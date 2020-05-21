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«Учитывая устойчивое снижение угрозы коронавируса»: Путин заявил о начале ЕГЭ 29 июня

21 мая 2020, 19:50  •  74 • В России
Владимир Путин заявил о начале проведения Единого государственного экзамена 29 июня. Он напомнил, что в текущем году ЕГЭ будут сдавать только выпускники, которые собираются поступать в вузы, — остальным аттестаты будут выданы без экзаменов. Как рассказал министр просвещения Сергей Кравцов, пункты проведения ЕГЭ будут оснащены средствами индивидуальной защиты, а рассадку участников организуют с учётом дистанции в полтора метра. Проведение самого массового экзамена — по русскому языку — планируется разделить на два дня.
 
© Евгений Епанчинцев/РИА Новости
 

Проведение Единого государственного экзамена в России начнётся 29 июня. Об этом сообщил президент Владимир Путин в ходе совещания о ситуации в системе образования.

«Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым единый государственный экзамен провести по всей стране: он начнётся 29 июня», — заявил он.

ЕГЭ будут сдавать только выпускники, которые собираются поступать в вузы в этом году. Всем остальным аттестаты будут выданы без экзаменов. Путин подчеркнул, что такое решение является исключением и носит временный характер. Он добавил, что подать документы будет возможно сразу в несколько вузов без личного присутствия.

«Что сейчас особо важно для людей — зачисление пройдёт в августе. Кроме того, для выпускников школ, которые по весомым причинам не смогут сдавать ЕГЭ в июне, в августе можно будет сдать экзамен в формате ЕГЭ на оставшиеся места в высших учебных заведениях. То есть начать учиться уже осенью, не теряя целого года», — добавил глава государства.

Кроме того, российский лидер заявил о необходимости предусмотреть дополнительные периоды для сдачи ЕГЭ или экзаменов в формате ЕГЭ не только в летний период в июне и в августе, но и в течение следующего учебного года.

Помимо этого, Путин заявил, что считает провокацией слухи о том, что после пандемии дистанционное образование полностью заменит очное. Президент отметил, что дистанционное обучение в период действия ограничительных мер стало уникальным опытом, который должен работать на повышение качества и доступности образования. Вместе с тем он указал, что оно не может заменить живого общения учителя и ученика.

«Все слухи и вбросы о том, что дистанционное образование полностью заменит и вытеснит очное, что будут закрыты традиционные школы и университеты, рассматриваю как откровенную провокацию», — добавил Путин.

  • © Алексей Никольский/РИА Новости

Глава государства обратил внимание, что система образования «не только учит, но и воспитывает, во многом формирует личность». Он также отметил, что направил в Госдуму поправки в закон «Об образовании», смысл которых — укрепить воспитательную составляющую отечественной образовательной системы.

Также президент напомнил, что уже предлагал начиная с 2021 года ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах по приоритетным направлениям развития экономики и социальной сферы и отдавать эти места преимущественно в вузы регионов.

«Считаю, что мы должны пойти на такой шаг уже в текущем году и выделить дополнительные бюджетные места, чтобы не менее 60% выпускников школ смогли претендовать на бесплатное обучение в высших учебных заведениях», — заявил он в ходе совещания.

Министр просвещения Сергей Кравцов в ходе совещания рассказал, что пункты проведения ЕГЭ будут оснащены средствами индивидуальной защиты, а рассадку участников организуют с учётом дистанции не менее полутора метров. В регионы уже были направлены соответствующие рекомендации Роспотребнадзора по организации проведения экзамена.

«Провели детальный анализ готовности регионов к их реализации. Пункты проведения ЕГЭ будут оснащены средствами индивидуальной защиты. Рассадка участников в аудиториях будет организована с учётом соблюдения дистанции не менее полутора метров», — рассказал он.

Министр уточнил, что проведение экзамена по русскому языку, который является самым массовым, планируется разделить на два дня, чтобы избежать скопления выпускников в аудитории. Сами помещения предварительно будут дезинфицироваться, а организаторы и участники на входе проходить термометрию. 

В свою очередь министр науки и высшего образования Валерий Фальков на совещании доложил, что Минобрнауки планирует завершить учебный год в заранее обозначенные сроки — в первой половине июля.

Помимо этого, в качестве меры социальной поддержки студенчества вузам было рекомендовано сохранить стоимость обучения при приёме в текущем году на уровне стоимости 2019 года, не повышая её, добавил министр.

Тем временем Рособрнадзор представил расписание ЕГЭ в 2020 году. Согласно документу, 29 июня пройдут экзамены по литературе, информатике и географии. 

Экзамен по русскому языку пройдёт 2 и 3 июля. ЕГЭ по математике состоится 6 июля, по истории и физике — 9 июля, обществознанию и химии — 13 июля, биологии — 16 июля, иностранным языкам — 16, 18 и 20 июля.

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