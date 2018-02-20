Ученые выяснили стопроцентный способ сохранить память в старости

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Американские исследователи выявили способ сохранения памяти.

Стало известно о том, что сотрудники американского Университета Бригама Янга обнаружили, как и чем полезен бег. Так, исследователи заявляют, что регулярные занятия бегом положительно влияют на память. Подробная статья об этом опубликована в научном Neuroscience.

Ученые настаивают на том, что во время бега происходит сокращение негативного влияния хронического стресса на гиппокамп - именно он отвечает за память в головном мозге. Причем установить тот факт, что бег благотворно влияет на память, ученым помогли мыши. Исследователи наблюдали за грызунами, пока те бегали внутри колеса.

Те подопытные, которые бегали много, оказались в итоге способными запоминать в два раза больше, чем их собратья, которые находились в состоянии покоя.

Также установлено, что активные мышки выбирались из лабиринта с наименьшим количеством ошибок, чем их "ленивые" коллеги. Таким образом, ученые решили, что бег влияет на память положительно. Причем не только у мышей, но и у людей. По мнению ученых, если заниматься бегом более или менее постоянно, то в старости не будет проблем с запоминанием.