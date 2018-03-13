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Ученые выяснили, как студентам избежать стресса в сессию

13 марта 2018, 09:54  •  79 • В мире
Ученые назвали лучшее успокоительное для студентов в сессию‍.
Ученые провели ряд кропотливых экспериментов, чтобы выяснить, как именно можно помочь студентам избежать стресса во время сессии. Самым действенным способом оказался - уход за собаками.
Именно к такому выводу пришли в университете Британской Колумбии в Ванкувере. По мнению британских ученых, игры с собаками, особенно с терапевтическими целями, становятся популярными по всему миру.
И о том, что друзья наши меньшие способны защитить студентов от нервного перенапряжения, подробно рассказано в исследовании ученых, которое опубликовано в журнале Stress and Health.

Сообщается, что специалисты на протяжении двух недель наблюдали за студентами во время сессии. Было всего две группы, одна постоянно контактировала с собаками, а другая - нет.
"Даже через 10 часов после общения с собаками студенты реже жаловались на стресс, негативные эмоции и чувствовали больше поддержки со стороны окружающих", - говорится в исследовании.

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