Техногенная катастрофа, недавно произошедшая в Бейруте, несомненно, потрясла весь мир и с уверенностью можно сказать, что данная трагедия точно войдет в историю.Подобные случаи наглядно показывают, к чему приводит деградация государственных институтов. Взрыв в Бейруте можно было избежать. Ведь причиной катастрофы стал большой груз аммиачной селитры, хранящийся в ангаре с дырявыми стенами, которые в тот злосчастный день пытались заделать, проигнорировав все правила технической безопасности. Эксперты постоянно предупреждали чиновников о возможной угрозе (копии писем уже опубликованы ливанскими СМИ). Но кабинеты полностью игнорировали проблему. Даже организовывались протесты, но и это не помогло найти ответ в решение данного вопроса. Ссылаясь на нехватку финансов, взрывчатые вещества так и не были утилизированы, что и создало в последствии все условия для грянувшей в конце концов катастрофы.Всё это напоминает историю с танкером "Delfi", который занимался нелегальной заправкой других судов и позже затонул около одного из одесского пляжа. Лежит он уже там с ноября 2019 года, и все это время загрязняет нефтепродуктами акваторию самого крупного морского курорта нашей страны. И его никак не могут поднять, даже не смотря на личное участие Зеленского в этом вопросе. А местные чиновники все пытаются переложить ответственность и стоимость аварийных работ на иностранных судовладельцев.Так и в столице Ливана ситуация шла по похожему сценарию: некомпетентность, различные черные бизнес-схемы. Из-за чего Бейруту пришлось заплатить слишком большую цену. Их танкер являлся близким родственником нашего "Delfi", но с куда более ужасной участью.Зеленский же снова дал обещания вытащить со дна это злополучное судно. И теперь, после всего, что произошло, остается только надеяться, что вся эта несуразная и бесконечная комедия не приведет по итогу к новой беде.