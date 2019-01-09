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Учёные нашли "диверсантов", стоящих за акустическими атаками на дипломатов США - это сверчки

09 января 2019, 04:09  •  47 • В мире
Акустические атаки на дипломатов США на Кубе могли устроить сверчки, считают американские учёные из Калифорнийского университета, проводившие анализ загадочных звуков.
Американские учёные считают, что виновниками так называемых акустических атак на дипломатов посольства США на Кубе могли быть местные сверчки. Об этом сообщает американский телеканал CNN.
На мысль о ночных насекомых исследователей из Калифорнийского университета и Университета Линкольна натолкнула опубликованная СМИ аудиозапись загадочных звуков в американском посольстве. Якобы именно эти звуки вызывали у дипломатов США головокружение, тошноту и проблемы со слухом.
Анализ аудиозаписи показал наличие на ней снижения частоты отдельных импульсов. Такая картина весьма характерна для звуков, издаваемых сверчками. Примечательно, что на Кубе с самого начала указывали, что звуки весьма похожи на стрекот цикад и сверчков.
"На записи AP присутствует снижение частоты отдельных импульсов, характерное для того, как издают звуки сверчки", - цитирует CNN слова учёных.
Напомним, что история с "акустическими атаками" началась ещё в 2017 году. Американские дипломаты начали жаловаться на головокружение, тошноту и проблемы со слухом. Обследование выявило травмы, нанесённые звуком. После этого власти США обвинили спецслужбы Кубы в "акустических атаках" на американских дипломатов, хотя никаких подтверждений этим обвинениям за несколько лет так и не нашлось.

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