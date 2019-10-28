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Учитывают интересы всех сторон: Путин объяснил Меркель суть сочинских договоренностей РФ и Турции

28 октября 2019, 20:54  •  40 • Политика
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель договоренности, достигнутые на его встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по сирийскому урегулированию. В беседе с немецким канцлером глава государства уточнил, что достигнутые договоренности учитывают интересы всех сторон.
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Как говорится в сообщении Кремля, политики вели беседу о достигнутых ранее в Сочи договоренностях по турецкой кампании на севере САР.
Как уточняется в официальном релизе, Путин пояснил Меркель, что заключенный меморандум учитывает интересы всех сторон. Подчеркивается, что данные договоренности станут толчком для стабилизации обстановки в указанном регионе Сирии, а также будут способствовать продвижению межсирийского политического процесса.
Напомним, 22 октября лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии.
Согласно документу, российская военная полиция и сирийские военные с полудня 23 октября были введены в районы, граничащие с зоной турецкой операции в Сирии. Курдским формированиям было дано 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону от турецкой границы, после чего военные России и Турции приступят к совместному патрулированию, передает ТАСС.

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