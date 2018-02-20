|
Ученые выяснили стопроцентный способ сохранить память в старости
20 февраля 2018, 10:09 • 171 • В мире
Американские исследователи выявили способ сохранения памяти.
Стало известно о том, что сотрудники американского Университета Бригама Янга обнаружили, как и чем полезен бег. Так, исследователи заявляют, что регулярные занятия бегом положительно влияют на память. Подробная статья об этом опубликована в научном Neuroscience.
Ученые настаивают на том, что во время бега происходит сокращение негативного влияния хронического стресса на гиппокамп - именно он отвечает за память в головном мозге. Причем установить тот факт, что бег благотворно влияет на память, ученым помогли мыши. Исследователи наблюдали за грызунами, пока те бегали внутри колеса.
Те подопытные, которые бегали много, оказались в итоге способными запоминать в два раза больше, чем их собратья, которые находились в состоянии покоя.
Также установлено, что активные мышки выбирались из лабиринта с наименьшим количеством ошибок, чем их "ленивые" коллеги. Таким образом, ученые решили, что бег влияет на память положительно. Причем не только у мышей, но и у людей. По мнению ученых, если заниматься бегом более или менее постоянно, то в старости не будет проблем с запоминанием.
Подпишитесь на нас
171
Похожие новости
Новости партнеров
Loading...
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
16 февраля 2018, 14:54
|
15 февраля 2018, 22:54
|
14 февраля 2018, 14:09
|
18 февраля 2018, 12:39
|
17 февраля 2018, 12:09
|
18 февраля 2018, 12:39
|
14 февраля 2018, 17:39