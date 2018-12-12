«Учитывает интересы более 20 млн человек»: Госдума приняла закон о любительском рыболовстве

Депутаты Государственной думы в третьем окончательном чтении утвердили закон о любительском рыболовстве. Как сообщил председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, документ, который обсуждался с декабря 2013 года, учитывает интересы более 20 млн рыбаков-любителей. Законодательной инициативой предусматривается свободный бесплатный доступ граждан к любительской рыбалке, вводится понятие суточной нормы вылова, запрещается оборот жаберных сетей и ограничивается подводная охота в местах массового отдыха.

Государственная дума приняла закон «О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Как сообщил председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, в ходе разработки законодательной инициативы был достигнут компромисс со всеми заинтересованными сторонами.

«Закон учитывает интересы рыболовов-любителей, которых в России насчитывается более 20 млн», — подчеркнул он.

Согласно опросу, проведённому Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в сентябре 2017 года, 26% россиян, или каждый четвёртый гражданин РФ, считают себя рыбаками.

Также парламентарий сообщил, что до 31 декабря 2020 года должны быть закрыты рыбопромысловые участки, которые были выделены под любительское рыболовство, исключения коснутся ряда территорий бассейнов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

«Это участки, которые по факту выполняют природоохранные функции: занимаются культивацией и охраной особо ценных пород рыб и допускают рыбалку исключительно по принципу «поймал — отпусти». Перечень таких участков будет определён правительством по представлению глав регионов», — заметил Николаев.

РИА Новости

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В свою очередь, член комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Антошкин отметил важность утверждения законопроекта для рыболовов.

«Конечно, этот закон поможет обычным рыбакам, потому что разрешена бесплатная рыбалка в определённых местах. До этого такого закона не было — ни по охоте, ни по рыбалке. В этом созыве Госдума всё отрабатывает. Это делается для людей, чтобы они имели возможность пользоваться дарами природы. Закон долго обсуждался, проходили слушания и встречи. Вопросы по этой тематике люди поднимали — и в обществе, и в Госдуме. Эти законы направлены только на пользу людей. Они необходимые и нужные, их ждали», — сказал Антошкин в беседе с RT.

Документом наконец-то было создано правовое поле для любителей рыбалки, добавил эксперт рыбной отрасли Станислав Стандрик.

«Рыбаки-любители и до этого имели право на бесплатный лов, но этого закона все ждали, чтобы наконец появились какие-то регламенты и правила, не было злоупотреблений. Чтобы люди знали свои права и понимали обязанности. Хорошо, что такой закон появился, потому что рождался он очень долго», — подчеркнул он.

«Закон против браконьеров»

Закон о любительской рыбалке, который прошёл первое чтение ещё в декабре 2013 года, гарантирует свободный бесплатный доступ граждан к любительской рыбалке на водных объектах общего пользования, за исключением предусмотренных законодательством случаев (землях обороны и безопасности; участках, выделенных для производства аквакультуры; на особо охраняемых природных территориях).

Кроме того, вводится понятие суточной нормы вылова, ограничивается подводная охота в местах массового отдыха и запрещается оборот жаберных сетей, за исключением регионов Севера, Сибири и Дальнего Востока, где вылов рыбы может быть открыт в определённые периоды времени. При этом каждое подобное орудие лова должно быть промаркировано в территориальных управлениях Росрыболовства и занесено в специальный реестр.

Как заметил эксперт рыбной отрасли Станислав Стандрик, на территориях, где будет разрешено использование сетей, в основном проживают малые народности, для которых добыча рыбы является главным способом существования и пропитания. При этом в таких регионах небольшая плотность населения, поэтому ловля рыбы не нанесёт непоправимого ущерба.

«В то же время считаю, что оборот и торговлю сетями надо по большей части запретить. Например, для промысловиков можно вводить лицензии, благодаря которым они смогут ловить сетями. А торговлю дешёвыми сетями надо запретить вообще как вид деятельности, потому что это наносит колоссальный ущерб природе», — пояснил эксперт.

Также, согласно документу, воспрещается рыбалка с использованием взрывчатых, химических веществ, электротока.

«Запрет на электроудочки и ограничение на продажу сетей вводится для борьбы с браконьерством. Например, в устье Волги, где есть ценные породы рыб, люди сильно безобразничают. Особенно когда рыба идёт на нерест, баграми ловят её, выдирают икру, бросают рыбу. В дельте Волги, где чёрная икра, тоже большое безобразие. Ловят сетями, электроудочками, используют взрывчатку. Против этого и принимается закон. А нормальная любительская рыбалка на спиннинги и удочки разрешена», — заявил RT член комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Антошкин.