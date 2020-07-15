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Учёные обнаружили защищающие от смерти от COVID-19 продукты

15 июля 2020, 01:00  •  96 • В мире
Европейские учёные обнаружили продукты, способные защитить организм от смерти от COVID-19. Среди них - популярная в России квашеная капуста.
"Учёные утверждают, что квашеной капустой, сырой капустой и кимчи можно защититься от смерти от COVID-19", - пишет The Sun.
Исследователи, в частности, обратили внимание на то, что в таких странах, как Германия и Южная Корея, где капуста - частая составляющая рациона, смертность во время пандемии коронавируса была ниже.
Предполагается также, что от COVID-19 способно защитить регулярное употребление таких продуктов, как йогурт и кефир. В пример приводятся Греция, Болгария и Турция, где уровень смертности от коронавируса также был низок.
Почётный профессор лёгочной медицины в Университете Монпелье, доктор Жан Буске даже изменил свой рацион, опираясь на результаты этого исследования.
"Питание может играть роль в иммунной защите против COVID-19 и может объяснить некоторые различия, наблюдаемые у коронавируса в Европе, - отмечает профессор. - Теперь я изменил свою диету, и она включает в себя сырую капусту три раза в неделю, квашеную капусту один раз в неделю, кефир на завтрак и маринованные овощи".

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