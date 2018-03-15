|
Учите английский, нам еще пленных допрашивать: Соцсети ответили Терезе Мэй
15 марта 2018, 04:09 • 94 • Политика
Обвинения премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в связи с делом перебежчика Сергея Скрипаля вызвали бурю эмоций в российском сегменте соцсетей.
Высылка российских дипломатов из Великобритании и обвинения в адрес нашей страны в связи с делом Скрипаля вызвали бурную реакцию отечественного сегмента соцсетей. Многие там остались недовольны словами британского премьер-министра о том, что Россия может стоять за покушением на жизнь бывшего офицера ГРУ.
Некоторые пользователи обвиняют главу правительства Ее Величества в непоследовательности. Тереза Мэй, по их мнению, заранее решила сделать Россию виновной, и что там на самом деле кроется за отравлением перебежчика, ее не волнует.
Другие комментаторы настроены по отношению к Великобритании и того более воинственно.
Подпишитесь на нас
94
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
10 марта 2018, 23:24
|
13 марта 2018, 09:54
|
09 марта 2018, 16:52
|
12 марта 2018, 17:39
|
11 марта 2018, 18:54
|
14 марта 2018, 02:09
|
09 марта 2018, 14:39