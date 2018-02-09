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Удаленное голосование на выборах президента: как это работает
09 февраля 2018, 08:54 • 127 • Политика
На выборах президента РФ 18 марта избиратели впервые смогут проголосовать не только не своем участке, где они прописаны, а на любом участке на территории страны или за границей. При этом не нужно будет, как раньше, получать открепительное удостоверение. Рассказываем, как правильно проголосовать удаленно, — не там, где вы живете, а там, где фактически будете находиться в этот день.
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