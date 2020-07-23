«Учёные пока не наблюдают предпосылок»: Мишустин оценил вероятность второй волны коронавируса

Россия смогла пройти непростой этап, связанный с пандемией коронавируса, и показать одни из самых высоких в мире результатов в сфере борьбы с инфекцией. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин в эфире канала «Россия 24». Глава правительства также выразил надежду, что в РФ удастся избежать второй волны заболевания, если население будет соблюдать рекомендации врачей и Роспотребнадзора. Кроме того, Мишустин прокомментировал ситуацию в туристической отрасли, а также рассказал о золотовалютных запасах страны и о реализации нацпроектов.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что пандемия коронавирусной инфекции стала непростым вызовом, однако Россия смогла с ним справиться и показать одни из лучших результатов в мире в сфере борьбы с заболеванием. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

«Это касается и летальности, и в том числе систем тестирования — на сегодняшний день около ста систем в России действует», — отметил он.

Говоря о возможности наступления второй волны COVID-19, премьер отметил, что специалисты и учёные «пока не наблюдают предпосылок» для подобного сценария, а по стране фиксируется массовое сокращение количества заболевших коронавирусом.

«Поэтому будем надеяться на то, что если мы будем следовать тем рекомендациям, которые дают Роспотребнадзор и врачи, то второй волны не случится», — сказал он.

Отвечая на вопрос о наличии у России «подушки безопасности», Мишустин напомнил, что пандемия замедлила темп экономического роста, снизила доходы всех уровней бюджета и нанесла существенный урон как людям, так и компаниям. В то же время он заявил, что доходы, которые были собраны до эпидемии во все уровни бюджета, позволяют России чувствовать себя очень комфортно и стабильно.

«Фонд национального благосостояния, я думаю, к концу года будет точно не ниже 8 трлн рублей. Золотовалютные запасы у нас стабильны, и на сегодняшний день это (примерно) больше $570 млрд. Поэтому здесь волноваться не надо, есть достаточные средства, чтобы обеспечить все те стратегические национальные цели, которые совсем недавно были указом президента до 2030 года обозначены, и национальные проекты, которыми мы занимаемся», — указал глава правительства.

Говоря о ситуации в туристической отрасли, Мишустин отметил, что национальный проект «Туризм» является ответом на вызовы в этой сфере, появившиеся в том числе из-за пандемии COVID-19. Он уточнил, что правительство уже получило одобрение президента и разрабатывает соответствующие меры в рамках данного проекта, который планируется представить осенью. Кроме того, премьер-министр указал на необходимость создать условия для отдыха внутри страны, а не «закрывать искусственно границы».

«Необходимы инвестиции соответствующие в инфраструктуру, в дороги, в коммуникации, для того чтобы газ, вода, всё необходимое было для комфортного отдыха. На сегодняшний день мы также думаем серьёзно о том, как сделать доступными билеты на авиатранспорт, на железнодорожное сообщение... Я очень надеюсь на то, что этими усилиями мы дадим возможность людям выбирать, где отдыхать. Я надеюсь, что они выберут Россию», — отметил Мишустин.

Говоря о других аспектах работы правительства, премьер заявил, что поправки к Конституции закрепили приоритеты, которые поддержало большинство российских граждан. Одним из инструментов достижения целей государства, по словам Мишустина, являются национальные проекты.

«Конечно, будут судить нас по конкретным показателям эффективности работы правительства по реализации национальных проектов. Это конкретные цифры, это километры построенных дорог, отремонтированных домов. Вот по этим конкретным цифрам можно будет судить об эффективности работы как правительства, так и, собственно говоря, отраслей экономики», — пояснил глава правительства.

Ситуация с коронавирусом в России

В России за последние сутки было выявлено 5848 новых случаев коронавирусной инфекции, при этом вылечились от заболевания 8277 пациентов.

Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 795 038, за всё время 12 892 человека скончались и 580 330 выздоровели.

Ранее заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико сообщил, что SARS-CoV-2, «циркулируя среди населения, всё-таки адаптируется к человеку, и снижается его вирулентность».

Он отметил, что «наибольшую опасность представляют вирусы, которые вновь появились». Медик также высказал предположение, что сезонный подъём заболеваемости COVID-19 будет в ноябре-декабре, но выраженность этого подъёма не будет очень высокой.

Тем временем глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 может получить регистрацию в первой декаде августа.

Помимо этого, он рассказал, что антитела к коронавирусной инфекции COVID-19 имеют 23—24% жителей Москвы и Подмосковья. Министр подчеркнул, что в разных регионах это цифра различается.

«По тем регионам, которые находятся на пике или не вышли, как это говорится, на плато, там людей, имеющих иммунитет, значительно меньше», — добавил он.

В свою очередь, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан высказал мнение, что люди начнут получать вакцину от коронавируса не раньше первой половины следующего года.