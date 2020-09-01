«Учиться чему-то одному сейчас неэффективно»: для чего нужна профориентация и как коронавирус повлиял на её актуальность

В последние годы от 60% до 70% людей не работают по профессии. Об этом рассказала вице-президент сервиса по поиску работы Superjob Елена Никифорова. В интервью RT она объяснила, для чего необходима профориентация, в каком возрасте она наиболее эффективна и как на её актуальность повлияла пандемия коронавируса.

— Для чего нужна профориентация?

— Цель профориентации заключается в осознанном выборе своего профессионального пути с учётом специфики личности. Человек, отвечая на вопросы «Кто я?», «Чем мне нравится заниматься?», «Что у меня хорошо получается?», делает правильный выбор.

Профориентация показывает важность приобретения новых навыков. Это процесс, который не прекращается никогда —люди принимают решения, связанные с профессиональной жизнью, каждый день. Только тогда работа будет доставлять удовольствие.

— Стала ли профориентация более актуальна сейчас, в условиях «коронакризиса»?

— Коронавирус всего лишь послужил детонатором для возникновения повышенного интереса к различным онлайн-курсам. В том числе, по профориентации. Она была актуальна и до кризиса. Скорее, изменился формат: например, мы за несколько недель полноценно перевели весь наш курс по профориентации в онлайн и продолжили работать.

Пандемия, в некотором смысле, перевернула сознание людей, они стали чаще задумываться о том, как гарантировать себе и своим детям стабильность. Поэтому актуальность профориентации выросла.

— Сколько детей в процентном соотношении проходят профориентацию?

— Это сложный вопрос. Формально её проходят 100%, однако её эффективность очень разнится. После 11 класса подавляющее большинство детей выбирают специальность либо под давлением родителей, либо исходя из результатов ЕГЭ. Многие со временем понимают, что специальность им явно не подходит, но продолжают учиться. Достаточно сказать, что в последние несколько лет от 60% до 70% людей в итоге не работают по профессии. Есть и те, кто идут трудиться по специальности, и, осознавая, что сделали неправильный шаг, много лет остаются на нелюбимой работе.

Те, кто проходят профориентацию, гораздо реже сталкиваются с тем, что попали «не по адресу».

— В каком возрасте профориентация наиболее эффективна?

— Чем раньше начать процесс профориентирования ребёнка, тем лучше. Уже в начальных классах следует рассказывать детям о том, какие бывают профессии, почему они ценятся, что нужно уметь делать для того, чтобы выбрать себе дело своей жизни.

Ребёнку нужно дать возможность попробовать себя в разных качествах, чтобы он сам понял, что у него лучше получается, что ему нравится. Сейчас растёт «поколение смыслов», и любая деятельность должна быть объяснена ребёнку. Именно поэтому мы так часто сталкиваемся с прогулами наших детей тех или иных предметов. Они начинают ценить время и «нужность» той информации, которую им доносят педагоги. Если бы дети понимали, для чего им те или иные знания в обычной жизни, отношение было бы иным.

— Эффективна ли профориентация для взрослых?

— Профориентация эффективна в любом возрасте. В нашей компании, например, мы не так давно стали активно заниматься перепрофориентацией — это курс для тех, кто уже сделал свой выбор, но в силу обстоятельств решил его изменить и хочет максимально системно выстроить подход к построению своей карьеры.

Если человек нуждается в смене сферы своей деятельности, значит у него наступил момент неудовлетворенности текущим положением. Мир уникален — сегодня он предоставляет возможности для развития себя и смены профессии в любом возрасте.

— Какие преимущества даёт профориентация?



— Эффективная профориентация и при выборе ВУЗа, и при построении карьеры приводит к экономии времени, даёт возможность быстрее приобрести необходимый опыт и знания.

— Какие направления в образовании вы считаете наиболее перспективными прямо сейчас?

— Различные исследования в этом направлении однозначно говорят о том, что техническое, биотехническое и IT направление наиболее востребованы и прямо сейчас, и в долгосрочной перспективе. Большое будущее также у человекоориентированных сфер (всё, что относится к коммуникации с людьми, например, образование, сфера услуг, психология, медицина. — RT).

Мне не очень нравится говорить, что есть «неперспективные» направления, потому что каждая сфера необходима и значима, а каждый специалист — ценная единица рынка труда. Смысл в том, что учиться чему-то одному сейчас неэффективно, потому что все профессии будут жить на стыке различных компетенций. Это связано с автоматизацией и роботизацией всех процессов.

— Будут ли меняться эти тенденции в ближайшем будущем?

— Развитие технологий неизбежно влечёт за собой изменения во всех областях деятельности человека. Тенденции в сторону озвученных выше сфер обозначились уже какое-то время назад, а прогресс непрерывно трансформирует эти направления.