Кроме удачи, которой пожелал Владимиру Путину в ходе президентской гонки Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, партия может предложить кандидату нечто большее, утверждают эксперты. А именно – голоса своего электората.

В субботу в Москве завершил работу XVII Съезд «Единой России». Во второй день к единороссам приехал Владимир Путин и выступил перед делегатами и приглашенными, называя их «дорогими друзьями» и «коллегами».

«С очень многими в этом зале мы вместе создавали партию «Единая Россия», делали это нa сложном, крайне ответственном этапе жизни нашего государства, когда стране для ее уверенного развития, укрепления государственности, решения масштабных задач нужна мощная объединяющая политическая сила. И «Единая Россия» выполнила, выполняет, продолжает выполнять эту задачу. Мне очень приятно это отметить. Я хочу вас за это поблагодарить», - сказал Путин, а продолжив, обозначил свое видение основных направлений дальнейшего развития страны.

Партия, всегда заявлявшая, что является политической силой, поддерживающей президента страны, не осталась в долгу. «Удачи вам, Владимир Владимирович!» - так закончил свою речь на пленарном заседании Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, имея ввиду предстоящую выборную гонку.

В субботу, по сути, «Единая Россия» публично еще раз формализовала свою поддержку по отношению к Владимиру Путину, но крупнейшая партия страны в ходе Съезда также провела ревизию своей предвыборной программы, наметив главные цели, которые намерена воплощать в своей работе в будущем и закрепила ряд существенных изменений в своей работе.

Единороссы уже традиционно провели двухдневный съезд. В первый день в 75 павильоне ВДНХ было развернуто семь дискуссионных площадок (по числу разделов предвыборной программы партии, с которой она шла осенью 2016 года на выборы депутатов Госдумы). Партийцы вместе с представителями профильных федеральных ведомств, общественниками, политологами, гражданскими активистами, экспертами поставили своей целью провести своеобразный аудит программы, с тем, чтобы внести в нее коррективы, актуализировать ее и поставить задачи на будущее. Речь шла о социальной политике, качестве госуправления, экономике, культуре, образовании, здоровье граждан, аграрном секторе, ЖКХ и многом другом. Разговор получился заинтересованным и предметным, с прицелом на будущие дела в этих сферах.

По итогам работы площадок состоялось заседание Программной комиссии партии, на котором единороссы внесли изменения в свою программу. «Мы с вами договаривались, что Программа Партии - это не тот документ, с которым мы просто вышли на выборы в Государственную Думу, это именно работающий документ, который должен исполняться в течение всего срока полномочий Государственной Думы и всего избирательного цикла», - подчеркнул в пятницу Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. «Это не статическая конструкция, Программа меняется. И я хочу напомнить, что «Единая Россия» является единственной политической партией, которая открыто отчитывается о выполнении своей Программы и делает это не только от выборов к выборам, но и в межвыборный период», - в свою очередь заявил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

Стоит отметить, что изменилась не только программа единороссов, но и сама партия. На съезде было принято решение укрупнить, слив в один похожие по направлениям, партийные проекты, их число сократилось до 14 с 26. Меньше стало и Межрегиональных координационных советов – 8 (по числу федеральных округов). Были также внесены изменения в кадровый состав Высшего и Генерального советов, закреплены открытая модель проведения процедуры предварительного голосования и норма по увеличению более чем на 200 млн рублей в год финансирования региональных отделений партии.

Впрочем, главной задачей съезда «Единой России» было показать свое отношение к предстоящей президентской выборной кампании, что партия и сделала, поддержав Владимира Путина. Турчак заявил, что сразу поле съезда начнется мобилизационный этап, в ходе которого партия будет помогать собирать подписи в поддержку Путина, а программа кандидата станет ориентиром в работе «Единой России».

Эксперты отмечают, что члены и сторонники партии являются базисным электоратом для Владимира Путина.

«Безусловно, «Единая Россия» - главный политический институт, позволяющий Владимиру Путину работать с базой его поддержки, тем самым «путинским большинством», - полагает Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций политолог Дмитрий Орлов. - Но это не значит, что президент является «узкопартийным» политиком – он всегда подчеркивал, что является президентом всех россиян, а избиратели, готовые его поддержать, были среди сторонников самых разных партий, включая парламентскую оппозицию. Однако Путин уже был официальным лидером «Единой России» и сохраняет тесную связь с партией сегодня, когда ее возглавляет его ближайший соратник Дмитрий Медведев».

Орлов напомнил, что «выборы 2012 года Путин выиграл, будучи официальным кандидатом «Единой России». «Сегодня он идет на выборы как самовыдвиженец, но роль партии в его кампании – это уже хорошо заметно - будет очень значительной, - уверен он. - Предстоит большая политическая, организационная, технологическая, агитационная и программная работа в составе широкой общественной коалиции, которая будет поддерживать Путина».

Эксперт также указал на то, что состав путинского большинства постоянно эволюционировал. «Сегодня президент опирается на поддержку широкого круга избирателей. Однако и «Единая Россия» не ограничивается заранее определенной электоральной нишей, стараясь расширять поддержку граждан. Поэтому партия может и в ходе президентской гонки сыграть традиционную роль одного из важнейших каналов взаимодействия между президентом и его сторонниками, президентом и всеми гражданами России», - полагает Орлов.

В свою очередь, Генеральный директор Центра политического анализа, член Общественной палаты Москвы Павел Данилин подчеркивает, что «Единая Россия» - партия, которую Владимир Путин лично создавал, и которую, не следует забывать - формально возглавлял в 2008-2012 годах». «Так что нет никакого сомнения, что единороссы были и будут базой поддержки Владимира Путина, - заявил Данилин. - Электорат «Единой России» полностью совпадает со значительной частью сторонников президента. Трудно представить себе человека, который бы голосовал за «Единую Россию», и при этом отказывал бы в доверии Владимиру Путину. Соответственно, ядро сторонников - это те, кого особо берегут и те, чьи интересы в первую очередь, учитывают. Так же и здесь — Путин будет, конечно, опираться на широкую коалицию сторонников, однако базой своей будет считать именно «Единую Россию».

Такого же мнения придерживается и Директор консалтингового агентства «NPR Group», политолог Дмитрий Фетисов. «Электорат президента значительно шире электората «Единой России», что подтверждается социологическими опросами, - уверен он. - Но электорат партии можно смело назвать базисным, т.к. президент опирается на партию, а партия ведет свою деятельность в русле задач, озвучиваемых президентом».

Стоит добавить, что картину для партии вряд ли стоить рисовать исключительно в радужных тонах. Андрей Турчак заявил на съезде, что в ближайшее время «Единой России» предстоит «мобилизация», работать придется много и упорно.