Удачи вам, Владимир Владимирович! • 79 • Аналитика







Тем не менее, позволю себе изложить своё мнение. Оно не будет противоречить упомянутой статье в целом. Думаю, что получится взгляд на сложившуюся ситуацию под другим углом.





Начать следует с истории вопроса. 1812 год – поход Наполеона Бонапарта на Российскую империю, собраны силы почти всей Европы. Победы в начале кампании постепенно сошли на нет, в итоге — враги России потерпели сокрушительное поражение. Русские войска — в Париже! Мы миримся и братаемся с местным населением, прививаем культуру «бистро», обновляем тамошний генетический код и уходим восвояси.



1914 год – начало Первой мировой войны. Многие историки утверждают, что Россия могла победить и приобрести, в частности, проливы из Чёрного моря в Средиземное. Однако «некие силы» извне организовали Октябрьский переворот, поставили во главе страны своих ставленников, подписавших позорные соглашения. Российская империя пала, развалившись на части.



Но успех врагов был временным, новое государство, СССР, после смерти Ленина «вышло из-под контроля», быстро ликвидировало неграмотность, купило промышленные технологии, осуществило программу электрификации страны, индустриализацию народного хозяйства, первым в истории человечества отправило человека в космос и догнало США в области обуздания ядерной энергии. И всё это на фоне создания мировой социалистической системы, охватившей практически полмира.



При этом партийное руководство загубило сельское хозяйство, уничтожило существенную часть носителей культурного и интеллектуального потенциала, свело к практическому нулю духовный потенциал православной веры, заменив его моральным кодексом строителя коммунизма, и создало предпосылки для роста недовольства системой в среде высшей партийно-хозяйственной и силовой элиты.



Умело играя инструментами комбинированного давления: извне – экономической конъюнктурой, политическим давлением на руководство членов мировой системы социализма; изнутри – созданием оппозиции в среде лидеров мнений и безусловных авторитетов, прямым подкупом лиц, принимающих решения, а также окружающего технического персонала, а также пропагандой западных ценностей среди народных масс, СССР был искусно и мгновенно развален в ходе «величайшей геополитической катастрофы ХХ века».



Сторонники конспирологических теорий утверждают, что некие «мощные силы», о которых упоминания проскользнули даже на уровне первых лиц государства, оказывают невиданное информационное, политическое и экономическое давление на правительства и народы разных стран, демонизируя Россию в глазах мирового общественного мнения.



Но не так просто свалить русского колосса: боеготовые и хорошо оснащённые вооружённые силы, огромная территория и, главное, неожиданно мощная консолидация наиболее дееспособной части населения страны, 56 млн. человек за национального Лидера, делают прямую вооружённую агрессию против России бесперспективной и чреватой неприемлемыми потерями, если не полной гибелью.



Поэтому была разработана «Стратегия тысячи порезов». Её не надо пояснять, всё и так видно невооружённым глазом. Конечной целью этой стратегии являются не «сценарии», как о них пишет автор статьи, послужившей поводом для дискуссии. Главное – полное и окончательное уничтожение России на уровне не только государства, но и русского этноса, русской цивилизации путём расчленения территории, морального и физического уничтожения наций, объединённых в рамках государства российского и изъятие упоминаний о нём из анналов истории человечества. В Баку угрожают «неизбежной трагедией армянского народа»



«Имеющий ухо да слышит…»



Поэтому, уверен, не будет никакого примирения с Западом до тех пор, пока там господствуют эти «мощные силы». Очевидно это они – авторы концепции «золотого миллиарда», а Россия им поперёк горла стала в реализации этой концепции. Надо сказать, что возникающие обострения отношений России с Западом происходят регулярно. Некоторые даже пишут, что свои планы «мощные силы» разрабатывают на 104 года. Может это совпадение, но примерно так и получается, если планы допускают некое «среднеквадратичное отклонение», зависящее от воплощения планов в жизнь: 1812 – 1914/1917 – 1991/2018. Правда, из числового ряда выпадает «1941». Видимо, выход СССР из-под контроля послужил поводом для дополнительной попытки уничтожить русских в ходе новой мировой войны.



