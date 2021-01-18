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Учитесь у русских. И оленей: Военные в Норвегии признали превосходство России в Арктике
18 января 2021, 00:00 • 32 • Политика
Арктический опыт России заставил норвежских военных признать очевидное: превосходство за северной Империей, и им есть чему учиться у русских. А ещё есть о чём спросить у оленей, и это уже добавил норвежский оленевод. Заинтригованы?
Норвежские военные полагают, что у российских коллег можно поучиться не только обращению с оружием и военной техникой, но и смекалке. Впрочем, смекалка эта крепко сцеплена с традициями. Так, в Арктике русские не забывают о том, что как нельзя лучше для этих территорий приспособлены олени и собаки.
NRK в том числе приводит слова норвежского оленевода Аслака Сокки. Он говорит, что с 2016 года русские военные из арктической бригады Северного флота на протяжении нескольких лет тренируются ездить на оленях и собаках. Если быть совсем точными, своего рода курсы налажены с 2016 года в селе Ловозеро. В Мурманской области. Сокки полагает, что к русским в данном вопросе следует прислушаться.
"Они знают что делают, - говорит Аслак, добавляя: - И доверяют оленям".
Специалист по связям с общественностью Национального ополчения Норвегии Йонни Карлсен подтвердил: действительно, решение российских военных применять оленей и собак в заполярных территориях - верное, вполне логичное.
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