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«Учёные пока не наблюдают предпосылок»: Мишустин оценил вероятность второй волны коронавируса
23 июля 2020, 17:00 • 15 • В России
Россия смогла пройти непростой этап, связанный с пандемией коронавируса, и показать одни из самых высоких в мире результатов в сфере борьбы с инфекцией. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин в эфире канала «Россия 24». Глава правительства также выразил надежду, что в РФ удастся избежать второй волны заболевания, если население будет соблюдать рекомендации врачей и Роспотребнадзора. Кроме того, Мишустин прокомментировал ситуацию в туристической отрасли, а также рассказал о золотовалютных запасах страны и о реализации нацпроектов.
РИА Новости © Александр Астафьев
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что пандемия коронавирусной инфекции стала непростым вызовом, однако Россия смогла с ним справиться и показать одни из лучших результатов в мире в сфере борьбы с заболеванием. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».
Говоря о возможности наступления второй волны COVID-19, премьер отметил, что специалисты и учёные «пока не наблюдают предпосылок» для подобного сценария, а по стране фиксируется массовое сокращение количества заболевших коронавирусом.
«Поэтому будем надеяться на то, что если мы будем следовать тем рекомендациям, которые дают Роспотребнадзор и врачи, то второй волны не случится», — сказал он.
Отвечая на вопрос о наличии у России «подушки безопасности», Мишустин напомнил, что пандемия замедлила темп экономического роста, снизила доходы всех уровней бюджета и нанесла существенный урон как людям, так и компаниям. В то же время он заявил, что доходы, которые были собраны до эпидемии во все уровни бюджета, позволяют России чувствовать себя очень комфортно и стабильно.
«Фонд национального благосостояния, я думаю, к концу года будет точно не ниже 8 трлн рублей. Золотовалютные запасы у нас стабильны, и на сегодняшний день это (примерно) больше $570 млрд. Поэтому здесь волноваться не надо, есть достаточные средства, чтобы обеспечить все те стратегические национальные цели, которые совсем недавно были указом президента до 2030 года обозначены, и национальные проекты, которыми мы занимаемся», — указал глава правительства.
Говоря о ситуации в туристической отрасли, Мишустин отметил, что национальный проект «Туризм» является ответом на вызовы в этой сфере, появившиеся в том числе из-за пандемии COVID-19. Он уточнил, что правительство уже получило одобрение президента и разрабатывает соответствующие меры в рамках данного проекта, который планируется представить осенью. Кроме того, премьер-министр указал на необходимость создать условия для отдыха внутри страны, а не «закрывать искусственно границы».
«Необходимы инвестиции соответствующие в инфраструктуру, в дороги, в коммуникации, для того чтобы газ, вода, всё необходимое было для комфортного отдыха. На сегодняшний день мы также думаем серьёзно о том, как сделать доступными билеты на авиатранспорт, на железнодорожное сообщение... Я очень надеюсь на то, что этими усилиями мы дадим возможность людям выбирать, где отдыхать. Я надеюсь, что они выберут Россию», — отметил Мишустин.
Говоря о других аспектах работы правительства, премьер заявил, что поправки к Конституции закрепили приоритеты, которые поддержало большинство российских граждан. Одним из инструментов достижения целей государства, по словам Мишустина, являются национальные проекты.
Ситуация с коронавирусом в России
В России за последние сутки было выявлено 5848 новых случаев коронавирусной инфекции, при этом вылечились от заболевания 8277 пациентов.
Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 795 038, за всё время 12 892 человека скончались и 580 330 выздоровели.
Ранее заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико сообщил, что SARS-CoV-2, «циркулируя среди населения, всё-таки адаптируется к человеку, и снижается его вирулентность».
Он отметил, что «наибольшую опасность представляют вирусы, которые вновь появились». Медик также высказал предположение, что сезонный подъём заболеваемости COVID-19 будет в ноябре-декабре, но выраженность этого подъёма не будет очень высокой.
Тем временем глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 может получить регистрацию в первой декаде августа.
Помимо этого, он рассказал, что антитела к коронавирусной инфекции COVID-19 имеют 23—24% жителей Москвы и Подмосковья. Министр подчеркнул, что в разных регионах это цифра различается.
«По тем регионам, которые находятся на пике или не вышли, как это говорится, на плато, там людей, имеющих иммунитет, значительно меньше», — добавил он.
В свою очередь, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан высказал мнение, что люди начнут получать вакцину от коронавируса не раньше первой половины следующего года.
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