Учёные предупредили о пробуждении супервулкана: всё решит один факт

Международная команда геологов предупредила о пробуждении супервулкана в Индонезии. По словам учёных, решающим станет один факт - если произойдёт резкий подъём магмы, то это грозит катастрофическим извержением.

Спящий супервулкан Тоба на индонезийском острове Суматра может внезапно проснуться. К такому выводу пришла команда геологов из США, Германии, Австралии и Индонезии, зафиксировав накопление магмы внутри исполина.

Учёные предупреждают, что резкий подъём магмы с глубины более десяти километров приведёт к взрывам и катастрофическому извержению.

Всего на нашей планете насчитывается порядка 20 супервулканов. Извержение любого из них может спровоцировать глобальное изменение климата и стать катастрофой для всего живого, заключили исследователи.