Но и в этот раз недругов постигло фиаско, а советские войска обосновались в центре Европы и поначалу даже через КПП ездили в Западный Берлин за пивом. Кстати, отец рассказывал, что простые американские и французские солдаты и офицеры на эти проделки смотрели сквозь пальцы и только свистели вослед лихачам. А вот англичане – те постреливали в спину…



Русский колосс силён, но и Ахиллес был неуязвим в бою. Кроме своей пятки. И Голиаф был непобедимым, да получил пращой в глаз от Давида. Поэтому и Россия имеет свои уязвимые точки. Думается, что все эти слабые точки нашему Лидеру нации хорошо известны, и он знает, как действовать. И не надо его учить, что и как делать. Наша задача помочь ему в этом. С таким призывом Президент и выступил с обращением к нации.



Что мы можем сделать? Прежде всего взяться за ум: прекратить распри по поводу, кто круче и умнее своего собрата, оставить мошенничество и коррупцию и жить честно. Не ставить целью жизни добычу денег любой ценой, а работать на себя, свою семью и общее благо. Тогда и деньги придут. Ровно столько, сколько нужно для достатка. А справедливость – это когда получаешь столько, сколько заработал, а не наворовал у людей. Балтфлот. Россия за несколько месяцев сделала то, на что Польше не хватило трёх лет



Это касается любого человека, будь он главой правительства, его членом, депутатом любого уровня, судьёй, полицейским, следователем, сотрудником службы безопасности, охранником супермаркета и даже курьером. Думается, что здесь не надо рассказывать банальную притчу о том, как отец показал своим сыновьям силу единства на примере веника. Сила нации действительно в её единстве.



И тогда враг внутренний не пройдёт, бизнесмен не будет предлагать взятку или откат местному чиновнику и пожарнику за подпись на бумагах, создающую условия для «хайпа»; депутаты не будут принимать законы в угоду крупным корпорациям и ущемлять простой народ; Центробанк не будет отдавать деньги чужакам, от которых можно ждать только крупных неприятностей, а вольёт их в нашу предсмертную экономику; полицейский, по дороге на работу, будет думать о поддержании порядка, а не о том, кого сегодня «нахватить»; судья не будет штамповать приговор или решение, основываясь на предложениях предварительного следствия, а вдумается в суть дела, руководствуясь разумными доводами вкупе с законом.



И даже «топ-менеджеры» наших госкорпораций, с умным видом перекладывающие бумаги с места на место за многомиллионные зарплаты, не будут сильно возражать из-за приведения своего вознаграждения к разумной достаточности. Чтобы нам не собирать всем миром через SMS деньги на спасение больных детей, пусть лучше поклонники наших разжиревших футболистов таким образом собирают им на зарплаты.



А ФСБ никогда не допустит ни дворцового переворота, ни покушения, ни большой бузы по примеру наших украинских собратьев по разуму.



Кстати, сейчас некоторые наши украинские «братья» глумятся в соцсетях над трагедией Кемерова. Точно так же они глумились и над катастрофой Ан-148. И тут вспомнилось утверждение о том, что русские и украинцы – один народ. Один-то один, да ценности зачастую разные. Если для значительной части, которая относит себя к потомкам древних укров, выкопавших Чёрное море, самое большое счастье – это когда у «сусида свыня сдохла» («у соседа свинья сдохла»), то для очень многих русских наибольшее счастье — укусить, унизить собрата, будучи абсолютно уверенным в том, что только он и является «пупом Вселенной» и носителем истинного разума. От этого, кстати, иногда большие беды происходят. Украинские рабочие спасут экономику Польши



