Учёные заявили об опасных симптомах повторного заражения коронавирусом

По словам учёных, в случае повторного заражения люди действительно могут испытывать более опасные симптомы. Настолько опасные, что человека приходится подключать к кислородной маске, иначе - летальный исход.

В статье, опубликованной в журнале The Lancet Infectious Diseases, описывается случай, когда 25-летний мужчина повторно заразился коронавирусом в течение 48 дней. Причём оба варианта вируса различались между собой - второй оказался более тяжёлым и привёл к тому, что молодого человека пришлось подключать к кислородной маске.

Исследователи предполагают, что во второй раз мужчина мог подвергнуться воздействию высокой дозы вируса, что и стало причиной более острой реакции. Согласно второму предположению, пациент стал жертвой более вирулентного штамма SARS-CoV-2. Также не исключён вариант, при котором произошло антителозависимое усиление инфекции, когда вырабатываемые организмом антитела ухудшают последствия от повторного заражения.