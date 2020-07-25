Удача отвернётся от Набиуллиной? Одна из брошек главы ЦБ была надета неправильно

На пресс-конференции регулятора, которую показали на официальном канале Центробанка России в YouTube, Эльвира Набиуллина появилась сразу с двумя брошками. На этот раз она выбрала аксессуары в форме подковы и литеры V.

При этом глава ЦБ России не стала рассказывать о значении брошей.

"Если я буду объяснять, это будет достаточно скучно, поэтому возможны разные интерпретации и версии", - заявила Набиуллина.

Зато пользователи Сети сразу стали пытаться расшифровать, на что же намекают эти украшения.

"V-брошка, я так понимаю, намёк на скорое восстановление?" - написал один из комментаторов под видеотрансляцией.

Однако никто из них не заметил главного: брошка в виде подковы была приколота неправильно. И это знает любой лошадник: подкову нельзя вешать "рожками" вниз - может не повезти. И только в том случае, если "рожки" подковы смотрят вверх, можно надеяться: "след лошади" принесёт удачу.

Напомним, в середине июня Эльвира Набиуллина на очередную пресс-конференцию надела брошь, изображающую голубя. Произошло это почти сразу после того, как регулятор объявил о снижении ключевой ставки до 4,5%, обновив таким образом исторический минимум.

Журналистам оставалось только гадать о том, связано ли украшение с принятым Центробанком решением о снижении ставки или это просто совпадение.