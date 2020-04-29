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Учитель надела на голову кастрюлю, рассказывая школьникам про «Революцию достоинства»
29 апреля 2020, 17:10 • 104 • Украина
В ходе урока истории Украины для пятого класса в рамках карантинной «Всеукраинской школы онлайн» учитель истории надела на голову кастрюлю.
Преподаватель рассказывала детям о некоторых этапах становления Украины после приобретения Независимости, говорила о предпосылках Майдана и о том, почему в ноябре студенты вышли в центр Киева и как против них выпустили Беркут.
После этого Элла Сытник начала говорить про «диктаторские законы», одним из которых запрещалось участие в демонстрациях с использованием средств, затрудняющих идентификацию личности, а также в одежде, «похожей на форму сотрудников правоохранительных органов», под которыми подразумевались также защитные каски.
Учитель продемонстрировала реакцию на эти законы фотографией митингующих, которые надели на голову кастрюли в ответ на этот закон. То ли солидаризируясь с фотографиями, то ли для пущего эффекта, но в этот момент учитель-методист достала из стола предварительно припасенную кастрюлю и надела ее на голову.
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