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Ученые выяснили стопроцентный способ сохранить память в старости

20 февраля 2018, 10:09  •  171 • В мире
Американские исследователи выявили способ сохранения памяти.
Стало известно о том, что сотрудники американского Университета Бригама Янга обнаружили, как и чем полезен бег. Так, исследователи заявляют, что регулярные занятия бегом положительно влияют на память. Подробная статья об этом опубликована в научном Neuroscience.
Ученые настаивают на том, что во время бега происходит сокращение негативного влияния хронического стресса на гиппокамп - именно он отвечает за память в головном мозге. Причем установить тот факт, что бег благотворно влияет на память, ученым помогли мыши. Исследователи наблюдали за грызунами, пока те бегали внутри колеса.
Те подопытные, которые бегали много, оказались в итоге способными запоминать в два раза больше, чем их собратья, которые находились в состоянии покоя.
Также установлено, что активные мышки выбирались из лабиринта с наименьшим количеством ошибок, чем их "ленивые" коллеги. Таким образом, ученые решили, что бег влияет на память положительно. Причем не только у мышей, но и у людей. По мнению ученых, если заниматься бегом более или менее постоянно, то в старости не будет проблем с запоминанием.

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