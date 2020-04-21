Учёные предупредили об опасной мутации коронавируса: Штаммов уже десятки

Учёные из Чжэцзянского университета провели новое исследование коронавируса, опубликовав его первые результаты на препринтном сервисе medRxiv.org.

Проведённые китайскими исследователями эксперименты выявили опасную мутацию коронавируса. Учёные насчитали как минимум три десятка штаммов SARS-CoV-2.

Среди них есть те, что "полегче", и те, что грозят заражённому смертоносными осложнениями.

"Удивительно, но команда обнаружила некоторые из самых смертоносных мутаций в провинции Чжэцзян, где расположен университет", - пишет Daily Mail, добавляя, что такие же мутации коронавируса были также замечены в нескольких сильно пострадавших от COVID-19 европейских странах. Например, таких как Италия и Испания.

Исследование также показывает, что наиболее агрессивные штаммы могут создавать в 270 раз больше вирусной нагрузки, чем наименее сильнодействующий тип.

К слову, наиболее слабые штаммы, как предполагают учёные, в основном собираются в США. Хотя, напомним, именно Америка сегодня лидер мирового рейтинга среди заражённых. Здесь, по данным Университета Хопкинса, заболевших коронавирусной инфекцией 786 638 человек, а количество инфицированных жертв коронавируса перевалило за 42 тысячи.