Учите английский, нам еще пленных допрашивать: Соцсети ответили Терезе Мэй

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Обвинения премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в связи с делом перебежчика Сергея Скрипаля вызвали бурю эмоций в российском сегменте соцсетей.

Высылка российских дипломатов из Великобритании и обвинения в адрес нашей страны в связи с делом Скрипаля вызвали бурную реакцию отечественного сегмента соцсетей. Многие там остались недовольны словами британского премьер-министра о том, что Россия может стоять за покушением на жизнь бывшего офицера ГРУ.

Некоторые пользователи обвиняют главу правительства Ее Величества в непоследовательности. Тереза Мэй, по их мнению, заранее решила сделать Россию виновной, и что там на самом деле кроется за отравлением перебежчика, ее не волнует.

"Полнейшее безумие. Мало того, что я не вижу объективных причин, почему нам сдался Скрипаль, так еще и Мэй уже все решила до проведения расследования", - пишет один из пользователей Twitter.

Другие комментаторы настроены по отношению к Великобритании и того более воинственно.

"Учите английский! Нам на нем еще пленных допрашивать", - пишет хозяин политического телеграм-канала "Говорит Долгов".

Полнейшее безумие. Мало того, что я не вижу объективных причин, почему нам сдался Скрипаль, так еще и Мэй уже все решила до проведения расследования — Alex (@The_Tsar_Cannon) March 14, 2018