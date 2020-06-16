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Учёные заранее "убили" 200 тысяч американцев с COVID-19

16 июня 2020, 19:00  •  105 • В мире
Учёные из Института систем измерений и анализа при Университете штата Вашингтон сделали прогноз по смертности из-за COVID-19 в США и заранее "убили" 200 тысяч заражённых коронавирусом американцев. По прогнозам, к 1 октября текущего года из-за коронавируса может умереть 201 129 граждан США.
Ранее, как уточняет Reuters, американские учёные предполагали, что к октябрю количество летальных исходов среди заражённых коронавирусом американцев достигнет 169 890 случаев.
Теперь же, судя по прогнозу учёных из Института систем измерений и анализа при Университете штата Вашингтон, ситуация будет хуже. Так, исследователи заранее "убили" 200 тысяч американцев с COVID-19, полагая, что 1 октября текущего года из-за коронавируса может умереть 201 129 граждан США.
В настоящее время, по данным Университета Джонса Хопкинса, в Соединённых Штатах зарегистрировано официально 2,1 млн заражённых COVID-19. Количество летальных исходов уже составляет более 116 тысяч случаев.
Учёные в своих прогнозах дают ужасающие цифры. Так, в той же Флориде ранее прогнозировалось 6,5 тысячи смертей. Сейчас этот прогноз ухудшился втрое - до 18,6 тысячи летальных случаев. Пессимистичен и прогноз для жителей Калифорнии. Если раньше здесь предполагалось 8,8 тысячи умерших из-за коронавируса, то теперь это число учёные увеличили почти в два раза - до 15,1 тысячи смертей.

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