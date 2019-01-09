Учёные нашли "диверсантов", стоящих за акустическими атаками на дипломатов США - это сверчки

Американские учёные считают, что виновниками так называемых акустических атак на дипломатов посольства США на Кубе могли быть местные сверчки. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

На мысль о ночных насекомых исследователей из Калифорнийского университета и Университета Линкольна натолкнула опубликованная СМИ аудиозапись загадочных звуков в американском посольстве. Якобы именно эти звуки вызывали у дипломатов США головокружение, тошноту и проблемы со слухом.

Анализ аудиозаписи показал наличие на ней снижения частоты отдельных импульсов. Такая картина весьма характерна для звуков, издаваемых сверчками. Примечательно, что на Кубе с самого начала указывали, что звуки весьма похожи на стрекот цикад и сверчков.

"На записи AP присутствует снижение частоты отдельных импульсов, характерное для того, как издают звуки сверчки", - цитирует CNN слова учёных.

Напомним, что история с "акустическими атаками" началась ещё в 2017 году. Американские дипломаты начали жаловаться на головокружение, тошноту и проблемы со слухом. Обследование выявило травмы, нанесённые звуком. После этого власти США обвинили спецслужбы Кубы в "акустических атаках" на американских дипломатов, хотя никаких подтверждений этим обвинениям за несколько лет так и не нашлось.