Учёные обнаружили защищающие от смерти от COVID-19 продукты

"Учёные утверждают, что квашеной капустой, сырой капустой и кимчи можно защититься от смерти от COVID-19", - пишет The Sun.

Исследователи, в частности, обратили внимание на то, что в таких странах, как Германия и Южная Корея, где капуста - частая составляющая рациона, смертность во время пандемии коронавируса была ниже.

Предполагается также, что от COVID-19 способно защитить регулярное употребление таких продуктов, как йогурт и кефир. В пример приводятся Греция, Болгария и Турция, где уровень смертности от коронавируса также был низок.

Почётный профессор лёгочной медицины в Университете Монпелье, доктор Жан Буске даже изменил свой рацион, опираясь на результаты этого исследования.

"Питание может играть роль в иммунной защите против COVID-19 и может объяснить некоторые различия, наблюдаемые у коронавируса в Европе, - отмечает профессор. - Теперь я изменил свою диету, и она включает в себя сырую капусту три раза в неделю, квашеную капусту один раз в неделю, кефир на завтрак и маринованные овощи".