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Удаленно проголосовали более 1,3 млн москвичей

18 сентября 2021, 12:05  •  18 • Политика
Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press
Онлайн-голосование в этом году продлится три дня - с 17 по 19 сентября
Более 1,3 миллиона москвичей проголосовали удаленно по состоянию на утро 18 сентября. Явка электронных избирателей в столице составила 63,5%. Голосование идет в штатном режиме, система работает стабильно.
Голосование продлится до 20:00 мск 19 сентября. Онлайн голосуют пользователи, которые зарегистрировались на портале mos.ru – таких в столице более двух миллионов. 
Электронное голосование проходит с 17 по 19 сентября. Москвичи выбирают депутатов Госдумы, в двух округах – депутатов Мосгордумы, а также муниципальных депутатов в районе Щукино.
В этом году процедура онлайн-выборов стала удобнее и доступнее. Избирателям упростили процедуру регистрации, появилась функция отложенного решения и специальное решение для незрячих – скринридеры.
Участники онлайн-голосования смогут выиграть призы: однокомнатные квартиры в Москве, автомобили или призовые баллы, которые в дальнейшем можно будет потратить на благотворительность, посещение кафе и ресторанов, а также на покупку вещей, мебели, продуктов или лекарств. 
Обменять призовые баллы на товары и услуги у партнеров акции "Миллион призов" можно будет с 19 сентября 2021 года по 1 апреля 2022-го.
Определение победителей будет проходить в эфире канала "Москва 24" с 18 по 20 сентября ежедневно с 09:00 до 10:00 мск.

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