Учёный с мировым именем, общественник. Кого из русских Молдавия выгонит следом?

После того как Молдавия не пустила в страну известного русского учёного, политолога Наталью Нарочницкую, выяснилось, что похожий инцидент произошёл и с членом Общественной палаты России Владимиром Журавлёвым. Кого следующим депортирует Кишинёв?

Возмутительно обошлись с известными гражданами России в Молдавии. Местные пограничники отказались пускать в страну сначала учёного с мировым именем, политолога Наталью Нарочницкую, а после оказалось, что похожий случай произошёл и с членом Общественной палаты России Владимиром Журавлёвым.

Посольство России в Молдавии проясняет все детали подобных инцидентов, когда наших граждан не пустили в страну, о чём сообщили ТАСС в пресс-службе диппредставительства.

Как выяснилось, русские дипломаты выезжали в аэропорт для оказания нашим гражданам необходимой помощи.

Ранее в своём авторском Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова описала подробности инцидента - как Нарочницкую, которая летела в Молдавию, миграционные власти этой страны де-факто депортировали. Сначала политолог "два часа простояла ночью перед местными пограничниками, не понимая, что происходит", а после её "без объяснения причин отвели в тот же самолёт, которым она прилетела".

Мария Захарова не без сарказма напомнила молдавским коллегам, то те "выбрали демократию, а не каменный век".

Однако подобные действия в отношении граждан России настораживают не на шутку: кого из русских Кишинёв позволит себе вот так выгнать из страны в следующий раз?