«Учитывая нарастание проблем в экономике»: в Москве утвердили третий пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса

Власти Москвы утвердили третий пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В частности, запускается программа кредитной поддержки. Собянин подчеркнул, что городские власти и в дальнейшем продолжат вырабатывать меры поддержки экономики, прежде всего нацеленные на сохранение и поддержание рабочих мест.

Мэр Москвы Сергей Собянин 15 апреля подписал третий пакет мер по поддержке столичного бизнеса. Он состоит из пяти пунктов и дополняет предыдущие усилия по оказанию помощи бизнес-структурам.

«Сегодня президент страны озвучил серьёзные меры поддержки экономики. Малый и средний бизнес получит поддержку для выплаты заработной платы при условии максимального сохранения трудовых коллективов. Кроме того, президент дал поручение принять региональные меры. Что тоже абсолютно правильно, потому что в каждом регионе введены свои ограничительные меры и, конечно, есть свои особенности. В соответствии с этим поручением и учитывая нарастание проблем в экономике, сегодня я подписал постановление о реализации третьего пакета поддержки московского бизнеса», — заявил Собянин.

Так, около 300 организаций получат отсрочку до 31 декабря 2020 году на внесение авансовых платежей за I квартал 2020 года по налогу на имущество организаций и земельному налогу. Среди них — кинотеатры, санатории и дома отдыха, компании, проводящие конференции и выставки, а также предоставляющие дополнительные образовательные услуги.

Компенсацию налога на имущество и земельных платежей за II квартал 2020 года получат арендодатели, сдающие помещения для предприятий гостиничного бизнеса. Но при этом ставка аренды должна быть снижена не менее чем на 50%. По оценке московского правительства, это должно помочь порядка 1,4 тыс. гостиниц.

Компенсацию 50% этого же налога получат арендодатели организаций, работающих в сфере торговли, общественного питания, бытовых услуг и гостиничного дела. Эта мера коснётся около 2,5 тыс. организаций.

Кроме того, отсрочку за изменение цели предоставления земельных участков и других аналогичных выплат в городской бюджет получит строительный и девелоперский бизнес. Вдобавок столичные власти обратили внимание на 3,3 тыс. предпринимателей, которые ранее заключили договоры выкупа недвижимости, арендуемой у города. Для них выкупные платежи II квартала будут перенесены на конец 2020 года.

Вместе с тем власти Москвы окажут поддержку предпринимателям в погашении ранее взятых кредитов.

«По ранее взятым кредитам городской бюджет возьмёт на себя субсидирование процентной ставки до 6% годовых. Эта мера касается каждого малого и среднего предпринимателя, независимо от вида деятельности. По новым «стабилизационным» кредитам на финансирование текущей деятельности будем субсидировать ставку до 8%», — пояснил Собянин.

Крупнейшим оператором кредитной программы станет Сбербанк. Он предоставит отсрочку на шесть месяцев по уплате основной суммы долга. Позже к программе должны подключиться и другие банки.

Вдобавок руководитель центра поддержки экономики Москвы Кирилл Пуртов сообщил, что уже принятые меры поддержки не являются окончательными и обязательно будут расширены.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с членами правительства предложил предоставить пострадавшим от ситуации с распространением коронавируса предприятиям малого и среднего бизнеса средства на выплату зарплат сотрудникам.

«Объём поддержки для конкретной компании будет рассчитываться с учётом общей численности её работников по состоянию на 1 апреля текущего года исходя из суммы в 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц», — отметил глава государства.

Меры соцподдержки в Москве

Помимо этого, в среду Сергей Собянин также опубликовал в своём блоге список основных мер поддержки, которые оказываются населению в связи с пандемией коронавирусной инфекции. При этом он подчеркнул, что в будущем возможно введение дополнительной помощи.

«Список не исчерпывающий и не окончательный. По мере развития ситуации будем вводить дополнительные меры поддержки, чтобы помочь москвичам, попавшим в трудную ситуацию», — подчеркнул мэр Москвы.

Вплоть до сентября будет выплачиваться максимальное пособие по безработице. Если гражданин РФ потерял работу и зарегистрировался в качестве безработного, то ежемесячно он будет получать 12 130 рублей из федерального бюджета. В Москве же будет производиться региональная доплата к этой сумме в размере 7370 рублей.

