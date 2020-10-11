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Учитель истории требует запретить изучение Великой Отечественной войны в школах

11 октября 2020, 21:45  •  85 • Политика
Учитель истории Василий Дякив требует запретить изучение Великой Отечественной войны в школах. Строить независимую Украину с такими темами, какие изучались раньше о периоде 1941-1945 годов, невозможно, считает он.
Учитель истории из города Залещики Тернопольской области Василий Дякив в 2020 году победил в конкурсе "Учитель года". Он считает, что сейчас, когда уже 30 лет идёт процесс строительства независимой Украины, нельзя говорить о Великой Отечественной войне. Тем более в школе. Тем более детям.
Педагог ссылается на государственный документ, спущенный из Киева, - учебную программу. Там период 1941-1945 годов называется немецко-советской фазой Второй мировой. И она проходила на территории современной независимой Украины, пишет "Страна.ua".
"Мы европейская страна, и у нас демократические ценности", - напоминает украинец.
По мнению Дякива, Великая Отечественная война не является частью истории независимой Украины. Если допустить обратное, тогда это будет являться признанием территории от Закарпатья и Волыни до Харькова "частью великой империи Российского государства", отметил учитель.

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