Подводя итог всему изложенному, следует отметить, что мы находимся в положении, когда внешняя вооружённая агрессия сама по себе, без поддержки её изнутри внутренним врагом, маловероятна. С другой стороны, существует очевидная опасность от внутреннего зла, включающего нашу разобщённость на всех уровнях социального общежития: социальное неравенство по уровню доходов и потребления, обособление и клановость (чуть не сказал «партийно-хозяйственных») элит, создание ими бюджетных кормушек на всех уровнях, распри между оппонентами по теоретическим и практическим путям выбора пути развития страны и организации справедливого общежития. К этому следует добавить наличие прямых противников суверенной и независимой России, которые живут среди нас, льют информационный навоз на нас, одурачивают и общипывают нас и живут за наш счёт.



Это надо беспощадно вытаскивать на свет Божий, пресекать, устранять условия, создающие почву для такого зла, но главное – измениться самим. «Царствие Божие внутри вас». Это значит, что какие бы законы не принимал законодатель, сколько бы духовники ни читали проповедей, человек будет делать так, как он хочет по своему внутреннему убеждению. И если он не следует совести и не очень боится закона, то принимается за мошенничество. И к этому его зачастую подталкивает существующая система отношений между субъектами экономики и органами власти.



Поэтому начинать строительство внутренней безопасности государства целесообразно сверху. При этом вряд ли все существующие ведомства под руководством нынешних руководителей способны к практическим изменениям. В том числе к инновациям и цифровизации, которые почему-то не нравятся автору статьи «Сценарии уничтожения России». Как раз наоборот, если не сумеем внедрить эти категории, будем отброшены в «каменный век» государствами развитыми. И тогда нас точно сожрут. Посмотрите хотя бы на Китай, который это понял и преобразился по историческим меркам мгновенно, когда стал осваивать современные мировые технологии.



В добрый путь, Россия! Удачи вам, Владимир Владимирович, в самой трудной области деятельности – внутреннем преобразовании и возрождении России!