По данным столичного оперативного штаба по экономическим вопросам, Москва уже дополнительно выделила 7 млрд рублей на поддержку потерявших работу жителей столицы. Для получения этой выплаты необходимо встать на биржу труда онлайн и оставить необходимые данные для перевода. Выплата должна прийти на карту в течение 3—5 дней.

Кроме того, с 26 марта оказывается адресная поддержка малообеспеченным семьям с детьми. Они получают электронные сертификаты на детские, продовольственные товары и товары длительного пользования.

© sobyanin.ru

Если же в семье есть школьники, которым положено бесплатное питание в учебном заведении, то с 26 марта они будут получать продовольственные наборы.

На сайте мэра Москвы также напомнили, что все российские семьи с маленькими детьми до трёх лет включительно, имеющие право на маткапитал, будут получать по 5 тыс. рублей в месяц вплоть до июня 2020 года. Причём эта сумма будет выплачиваться вне зависимости от дохода семьи.

Начиная с 1 января 2020 года производятся также выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет, если доход семьи ниже прожиточного минимума на человека или если родители являются безработными. Размер финансовой поддержки составляет 7613 рублей на каждого ребёнка. Если же на попечении безработного россиянина находятся дети в возрасте до 18 лет, то он будет получать ежемесячную надбавку в 3 тыс. рублей на каждого ребёнка до сентября 2020 включительно.

Москвичи старше 65 лет

Московское правительство назначило дополнительные однократные выплаты жителям города старше 65 лет, а также гражданам с хроническими заболеваниями — разовую единовременную выплату в размере 4 тыс. рублей. Они также будут освобождены от штрафов за несвоевременную уплату услуг ЖКХ на период действия режима повышенной готовности. В Москве и области эти услуги можно оплачивать онлайн.

Кроме того, с 26 марта им обеспечили доставку на дом продуктов питания, товаров первой необходимости, лекарств и медикаментов. Позаботились столичные власти и о домашних питомцах пожилых москвичей. Их будут выгуливать, а в случае госпитализации владельца им обеспечат присмотр.

Инвалидам служба поддержки привозит на дом технические средства реабилитации и абсорбирующее бельё. Лежачим инвалидам проводят реабилитацию на дому. Инвалидам по слуху предоставляется сурдопереводчик, который информирует их о мерах поддержки и дальнейших решениях властей в условиях самоизоляции.

Если пожилые москвичи и жители с хроническими заболеваниями выехали на дачу, то туда им доставят уголь и дрова.

Для облегчения психологической адаптации пожилых граждан к режиму самоизоляции для них проводятся специальные вебинары. В дополнение к этому для пенсионеров — участников столичной программы «Московское долголетие» проводятся различные дистанционные занятия.

В режиме самоизоляции

С 4 марта для всех заболевших москвичей в дистанционном режиме проводятся оформление больничных, доставка на дом больничных листов, а также выписка онлайн, напомнил Собянин.

Граждане РФ, получающие пособие по временной нетрудоспособности, а также те, кто обязан соблюдать режим самоизоляции, с апреля по декабрь 2020 года будут получать пособия не ниже уровня МРОТ.

Вплоть до июня 2020 года собственники жилых помещений в Москве и области освобождаются от выплаты взносов на капитальный ремонт и пени.

Молодой человек на балконе многоквартирного дома в Москве

РИА Новости

© Владимир Астапкович

Жители Москвы в режиме самоизоляции также смогут обратиться за бесплатной психологической помощью. Специалисты доступны круглосуточно. Кроме того, консультацию можно получить на сайте Московской службы психологической помощи, а также в социальных сетях и чате Don't panic.

Продлевается действие проездных на общественный транспорт Москвы. После 1 мая они будут действовать столько же, сколько должны были действовать в период с 30 марта по 1 мая, но при условии, что по ним было совершено не более шести поездок.

Студенты и школьники, которые в период самоизоляции продолжили обучение, но только в режиме онлайн, также смогут воспользоваться своими проездными в течение месяца и более после окончания режима самоизоляции.

При этом на время действия режима повышенной готовности не стоит переживать о том, что заканчивается срок действия важных документов, таких как паспорт или водительские права. В блоге мэра Москвы напомнили, что срок их действия для всех россиян продлевается минимум на три месяца.

Важно отметить, что все граждане, которые не смогли вовремя предоставить документы для получения госуслуг из-за введённых в стране мер ограничения, смогут это сделать вплоть до 30 июня 2020 года.