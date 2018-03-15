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Учите английский, нам еще пленных допрашивать: Соцсети ответили Терезе Мэй

15 марта 2018, 04:09  •  94 • Политика
Обвинения премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в связи с делом перебежчика Сергея Скрипаля вызвали бурю эмоций в российском сегменте соцсетей.
Высылка российских дипломатов из Великобритании и обвинения в адрес нашей страны в связи с делом Скрипаля вызвали бурную реакцию отечественного сегмента соцсетей. Многие там остались недовольны словами британского премьер-министра о том, что Россия может стоять за покушением на жизнь бывшего офицера ГРУ.
Некоторые пользователи обвиняют главу правительства Ее Величества в непоследовательности. Тереза Мэй, по их мнению, заранее решила сделать Россию виновной, и что там на самом деле кроется за отравлением перебежчика, ее не волнует.
"Полнейшее безумие. Мало того, что я не вижу объективных причин, почему нам сдался Скрипаль, так еще и Мэй уже все решила до проведения расследования", - пишет один из пользователей Twitter.
Другие комментаторы настроены по отношению к Великобритании и того более воинственно.
"Учите английский! Нам на нем еще пленных допрашивать", - пишет хозяин политического телеграм-канала "Говорит Долгов".
Полнейшее безумие. Мало того, что я не вижу объективных причин, почему нам сдался Скрипаль, так еще и Мэй уже все решила до проведения расследования
— Alex (@The_Tsar_Cannon) March 14, 2018

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