связью) , — отметили в краевой комиссии.

В Хабаровском крае признали, что новая форма позволит повысить электоральную активность и снизить нагрузку на избирательные комиссии . Но там также нашли сложности нового формата.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Внедрение ЭДГ сопряжено с такими вопросами, как доверие пользователей к новой системе, обеспечение свободы волеизъявления и тайны голосования, информационной безопасности процесса, надежной идентификации голосующих, доступа к интернету в отдаленных и малонаселенных пунктах , — перечислили в избиркоме, отметив, что регион пока не планирует принять участие в новой форме в 2020 году.

В Тюменской комиссии считают, что основные риски ЭДГ связаны со вмешательством извне . При этом там тоже заявили, что не примут участия в новой форме в этом году.

— Самая главная задача — это защитить систему электронного дистанционного голосования от любого внешнего вмешательства, а также преждевременного ознакомления с итогами голосования (до его завершения), — сообщили «Известиям» в региональной комиссии.

Кроме того, там пояснили, что для внедрения такой системы необходимо достичь консенсуса участников избирательного процесса, обеспечить тайну голосования и сформировать открытый и понятный общественный контроль . Тем не менее в избиркоме выразили готовность к участию в пилотных проектах ЦИК.

В избиркомах Орловской, Белгородской, Ростовской и Тамбовской областей «Известиям» сообщили, что не планируют использовать технологии электронного дистанционного голосования 13 сентября . Не рассказали в этих субъектах и о планах по внедрению новых технологий в электоральные процессы.

При этом почти во всех регионах подчеркнули, что ЭДГ позволит создать более мобильную избирательную систему и снизить риск для здоровья граждан, особенно в период пандемии .

Доверие избирателей

Эксперты подчеркивают, что внедрение подобных технологий в электоральный процесс в нашей стране происходит уже давно, но отмечают нерешенность некоторых вопросов «цифрового голосования» , рассказал член Совета по правам человека при президенте РФ, председатель совета Общероссийской общественной организации «Российский общественный институт избирательного права» Игорь Борисов.

— Можно вспомнить, что ГАС «Выборы» разрабатывалась в конце 1990-х. Мы к этому привыкаем и ориентируемся на показатели этой системы. Сегодня существуют проблемы, которые организаторы выборов по всему миру не могут пока решить . Есть вопрос в согласовании двух принципов — соблюдения гласности и тайны голосования. Он решается по-разному, но конфликт существует, — отметил Игорь Борисов.

Он отметил, что с технической точки зрения нет проблем наладить необходимую инфраструктуру в российских регионах.

— Речь даже не о техническом плане готовности, а о восприятии населением возможности отдать свой голос через цифровые технологии . Ближе всего к этому Москва, Петербург, Нижегородская область. На подходе — Екатеринбург, Челябинск, Новосибирск, Иркутск, — сообщил эксперт.

Фото: ТАСС/Пресс-служба ЦИК России

Специалисты убеждены, что внедрение дистанционного голосования должно осуществляться постепенно. Но не все регионы сегодня обладают соответствующей цифровой платформой и программными решениями, которые могли бы обеспечить в полной мере реализацию всех принципов проведения электоральных процессов, отметила в беседе с «Известиями» председатель Корпуса наблюдателей «За чистые выборы» Алена Булгакова.

При этом даже у москвичей пока нет абсолютно позитивного отношения к дистанционным форматам волеизъявления . Столичная молодежь опасается тех же проблем, что и на традиционном плебисците. По словам жителей Москвы, они волнуются за объективность этого голосования , так как нет понимания, как будут бороться с подтасовками. К тому же непонятно, как будет гарантироваться его тайна.