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Учёные восстали против инициативы Австралии: "Мы должны позволить детям оставаться детьми"
02 сентября 2021, 22:05 • 87 • Политика
В Австралии трёхлетним детям захотели разрешить выбирать свой пол. Учёные и эксперты негодуют. "Мы должны позволить детям оставаться детьми", - заявила научный сотрудник Института общественных связей доктор Белла д'Абрера.
Детям в возрасте от трёх лет хотят дать самостоятельно выбирать свой пол. Соответствующие рекомендации выпустили власти штата Новый Южный Уэльс в Австралии, пишет издание Daily Mail.
В рекомендациях правительства штата говорится, что трёхлетним детям нужно предоставить выбор, каким местоимением себя называть. Помимо "он" и "она", предлагаются также местоимения "оно" и "они". Уточняется, что данная опция для тех, кто видит себя "вне бинарной системы полов". Речь по-прежнему про трёхлетних детей.
Инициативу жёстко раскритиковали учёные и эксперты. Они указали, что в трёхлетнем возрасте дети ещё плохо представляют, что такое местоимения, не говоря уже о половой идентичности.
- заявила научный сотрудник Института общественных связей доктор Белла д'Абрера.
Напомним, что в Шотландии система уже заработала. Там детям разрешили "менять пол" с четырёх лет в зависимости от их желания, без ведома родителей. Речь идёт об использовании местоимений и кабинок туалетов, которые им нравятся.
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