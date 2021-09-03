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Учёные предупредили о пробуждении супервулкана: всё решит один факт

03 сентября 2021, 22:50  •  83 • В мире
Международная команда геологов предупредила о пробуждении супервулкана в Индонезии. По словам учёных, решающим станет один факт - если произойдёт резкий подъём магмы, то это грозит катастрофическим извержением.
Спящий супервулкан Тоба на индонезийском острове Суматра может внезапно проснуться. К такому выводу пришла команда геологов из США, Германии, Австралии и Индонезии, зафиксировав накопление магмы внутри исполина.
Учёные предупреждают, что резкий подъём магмы с глубины более десяти километров приведёт к взрывам и катастрофическому извержению.
Всего на нашей планете насчитывается порядка 20 супервулканов. Извержение любого из них может спровоцировать глобальное изменение климата и стать катастрофой для всего живого, заключили исследователи.

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