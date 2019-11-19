Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Рагу по-вавилонски: Учёные расшифровали загадочные рецепты 4000-летней давности
Facebook закручивает гайки. Не все немцы на это согласны (Голос Германии)
МИД РФ: позиция России по израильским поселениям на Западном берегу остается неи...
Источник: Маас не сможет посетить линию соприкосновения в Донбассе из-за погодны...
Главная / Политика

Учителя и родители бьют тревогу: В школах силой навязывают татарский и башкирский языки

19 ноября 2019, 02:39  •  39 • Политика
Педагог из Уфы рассказала в Москве о навязывании башкирского языка. С похожим обращением выступила и мама школьника из Татарстана. "Министерство образования не хочет заниматься этой проблемой", - пожаловались обе женщины.
В Москве на круглом столе учителей русского языка преподаватели из Башкирии и Татарстана рассказали о навязывании башкирского и татарского языков в соответствующих регионах. По их словам, изучать региональные языки заставляют в "добровольно-принудительном" порядке.
Так, учительница истории Лариса Удинцева из Уфы рассказала, что в её школе уже 5 лет борются за право не выбирать изучение башкирского языка, а также истории, культуры и литературы Башкирии. В этом году этим правом воспользовались более трети учеников.
Преподаватель отмечает, что Министерство образования не хочет заниматься этой проблемой. И это может привести к тому, что простое отторжение государственного языка из-за его грубого навязывания в школе может перерасти в агрессивное отношение к нему.
"Даже те, кто хотел бы изучать данный предмет, на фоне происходящих негативных процессов откажутся от своего намерения", - предупреждает Лариса Удинцева.
Следом выступила представительница Татарстана Татьяна Череватая. Она сообщила, что аналогичные перегибы имеются и в её регионе. По словам женщины, ситуация доходила до того, что родителям детей, которые отказывались от изучения татарского языка, рекомендовали переехать в другой регион.
Обеих выступающих поддержала директор Центра национальных проблем образования ФИРО Ольга Артеменко. Она отметила, что проблемы с изучением государственных национальных и родных языков возникают там, где местные власти насильно добиваются их поголовного знания.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



39
Источник
Похожие новости
18 ноября 2019, 16:54
Без ядерных отходов и с минимальной добычей урана: энергетику будущего воплощает Россия
18 ноября 2019, 03:54
Имеет права: Госдеп просят допустить к Буркову адвокатов и дипломатов
18 ноября 2019, 23:24
Чубайс увидел чудо, а после услышал "голос Мордора"
18 ноября 2019, 13:39
"Никогда и не отрицали, что вернём": МИД России - о возврате Украине кораблей, задержанных в Керченском проливе
18 ноября 2019, 16:54
В Крыму напомнили условие прохождения кораблей Украины через Керченский пролив
18 ноября 2019, 23:24
Банальная проблема стала остросоциальной: Почему в Италии растёт число приютов для мужчин в разводе
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 ноября 2019, 01:12
Современная экономика без иллюзий. Реми Майснер
19 ноября 2019, 02:24
Встреча в Париже: чего ожидать от предстоящего саммита в нормандском формате
19 ноября 2019, 00:40
Источник: Маас не сможет посетить линию соприкосновения в Донбассе из-за погодных усл...
19 ноября 2019, 02:24
На Украине заявили об избыточном числе школьных учителей в стране
19 ноября 2019, 00:39
МИД РФ: позиция России по израильским поселениям на Западном берегу остается неизменн...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 ноября 2019, 01:54
"В отряде имени Бабченко пополнение": "Политический украинец" Орлуша готов вести войска на Москву - фото
12 ноября 2019, 07:54
"Встреча даже не обсуждается": Стало известно, на кого Путин променял Трампа
17 ноября 2019, 21:24
"Критикуй кого хочешь, но...": Что и почему никогда не "топтал" Никита Исаев
14 ноября 2019, 02:24
"Уже не соскочим": На Украине ждут иностранного вторжения после решения рады
15 ноября 2019, 07:39
Лукашенко пригрозил России разорвать договор о границах (Telegram. Обзор)
18 ноября 2019, 03:54
Учат детей русофобии за госсчет? Блогер не сдержался в ответ на дискриминацию в Воронеже
18 ноября 2019, 00:39
"Извините": Лукашенко грубо высказался о союзе с Россией
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.