На "ВО" опубликована статья Александра Самсонова «Сценарии уничтожения России». Не вдаваясь в критику некоторой сумбурности её содержания, отмечу, что перечень практически всех видов воздействия коллективного Запада на Россию совпадает с реальностью. Кто этого не видит, а такие, судя по комментариям к статье, есть, либо слепы, либо глухи, либо глупы, либо находятся на «той стороне», либо всё это вместе.Тем не менее, позволю себе изложить своё мнение. Оно не будет противоречить упомянутой статье в целом. Думаю, что получится взгляд на сложившуюся ситуацию под другим углом.Начать следует с истории вопроса. 1812 год – поход Наполеона Бонапарта на Российскую империю, собраны силы почти всей Европы. Победы в начале кампании постепенно сошли на нет, в итоге — враги России потерпели сокрушительное поражение. Русские войска — в Париже! Мы миримся и братаемся с местным населением, прививаем культуру «бистро», обновляем тамошний генетический код и уходим восвояси.1914 год – начало Первой мировой войны. Многие историки утверждают, что Россия могла победить и приобрести, в частности, проливы из Чёрного моря в Средиземное. Однако «некие силы» извне организовали Октябрьский переворот, поставили во главе страны своих ставленников, подписавших позорные соглашения. Российская империя пала, развалившись на части.Но успех врагов был временным, новое государство, СССР, после смерти Ленина «вышло из-под контроля», быстро ликвидировало неграмотность, купило промышленные технологии, осуществило программу электрификации страны, индустриализацию народного хозяйства, первым в истории человечества отправило человека в космос и догнало США в области обуздания ядерной энергии. И всё это на фоне создания мировой социалистической системы, охватившей практически полмира.При этом партийное руководство загубило сельское хозяйство, уничтожило существенную часть носителей культурного и интеллектуального потенциала, свело к практическому нулю духовный потенциал православной веры, заменив его моральным кодексом строителя коммунизма, и создало предпосылки для роста недовольства системой в среде высшей партийно-хозяйственной и силовой элиты.Умело играя инструментами комбинированного давления: извне – экономической конъюнктурой, политическим давлением на руководство членов мировой системы социализма; изнутри – созданием оппозиции в среде лидеров мнений и безусловных авторитетов, прямым подкупом лиц, принимающих решения, а также окружающего технического персонала, а также пропагандой западных ценностей среди народных масс, СССР был искусно и мгновенно развален в ходе «величайшей геополитической катастрофы ХХ века».Сторонники конспирологических теорий утверждают, что некие «мощные силы», о которых упоминания проскользнули даже на уровне первых лиц государства, оказывают невиданное информационное, политическое и экономическое давление на правительства и народы разных стран, демонизируя Россию в глазах мирового общественного мнения.Но не так просто свалить русского колосса: боеготовые и хорошо оснащённые вооружённые силы, огромная территория и, главное, неожиданно мощная консолидация наиболее дееспособной части населения страны, 56 млн. человек за национального Лидера, делают прямую вооружённую агрессию против России бесперспективной и чреватой неприемлемыми потерями, если не полной гибелью.Поэтому была разработана «Стратегия тысячи порезов». Её не надо пояснять, всё и так видно невооружённым глазом. Конечной целью этой стратегии являются не «сценарии», как о них пишет автор статьи, послужившей поводом для дискуссии. Главное – полное и окончательное уничтожение России на уровне не только государства, но и русского этноса, русской цивилизации путём расчленения территории, морального и физического уничтожения наций, объединённых в рамках государства российского и изъятие упоминаний о нём из анналов истории человечества.Поэтому, уверен, не будет никакого примирения с Западом до тех пор, пока там господствуют эти «мощные силы». Очевидно это они – авторы концепции «золотого миллиарда», а Россия им поперёк горла стала в реализации этой концепции. Надо сказать, что возникающие обострения отношений России с Западом происходят регулярно. Некоторые даже пишут, что свои планы «мощные силы» разрабатывают на 104 года. Может это совпадение, но примерно так и получается, если планы допускают некое «среднеквадратичное отклонение», зависящее от воплощения планов в жизнь: 1812 – 1914/1917 – 1991/2018. Правда, из числового ряда выпадает «1941». Видимо, выход СССР из-под контроля послужил поводом для дополнительной попытки уничтожить русских в ходе новой мировой войны.Но и в этот раз недругов постигло фиаско, а советские войска обосновались в центре Европы и поначалу даже через КПП ездили в Западный Берлин за пивом. Кстати, отец рассказывал, что простые американские и французские солдаты и офицеры на эти проделки смотрели сквозь пальцы и только свистели вослед лихачам. А вот англичане – те постреливали в спину…Русский колосс силён, но и Ахиллес был неуязвим в бою. Кроме своей пятки. И Голиаф был непобедимым, да получил пращой в глаз от Давида. Поэтому и Россия имеет свои уязвимые точки. Думается, что все эти слабые точки нашему Лидеру нации хорошо известны, и он знает, как действовать. И не надо его учить, что и как делать. Наша задача помочь ему в этом. С таким призывом Президент и выступил с обращением к нации.