Учителя и родители бьют тревогу: В школах силой навязывают татарский и башкирский языки

В Москве на круглом столе учителей русского языка преподаватели из Башкирии и Татарстана рассказали о навязывании башкирского и татарского языков в соответствующих регионах. По их словам, изучать региональные языки заставляют в "добровольно-принудительном" порядке.

Так, учительница истории Лариса Удинцева из Уфы рассказала, что в её школе уже 5 лет борются за право не выбирать изучение башкирского языка, а также истории, культуры и литературы Башкирии. В этом году этим правом воспользовались более трети учеников.

Преподаватель отмечает, что Министерство образования не хочет заниматься этой проблемой. И это может привести к тому, что простое отторжение государственного языка из-за его грубого навязывания в школе может перерасти в агрессивное отношение к нему.

"Даже те, кто хотел бы изучать данный предмет, на фоне происходящих негативных процессов откажутся от своего намерения", - предупреждает Лариса Удинцева.

Следом выступила представительница Татарстана Татьяна Череватая. Она сообщила, что аналогичные перегибы имеются и в её регионе. По словам женщины, ситуация доходила до того, что родителям детей, которые отказывались от изучения татарского языка, рекомендовали переехать в другой регион.

Обеих выступающих поддержала директор Центра национальных проблем образования ФИРО Ольга Артеменко. Она отметила, что проблемы с изучением государственных национальных и родных языков возникают там, где местные власти насильно добиваются их поголовного знания.