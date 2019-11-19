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Учителя и родители бьют тревогу: В школах силой навязывают татарский и башкирский языки
19 ноября 2019, 02:39 • 39 • Политика
Педагог из Уфы рассказала в Москве о навязывании башкирского языка. С похожим обращением выступила и мама школьника из Татарстана. "Министерство образования не хочет заниматься этой проблемой", - пожаловались обе женщины.
В Москве на круглом столе учителей русского языка преподаватели из Башкирии и Татарстана рассказали о навязывании башкирского и татарского языков в соответствующих регионах. По их словам, изучать региональные языки заставляют в "добровольно-принудительном" порядке.
Так, учительница истории Лариса Удинцева из Уфы рассказала, что в её школе уже 5 лет борются за право не выбирать изучение башкирского языка, а также истории, культуры и литературы Башкирии. В этом году этим правом воспользовались более трети учеников.
Преподаватель отмечает, что Министерство образования не хочет заниматься этой проблемой. И это может привести к тому, что простое отторжение государственного языка из-за его грубого навязывания в школе может перерасти в агрессивное отношение к нему.
Следом выступила представительница Татарстана Татьяна Череватая. Она сообщила, что аналогичные перегибы имеются и в её регионе. По словам женщины, ситуация доходила до того, что родителям детей, которые отказывались от изучения татарского языка, рекомендовали переехать в другой регион.
Обеих выступающих поддержала директор Центра национальных проблем образования ФИРО Ольга Артеменко. Она отметила, что проблемы с изучением государственных национальных и родных языков возникают там, где местные власти насильно добиваются их поголовного знания.
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