Учиться разрешили, но: Талибы* ужесточили правила для женщин

Талибы ужесточили правила посещения образовательных учреждений для женщины. Учиться разрешили, но выдвинули ряд обязательных требований. Главное из них – ношение никаба.

Никаб - головной убор мусульманок, полностью закрывающий лицо и с узкой прорезью для глаз. Все женщины, приходящие на занятия в частные университеты и колледжи, обязаны теперь носить его постоянно. Но при этом они всё равно не будут сталкиваться с мужчинами.

Учиться разрешили, но движение "Талибан"* обязало разделять занятия для разных полов. Если это сделать невозможно, мужскую и женскую часть аудитории следует отгораживать занавесом.

Мужчинам вести занятия в женских группах запрещено. Единственное исключение - пожилые преподаватели "с хорошей репутацией в том, что касается поведения", пишет France24 и другие западные СМИ.

Помимо этого женщины должны пользоваться отдельным входом в здание. Администрации учебных заведений должны сделать так, чтобы разнополые учащиеся не видели друг друга на переменах или при выходе из университета/колледжа.

По сравнению с практикой 1990-х, это послабления. Раньше женщины вынуждены были ходить в бурках - одежде, полностью закрывающей тело и лицо. Они имели право только на базовое образование. Из дома выходить жительницам Афганистана можно было лишь в сопровождении мужчины, который является родственником.

С приходом в Афганистан иностранных контингентов стало развиваться среднее и высшее образование для женщин - их допустили в университеты и колледжи. Многие правила упразднили, но теперь талибы их вновь ужесточили.

* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.