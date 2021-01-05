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Учёные бьют тревогу: После скандала с чипированием Гейтс замахнулся на "блокировку" Солнца

05 января 2021, 23:15  •  47 • В мире
После скандала с чипированием миллиардер Билл Гейтс замахнулся на "блокировку" Солнца в рамках своего нового проекта по борьбе с глобальным потеплением. Учёные относятся с затее неоднозначно, некоторые даже бьют тревогу, опасаясь, что эксперимент Гейтса может привести к непоправимым последствиям.
Один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft Билл Гейтс после скандала с чипированием решил финансировать новый масштабный проект. Это исследование учёных из Гарвардского университета, которые намерены поставить эксперимент в рамках борьбы с глобальным потеплением.
Авторы исследования полагают, что снизить градус на Земле поможет распыление в воздухе отражающих частиц.
Учёные намерены испытать свою теорию в Арктике, запустив на 20-километровую высоту воздушный шар со специальным оборудованием, с помощью которого и будут распылены частицы. Эксперимент намечен на июнь 2021 года, передаёт Daily Mail.
Представители международного научного сообщества высказывают свои опасения по поводу нового проекта Гейтса, некоторые даже бьют тревогу, заявляя, что "блокировать" Солнце нельзя, пишет издание. Учёные предупреждают, что эксперимент миллиардера может вызвать необратимые изменения в воздействии солнечных лучей на Землю.
Отметим, что об опасности массового чипирования ранее заявлял в своей передаче "Бесогон ТВ" известный режиссёр Никита Михалков. Он полагал, что исследования, которые позволят установить прямой биологический контроль над человечеством, исходят от основателя Microsoft Билла Гейтса.

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