Что мы можем сделать? Прежде всего взяться за ум: прекратить распри по поводу, кто круче и умнее своего собрата, оставить мошенничество и коррупцию и жить честно. Не ставить целью жизни добычу денег любой ценой, а работать на себя, свою семью и общее благо. Тогда и деньги придут. Ровно столько, сколько нужно для достатка. А справедливость – это когда получаешь столько, сколько заработал, а не наворовал у людей.Это касается любого человека, будь он главой правительства, его членом, депутатом любого уровня, судьёй, полицейским, следователем, сотрудником службы безопасности, охранником супермаркета и даже курьером. Думается, что здесь не надо рассказывать банальную притчу о том, как отец показал своим сыновьям силу единства на примере веника. Сила нации действительно в её единстве.И тогда враг внутренний не пройдёт, бизнесмен не будет предлагать взятку или откат местному чиновнику и пожарнику за подпись на бумагах, создающую условия для «хайпа»; депутаты не будут принимать законы в угоду крупным корпорациям и ущемлять простой народ; Центробанк не будет отдавать деньги чужакам, от которых можно ждать только крупных неприятностей, а вольёт их в нашу предсмертную экономику; полицейский, по дороге на работу, будет думать о поддержании порядка, а не о том, кого сегодня «нахватить»; судья не будет штамповать приговор или решение, основываясь на предложениях предварительного следствия, а вдумается в суть дела, руководствуясь разумными доводами вкупе с законом.И даже «топ-менеджеры» наших госкорпораций, с умным видом перекладывающие бумаги с места на место за многомиллионные зарплаты, не будут сильно возражать из-за приведения своего вознаграждения к разумной достаточности. Чтобы нам не собирать всем миром через SMS деньги на спасение больных детей, пусть лучше поклонники наших разжиревших футболистов таким образом собирают им на зарплаты.А ФСБ никогда не допустит ни дворцового переворота, ни покушения, ни большой бузы по примеру наших украинских собратьев по разуму.Кстати, сейчас некоторые наши украинские «братья» глумятся в соцсетях над трагедией Кемерова. Точно так же они глумились и над катастрофой Ан-148. И тут вспомнилось утверждение о том, что русские и украинцы – один народ. Один-то один, да ценности зачастую разные. Если для значительной части, которая относит себя к потомкам древних укров, выкопавших Чёрное море, самое большое счастье – это когда у «сусида свыня сдохла» («у соседа свинья сдохла»), то для очень многих русских наибольшее счастье — укусить, унизить собрата, будучи абсолютно уверенным в том, что только он и является «пупом Вселенной» и носителем истинного разума. От этого, кстати, иногда большие беды происходят.Подводя итог всему изложенному, следует отметить, что мы находимся в положении, когда внешняя вооружённая агрессия сама по себе, без поддержки её изнутри внутренним врагом, маловероятна. С другой стороны, существует очевидная опасность от внутреннего зла, включающего нашу разобщённость на всех уровнях социального общежития: социальное неравенство по уровню доходов и потребления, обособление и клановость (чуть не сказал «партийно-хозяйственных») элит, создание ими бюджетных кормушек на всех уровнях, распри между оппонентами по теоретическим и практическим путям выбора пути развития страны и организации справедливого общежития. К этому следует добавить наличие прямых противников суверенной и независимой России, которые живут среди нас, льют информационный навоз на нас, одурачивают и общипывают нас и живут за наш счёт.Это надо беспощадно вытаскивать на свет Божий, пресекать, устранять условия, создающие почву для такого зла, но главное – измениться самим. «Царствие Божие внутри вас». Это значит, что какие бы законы не принимал законодатель, сколько бы духовники ни читали проповедей, человек будет делать так, как он хочет по своему внутреннему убеждению. И если он не следует совести и не очень боится закона, то принимается за мошенничество. И к этому его зачастую подталкивает существующая система отношений между субъектами экономики и органами власти.Поэтому начинать строительство внутренней безопасности государства целесообразно сверху. При этом вряд ли все существующие ведомства под руководством нынешних руководителей способны к практическим изменениям. В том числе к инновациям и цифровизации, которые почему-то не нравятся автору статьи «Сценарии уничтожения России». Как раз наоборот, если не сумеем внедрить эти категории, будем отброшены в «каменный век» государствами развитыми. И тогда нас точно сожрут. Посмотрите хотя бы на Китай, который это понял и преобразился по историческим меркам мгновенно, когда стал осваивать современные мировые технологии. Автор: Анатолий Лукашев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 79 Источник Похожие новости Для ВС США готовится синджарский капкан. Решится ли Турция на выгодную трём сторонам акцию? В Баку угрожают «неизбежной трагедией армянского народа» Поезд Ким Чен Ира идет в США

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