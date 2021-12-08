Учим гимн России и идем навстречу Донбассу. Патриоты переобуваются в прыжке, военная доктрина Украины потерпела крах • 234 • Украина

Украинские эксперты и политологи продолжают обсуждать, чем чреваты для Украины переговоры Байдена и Путина. И пока в Офисе президента рассказывают, что Зеленский очень доволен тем, как Байден исполнил инструкции украинского МИДа на переговорах с лидером РФ и заставил Россию отступить, многие паблики уже распространяют текст гимна России, который надлежит выучить патриотам.



«Нехорошо получилось. Кто-то крикнул в центре Киева: «Русские танки уже в Харькове!». И тут же выбежал Гордон в косоворотке и с цветами, за ним Леша Гончаренко с плакатом «Спасибо за освобождение от бандеровской оккупации», а за ним Петр Порошенко – уже пьяный и с караваем»



Кстати, очень оперативно телеканал 1+1 выдал в эфир сюжет, на котором военнослужащий ВСУ жалуется на то, что в последнее время местные жители требуют от них покинуть территорию проведения ООС. «Раньше такого не было, а теперь местные жители начинают вешать на нас всех собак, кричат – уезжайте, убирайтесь. У нас тут дети живут…», - рассказал боец с позывным «Француз». Явно, зрителей «плюсов» готовят к новой политике: Россия больше не агрессор, войну пора сворачивать и выполнять Минские соглашения. Явно, у Коломойского четко поняли последние нарративы Вашингтона, и уже пытаются им следовать.



Так что неправильно говорить, что встреча Байдена и Путина ничего Украине не дала. Она, как минимум, дала четкое понимание краха той трусливой политики, которую проводили Зеленский и его окружение.



«В 2019, после выборов и поражения на них «партии войны», открылось окно для переговоров с РФ и для урегулирования конфликта на Донбассе. Тогда удалось провести неплохой по результатам нормандский саммит, договориться о прекращении огня, вернуть пленных. Россия была готова к переговорам, Франция и Германия были готовы помогать. Но Зеленский… струсил. Он испугался перейти «красные линии», мирный процесс свернули, и ставка была сделана на Соединенные Штаты. В Офисе президента решили, что Вашингтон лучше нас самих решит наши проблемы – остановит «Северный поток-2», урегулирует разногласия с Москвой, вернет Донбасс, а в перспективе и Крым. Чем руководствовались на Банковой - непонятно, поскольку очевидно, что у США свои интересы в Европе и они не обязательно совпадают с украинскими. Позиция ФРГ по «Северному потоку -2» для США важнее позиции Украины. А наши отношения с Россией не волнуют США, пока тут нет полноценной войны. Но даже если и будет война, то максимум, на что готовы в Вашингтоне, это отключить Россию от SWIFT, но и это не точно», - отмечает редактор издания «Капитал» Вячеслав Чечило.



В результате теперь дела Украины не только обсуждают без Украины, Киев даже не ставят в известность касательно их итогов. «Американский лидер Джозеф Байден проведет телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в четверг». Радикалы называют это унижением Украины, но на самом деле, это финал, который Зеленский полностью заслужил. Кстати, именно такой итог накануне переговоров двух президентов прогнозировал лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук. Он подчеркнул, что Россия не будет нападать и воевать с Украиной, поскольку брезгует вообще каким-то образом общаться с украинскими властями. Кроме того, у РФ и Украины разные весовые категории, а воевать можно только с равным по силе противником.



Но самое главное, о чем сказал оппозиционер: военная доктрина украинских властей под названием «вторжение Путина» - полностью провалена. Курс «ястребов», которые все 8 лет пугали людей войной с Россией оказался провальным, а «ястребы» предстали ощипанными курицами. Повестка меняется, риторика меняется, и это отчетливо видно. Например, по переобуванию тех, кто еще вчера крутил дули Путину и призывал гнать российские войска за Урал.

Украинские эксперты и политологи продолжают обсуждать, чем чреваты для Украины переговоры Байдена и Путина. И пока в Офисе президента рассказывают, что Зеленский очень доволен тем, как Байден исполнил инструкции украинского МИДа на переговорах с лидером РФ и заставил Россию отступить, многие паблики уже распространяют текст гимна России, который надлежит выучить патриотам., - троллит «победителей Путина» пользователь с ником Панас Шевченко.Кстати, очень оперативно телеканал 1+1 выдал в эфир сюжет, на котором военнослужащий ВСУ жалуется на то, что в последнее время местные жители требуют от них покинуть территорию проведения ООС. «Раньше такого не было, а теперь местные жители начинают вешать на нас всех собак, кричат – уезжайте, убирайтесь. У нас тут дети живут…», - рассказал боец с позывным «Француз». Явно, зрителей «плюсов» готовят к новой политике: Россия больше не агрессор, войну пора сворачивать и выполнять Минские соглашения. Явно, у Коломойского четко поняли последние нарративы Вашингтона, и уже пытаются им следовать.Так что неправильно говорить, что встреча Байдена и Путина ничего Украине не дала. Она, как минимум, дала четкое понимание краха той трусливой политики, которую проводили Зеленский и его окружение.«В 2019, после выборов и поражения на них «партии войны», открылось окно для переговоров с РФ и для урегулирования конфликта на Донбассе. Тогда удалось провести неплохой по результатам нормандский саммит, договориться о прекращении огня, вернуть пленных. Россия была готова к переговорам, Франция и Германия были готовы помогать. Но Зеленский… струсил. Он испугался перейти «красные линии», мирный процесс свернули, и ставка была сделана на Соединенные Штаты. В Офисе президента решили, что Вашингтон лучше нас самих решит наши проблемы – остановит «Северный поток-2», урегулирует разногласия с Москвой, вернет Донбасс, а в перспективе и Крым. Чем руководствовались на Банковой - непонятно, поскольку очевидно, что у США свои интересы в Европе и они не обязательно совпадают с украинскими. Позиция ФРГ по «Северному потоку -2» для США важнее позиции Украины. А наши отношения с Россией не волнуют США, пока тут нет полноценной войны. Но даже если и будет война, то максимум, на что готовы в Вашингтоне, это отключить Россию от SWIFT, но и это не точно», - отмечает редактор издания «Капитал» Вячеслав Чечило.В результате теперь дела Украины не только обсуждают без Украины, Киев даже не ставят в известность касательно их итогов. «Американский лидер Джозеф Байден проведет телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в четверг». Радикалы называют это унижением Украины, но на самом деле, это финал, который Зеленский полностью заслужил. Кстати, именно такой итог накануне переговоров двух президентов прогнозировал лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук. Он подчеркнул, что Россия не будет нападать и воевать с Украиной, поскольку брезгует вообще каким-то образом общаться с украинскими властями. Кроме того, у РФ и Украины разные весовые категории, а воевать можно только с равным по силе противником.Но самое главное, о чем сказал оппозиционер: военная доктрина украинских властей под названием «вторжение Путина» - полностью провалена. Курс «ястребов», которые все 8 лет пугали людей войной с Россией оказался провальным, а «ястребы» предстали ощипанными курицами. Повестка меняется, риторика меняется, и это отчетливо видно. Например, по переобуванию тех, кто еще вчера крутил дули Путину и призывал гнать российские войска за Урал. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



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