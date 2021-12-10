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Учёный с мировым именем, общественник. Кого из русских Молдавия выгонит следом?

10 декабря 2021, 14:35  •  99 • Политика
После того как Молдавия не пустила в страну известного русского учёного, политолога Наталью Нарочницкую, выяснилось, что похожий инцидент произошёл и с членом Общественной палаты России Владимиром Журавлёвым. Кого следующим депортирует Кишинёв?
Возмутительно обошлись с известными гражданами России в Молдавии. Местные пограничники отказались пускать в страну сначала учёного с мировым именем, политолога Наталью Нарочницкую, а после оказалось, что похожий случай произошёл и с членом Общественной палаты России Владимиром Журавлёвым.
Посольство России в Молдавии проясняет все детали подобных инцидентов, когда наших граждан не пустили в страну, о чём сообщили ТАСС в пресс-службе диппредставительства.
Как выяснилось, русские дипломаты выезжали в аэропорт для оказания нашим гражданам необходимой помощи.
Ранее в своём авторском Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова описала подробности инцидента - как Нарочницкую, которая летела в Молдавию, миграционные власти этой страны де-факто депортировали. Сначала политолог "два часа простояла ночью перед местными пограничниками, не понимая, что происходит", а после её "без объяснения причин отвели в тот же самолёт, которым она прилетела".
Мария Захарова не без сарказма напомнила молдавским коллегам, то те "выбрали демократию, а не каменный век".
Однако подобные действия в отношении граждан России настораживают не на шутку: кого из русских Кишинёв позволит себе вот так выгнать из страны в следующий раз?

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