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Ученые выяснили, что YouTube не лучший учитель для детей
23 марта 2018, 20:09 • 44 • В мире
Ученые из Индии исследовали влияние развивающих роликов с видеохостинга YouTube на детей в возрасте от полугода до двух лет.
Различные развивающие видео, заполонившие YouTube, не способны научить ребенка чему-то новому. Максимум, на что можно рассчитывать, показывая их детям, так это на то, что они развлекут и займут их на какое-то время.
К такому выводу пришла группа индийских ученых на основании исследования различных факторов, влияющих на развитие ребенка в возрасте от полугода до двух лет. Результаты их работы опубликованы рецензируемым медицинским журналом Acta Paediatrica.
Всего в эксперименте индийских ученых участвовали 55 детей. В ходе наблюдения детям показывали различные YouTube-видео. Как правило, на них были запечатлены или сами дети вместе со своими родственниками, или же это были видео с танцами и плясками на их родном языке.
Конечно, какой-то эффект развивающие видео имели. Так, к одному году большинство смотрящих их детей научились опознавать на видео своих родственников. К полутора годам - самих себя.
Тем не менее уже к двум годам какой-либо образовательный эффект от видеороликов оказывался крайне органичен. Если дети и запоминали прозвучавшие в них новые слова, то только после того, как их им повторили родители.
В любом случае, независимо от возраста, дети стабильно предпочитали развивающим видео более красочные рекламные ролики. Таким образом, делают вывод ученые, в возрасте до двух лет видео - не самый эффективный способ обучения.
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