Учитель истории требует запретить изучение Великой Отечественной войны в школах

Учитель истории из города Залещики Тернопольской области Василий Дякив в 2020 году победил в конкурсе "Учитель года". Он считает, что сейчас, когда уже 30 лет идёт процесс строительства независимой Украины, нельзя говорить о Великой Отечественной войне. Тем более в школе. Тем более детям.

Педагог ссылается на государственный документ, спущенный из Киева, - учебную программу. Там период 1941-1945 годов называется немецко-советской фазой Второй мировой. И она проходила на территории современной независимой Украины, пишет "Страна.ua".

"Мы европейская страна, и у нас демократические ценности", - напоминает украинец.

По мнению Дякива, Великая Отечественная война не является частью истории независимой Украины. Если допустить обратное, тогда это будет являться признанием территории от Закарпатья и Волыни до Харькова "частью великой империи Российского государства", отметил учитель.